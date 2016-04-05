Он прав. 5 тыс для них это мало. Тем более подтягивают др. части. В раше полная тишина. Некоторые уже знают о потерях, но молчат или говорят что то погибли герои. Не даром столько лет обалванивали.
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Додано: Сер 02 бер, 2022 15:04
Додано: Сер 02 бер, 2022 15:10
Это, батенька, из букварей, по которым они "работают".
И уже на сегодня, они ожидают потерь до 20 000.
Это расходный материал.
Но дальнейшее ... - с нашей стороны прилагается такой термин "ИХ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ" никаких.
Ибо мы потеряем больше....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 02 бер, 2022 15:19
Я не розумію езопівщину.
Виражайтеся ясніше.
Більще чого, кого, як, де, в якому горизонті часу?
Вбитими, окупованими, військових, цивільних?
Допустим, міста, що в оточені рано чи пізно будуть захоплені.
Це критично буде для України? Думаю ні.
Що далі? РФ займає окуповані території і?
Що досягла? Ну є вода з Дніпра в Крим? І?
ЛНР/ДНР в адміністративних межах? - ні
Денацифікація влади (Привіт Віктор Федорович)? - ні
Відмова від НАТО? - відмовилися, і що?
Крим - його ніхто 8 років не чіпав, не ясно чому винесено його питання.
Досягнень з гулькін ніс, а РФ іде шляхом Пн.Кореї та Венесуели.
Це перемога (для росіян)!
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