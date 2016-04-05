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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 181182183184>
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 13:36

  yanyura написав:Вот такой "руский мир" они приносят в Украину (около 4 минут видео из разных мест):
"Москаляки крадут харчи. Грабители и сволочи". Украинцы показывают, как российские солдаты грабят магазины

https://www.currenttime.tv/a/31730836.html

Це ще квіточки, а ягідки у Волновасі, яка повністю знищина, і в підвалах лишились ті цивільні, які там ховались. Щастя зруйноване, гуманітарний коридор Червоному хресту, міжнародній організації, не дають, а там багатенько чекало асвабадітелей в 2014 році, і навіть зараз.
Оце і є справжній руській мір. Хтось там прийшов помститись за "дітей донбаса" Кому помститись - старикам у підвалах? :evil:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 13:38

  yanyura написав:Вот такой "руский мир" они приносят в Украину (около 4 минут видео из разных мест):
"Москаляки крадут харчи. Грабители и сволочи". Украинцы показывают, как российские солдаты грабят магазины

https://www.currenttime.tv/a/31730836.html

Хотел написать но вы опередили, американская разведка сообщает, что в армии РФ нет достаточных запасов продовольствия, желающим можно выменять на яйца и хлеб их технику и оружие. Про оружие не знаю но техника - гавно.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 13:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

распространяют среди своих. полный текст не выкладываю, бо там описаны меры предосторожности - инструкция для росспользователей инета для пк и телефонов. названия файлов и т.д.
не знаю касается ли это нас...
СРОЧНО! ВАЖНО
НЕ ОТВЕЧАТЬ НА СМС ОТ БАНКОВ И НЕИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ И ИХ НОМЕРОВ...НА СОТОВОМ СНИМАЮТ ВСЕ ДЕНЬГИ СО СЧЕТОВ...
НАЧАЛАСЬ АТАКА НА РОССИЮ!
"ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ!!"
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 14:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Козак-характерник написав:Наступ на Україну точиться на межі стратегічних можливостей армії РФ, вважає відставний офіцер. "Використання більш масованих ударів з повітря або наземних ударів можливе, але означатиме збільшення, причому різке, числа жертв, що зробить ще очевиднішим не тільки зовні, а й усередині самої Росії жахливо високу ціну цієї військової операції", - зауважив аналітик. Якщо зібрати всі ризики воєдино, то, схоже, російський лідер припустився стратегічної помилки, підсумував Ріхтер.

В російській армії мало високоточної зброї, вона дорога. Так як було анонсовано, що цивільних "спецоперація" не зачепить, то на всіх ескандерів не вистачило, а совкові методи війни, які почалась зараз, тільки озлоблюють населення, яке несе невиправдані втрати.
Наш успіх, в тому числі, був завдяки погоді, коли важка техніка вимушена була рухатись тільки по дорогам, і була легкою мішенью завдяки скупченості.
Це лише додаток до героїзму всіх причетних до оборони, безумовно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 14:25

  lapay написав:
  yanyura написав:Вот такой "руский мир" они приносят в Украину (около 4 минут видео из разных мест):
"Москаляки крадут харчи. Грабители и сволочи". Украинцы показывают, как российские солдаты грабят магазины

https://www.currenttime.tv/a/31730836.html

Це ще квіточки, а ягідки у Волновасі, яка повністю знищина, і в підвалах лишились ті цивільні, які там ховались. Щастя зруйноване, гуманітарний коридор Червоному хресту, міжнародній організації, не дають, а там багатенько чекало асвабадітелей в 2014 році, і навіть зараз.
Оце і є справжній руській мір. Хтось там прийшов помститись за "дітей донбаса" Кому помститись - старикам у підвалах? :evil:

Прекратите здесь испражнения.
стёрли не только Волноваху.
Но это не значит, что Восточный Геббельс выел мозг(если таковой был, конечно) Вам окончательно.
Завтра покажут по РФ ТВ, как лично Вы и Зе, создают правительство под Януковощем - угадайте с одного раза моё впечатление от такого?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 14:27

  чик написав:распространяют среди своих. полный текст не выкладываю, бо там описаны меры предосторожности - инструкция для росспользователей инета для пк и телефонов. названия файлов и т.д.
не знаю касается ли это нас...
СРОЧНО! ВАЖНО
НЕ ОТВЕЧАТЬ НА СМС ОТ БАНКОВ И НЕИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ И ИХ НОМЕРОВ...НА СОТОВОМ СНИМАЮТ ВСЕ ДЕНЬГИ СО СЧЕТОВ...
НАЧАЛАСЬ АТАКА НА РОССИЮ!
"ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ!!"

У нас такое было в 2014м.
Тупо слетели все средства с МТС и Лайф
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 14:38

  lapay написав:
  Козак-характерник написав:Наступ на Україну точиться на межі стратегічних можливостей армії РФ, вважає відставний офіцер. "Використання більш масованих ударів з повітря або наземних ударів можливе, але означатиме збільшення, причому різке, числа жертв, що зробить ще очевиднішим не тільки зовні, а й усередині самої Росії жахливо високу ціну цієї військової операції", - зауважив аналітик. Якщо зібрати всі ризики воєдино, то, схоже, російський лідер припустився стратегічної помилки, підсумував Ріхтер.

В російській армії мало високоточної зброї, вона дорога. Так як було анонсовано, що цивільних "спецоперація" не зачепить, то на всіх ескандерів не вистачило, а совкові методи війни, які почалась зараз, тільки озлоблюють населення, яке несе невиправдані втрати.
Наш успіх, в тому числі, був завдяки погоді, коли важка техніка вимушена була рухатись тільки по дорогам, і була легкою мішенью завдяки скупченості.
Це лише додаток до героїзму всіх причетних до оборони, безумовно.

Проблема с югом...
И их количеством.
Полоть огороды от РФской нечисти пора уже сейчас.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 02 бер, 2022 14:40, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 14:39

загарбники діляться отриманим досвідом на нашій землі
обережно, сильне слівце


https://t.me/UkrInServ/2340
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 14:49

  greenozon написав:загарбники діляться отриманим досвідом на нашій землі
обережно, сильне слівце


https://t.me/UkrInServ/2340

Для них это не критично.
Критичные потери было рассчитано в 50 тысяч за первую неделю.
Счёт они ожидают к изменению со скоростью захвата господства в воздухе.
Иначе - ликвидации нашего ПВО.
Без Святых(После ДАП - это не прикол) летунов - Соколов Украины и ПВО будет очень сложно.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 14:55

  Kudrjavuy написав:
  greenozon написав:загарбники діляться отриманим досвідом на нашій землі
обережно, сильне слівце


https://t.me/UkrInServ/2340

Для них это не критично.
Критичные потери было рассчитано в 50 тысяч за первую неделю.
Счёт они ожидают к изменению со скоростью захвата господства в воздухе.
Иначе - ликвидации нашего ПВО.
Без Святых(После ДАП - это не прикол) летунов - Соколов Украины и ПВО будет очень сложно.

50 тис. це третина угрупування, може нулем помилився?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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