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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 181182183184
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 15:04

  flyman написав:50 тис. це третина угрупування, може нулем помилився?
Он прав. 5 тыс для них это мало. Тем более подтягивают др. части. В раше полная тишина. Некоторые уже знают о потерях, но молчат или говорят что то погибли герои. Не даром столько лет обалванивали.
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 15:10

  flyman написав:
  Kudrjavuy написав:
  greenozon написав:загарбники діляться отриманим досвідом на нашій землі
обережно, сильне слівце


https://t.me/UkrInServ/2340

Для них это не критично.
Критичные потери было рассчитано в 50 тысяч за первую неделю.
Счёт они ожидают к изменению со скоростью захвата господства в воздухе.
Иначе - ликвидации нашего ПВО.
Без Святых(После ДАП - это не прикол) летунов - Соколов Украины и ПВО будет очень сложно.

50 тис. це третина угрупування, може нулем помилився?

:!:
Это, батенька, из букварей, по которым они "работают".
И уже на сегодня, они ожидают потерь до 20 000.
Это расходный материал.
Но дальнейшее ... - с нашей стороны прилагается такой термин "ИХ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ" никаких.
Ибо мы потеряем больше....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 15:19

  Kudrjavuy написав: :!:
Это, батенька, из букварей, по которым они "работают".
И уже на сегодня, они ожидают потерь до 20 000.
Это расходный материал.
Но дальнейшее ... - с нашей стороны прилагается такой термин "ИХ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ" никаких.
Ибо мы потеряем больше....

Я не розумію езопівщину.
Виражайтеся ясніше.

Більще чого, кого, як, де, в якому горизонті часу?
Вбитими, окупованими, військових, цивільних?

Допустим, міста, що в оточені рано чи пізно будуть захоплені.
Це критично буде для України? Думаю ні.

Що далі? РФ займає окуповані території і?
Що досягла? Ну є вода з Дніпра в Крим? І?
ЛНР/ДНР в адміністративних межах? - ні
Денацифікація влади (Привіт Віктор Федорович)? - ні
Відмова від НАТО? - відмовилися, і що?
Крим - його ніхто 8 років не чіпав, не ясно чому винесено його питання.

Досягнень з гулькін ніс, а РФ іде шляхом Пн.Кореї та Венесуели.
Це перемога (для росіян)!
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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  #<1 ... 181182183184
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