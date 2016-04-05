Це ще квіточки, а ягідки у Волновасі, яка повністю знищина, і в підвалах лишились ті цивільні, які там ховались. Щастя зруйноване, гуманітарний коридор Червоному хресту, міжнародній організації, не дають, а там багатенько чекало асвабадітелей в 2014 році, і навіть зараз. Оце і є справжній руській мір. Хтось там прийшов помститись за "дітей донбаса" Кому помститись - старикам у підвалах?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Хотел написать но вы опередили, американская разведка сообщает, что в армии РФ нет достаточных запасов продовольствия, желающим можно выменять на яйца и хлеб их технику и оружие. Про оружие не знаю но техника - гавно.
распространяют среди своих. полный текст не выкладываю, бо там описаны меры предосторожности - инструкция для росспользователей инета для пк и телефонов. названия файлов и т.д. не знаю касается ли это нас...
СРОЧНО! ВАЖНО НЕ ОТВЕЧАТЬ НА СМС ОТ БАНКОВ И НЕИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ И ИХ НОМЕРОВ...НА СОТОВОМ СНИМАЮТ ВСЕ ДЕНЬГИ СО СЧЕТОВ... НАЧАЛАСЬ АТАКА НА РОССИЮ! "ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ!!"
Козак-характерник написав:Наступ на Україну точиться на межі стратегічних можливостей армії РФ, вважає відставний офіцер. "Використання більш масованих ударів з повітря або наземних ударів можливе, але означатиме збільшення, причому різке, числа жертв, що зробить ще очевиднішим не тільки зовні, а й усередині самої Росії жахливо високу ціну цієї військової операції", - зауважив аналітик. Якщо зібрати всі ризики воєдино, то, схоже, російський лідер припустився стратегічної помилки, підсумував Ріхтер.
В російській армії мало високоточної зброї, вона дорога. Так як було анонсовано, що цивільних "спецоперація" не зачепить, то на всіх ескандерів не вистачило, а совкові методи війни, які почалась зараз, тільки озлоблюють населення, яке несе невиправдані втрати. Наш успіх, в тому числі, був завдяки погоді, коли важка техніка вимушена була рухатись тільки по дорогам, і була легкою мішенью завдяки скупченості. Це лише додаток до героїзму всіх причетних до оборони, безумовно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Це ще квіточки, а ягідки у Волновасі, яка повністю знищина, і в підвалах лишились ті цивільні, які там ховались. Щастя зруйноване, гуманітарний коридор Червоному хресту, міжнародній організації, не дають, а там багатенько чекало асвабадітелей в 2014 році, і навіть зараз. Оце і є справжній руській мір. Хтось там прийшов помститись за "дітей донбаса" Кому помститись - старикам у підвалах?
Прекратите здесь испражнения. стёрли не только Волноваху. Но это не значит, что Восточный Геббельс выел мозг(если таковой был, конечно) Вам окончательно. Завтра покажут по РФ ТВ, как лично Вы и Зе, создают правительство под Януковощем - угадайте с одного раза моё впечатление от такого?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
чик написав:распространяют среди своих. полный текст не выкладываю, бо там описаны меры предосторожности - инструкция для росспользователей инета для пк и телефонов. названия файлов и т.д. не знаю касается ли это нас...
СРОЧНО! ВАЖНО НЕ ОТВЕЧАТЬ НА СМС ОТ БАНКОВ И НЕИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ И ИХ НОМЕРОВ...НА СОТОВОМ СНИМАЮТ ВСЕ ДЕНЬГИ СО СЧЕТОВ... НАЧАЛАСЬ АТАКА НА РОССИЮ! "ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ!!"
У нас такое было в 2014м. Тупо слетели все средства с МТС и Лайф
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Козак-характерник написав:Наступ на Україну точиться на межі стратегічних можливостей армії РФ, вважає відставний офіцер. "Використання більш масованих ударів з повітря або наземних ударів можливе, але означатиме збільшення, причому різке, числа жертв, що зробить ще очевиднішим не тільки зовні, а й усередині самої Росії жахливо високу ціну цієї військової операції", - зауважив аналітик. Якщо зібрати всі ризики воєдино, то, схоже, російський лідер припустився стратегічної помилки, підсумував Ріхтер.
В російській армії мало високоточної зброї, вона дорога. Так як було анонсовано, що цивільних "спецоперація" не зачепить, то на всіх ескандерів не вистачило, а совкові методи війни, які почалась зараз, тільки озлоблюють населення, яке несе невиправдані втрати. Наш успіх, в тому числі, був завдяки погоді, коли важка техніка вимушена була рухатись тільки по дорогам, і була легкою мішенью завдяки скупченості. Це лише додаток до героїзму всіх причетних до оборони, безумовно.
Проблема с югом... И их количеством. Полоть огороды от РФской нечисти пора уже сейчас.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 02 бер, 2022 14:40, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Для них это не критично. Критичные потери было рассчитано в 50 тысяч за первую неделю. Счёт они ожидают к изменению со скоростью захвата господства в воздухе. Иначе - ликвидации нашего ПВО. Без Святых(После ДАП - это не прикол) летунов - Соколов Украины и ПВО будет очень сложно.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Для них это не критично. Критичные потери было рассчитано в 50 тысяч за первую неделю. Счёт они ожидают к изменению со скоростью захвата господства в воздухе. Иначе - ликвидации нашего ПВО. Без Святых(После ДАП - это не прикол) летунов - Соколов Украины и ПВО будет очень сложно.
50 тис. це третина угрупування, може нулем помилився?