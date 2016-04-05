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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 182183184185>
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 15:04

  flyman написав:50 тис. це третина угрупування, може нулем помилився?
Он прав. 5 тыс для них это мало. Тем более подтягивают др. части. В раше полная тишина. Некоторые уже знают о потерях, но молчат или говорят что то погибли герои. Не даром столько лет обалванивали.
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 15:10

  flyman написав:
  Kudrjavuy написав:
  greenozon написав:загарбники діляться отриманим досвідом на нашій землі
обережно, сильне слівце


https://t.me/UkrInServ/2340

Для них это не критично.
Критичные потери было рассчитано в 50 тысяч за первую неделю.
Счёт они ожидают к изменению со скоростью захвата господства в воздухе.
Иначе - ликвидации нашего ПВО.
Без Святых(После ДАП - это не прикол) летунов - Соколов Украины и ПВО будет очень сложно.

50 тис. це третина угрупування, може нулем помилився?

:!:
Это, батенька, из букварей, по которым они "работают".
И уже на сегодня, они ожидают потерь до 20 000.
Это расходный материал.
Но дальнейшее ... - с нашей стороны прилагается такой термин "ИХ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ" никаких.
Ибо мы потеряем больше....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 15:19

  Kudrjavuy написав: :!:
Это, батенька, из букварей, по которым они "работают".
И уже на сегодня, они ожидают потерь до 20 000.
Это расходный материал.
Но дальнейшее ... - с нашей стороны прилагается такой термин "ИХ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ" никаких.
Ибо мы потеряем больше....

Я не розумію езопівщину.
Виражайтеся ясніше.

Більще чого, кого, як, де, в якому горизонті часу?
Вбитими, окупованими, військових, цивільних?

Допустим, міста, що в оточені рано чи пізно будуть захоплені.
Це критично буде для України? Думаю ні.

Що далі? РФ займає окуповані території і?
Що досягла? Ну є вода з Дніпра в Крим? І?
ЛНР/ДНР в адміністративних межах? - ні
Денацифікація влади (Привіт Віктор Федорович)? - ні
Відмова від НАТО? - відмовилися, і що?
Крим - його ніхто 8 років не чіпав, не ясно чому винесено його питання.

Досягнень з гулькін ніс, а РФ іде шляхом Пн.Кореї та Венесуели.
Це перемога (для росіян)!
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 15:23

  otg написав:
  flyman написав:50 тис. це третина угрупування, може нулем помилився?
Он прав. 5 тыс для них это мало. Тем более подтягивают др. части. В раше полная тишина. Некоторые уже знают о потерях, но молчат или говорят что то погибли герои. Не даром столько лет обалванивали.

В році 52 тижні.
Якщо такими темпами, то мінус 300 тис.

Допустим, критично 50 тис.
Це РФ готова заплатити за "денацифікацію" Харкова(якщо оточить)?
А якщо не оточить? Але в мінус 50 тис. За воду в Крим.

Заради чого -50 тис? Всіх пунктів ультиматиму, чи просто в РФ знайшлося -50 тис на добрива чернозему?

Що далі?
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 15:29

  lapay написав:В російській армії мало високоточної зброї, вона дорога. Так як було анонсовано, що цивільних "спецоперація" не зачепить, то на всіх ескандерів не вистачило, а совкові методи війни, які почалась зараз, тільки озлоблюють населення, яке несе невиправдані втрати.
Наш успіх, в тому числі, був завдяки погоді, коли важка техніка вимушена була рухатись тільки по дорогам, і була легкою мішенью завдяки скупченості.
Це лише додаток до героїзму всіх причетних до оборони, безумовно.


Повністю згодний з Вами.
«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 15:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

На 4.02 запланирован переход рф на военное положение с полной мобилизацией, в бой пойдут учителя, автомойщики, водители, банкиры, официанты, певцы, циркачи. Будет весело. Пуйло хочет чтобы у нас закончились патроны. Кстати кормить армию им уже нечем. Расчитывают что братская украина прокормит. Особого толку от них не ждут они должны отвекать армию и самооборону от поиска и выявления спецназа.

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 15:45

Экономическое уничтожение России!

Статус бизнес-изоляции рф на 02 марта 2022:

Apple Pay - полный блок
Apple - полный выход с рынка
Adidas - отказ от работы со сборной по футболу
Audi - выходят с рынка
AMD - запрет поставки микрочипов и вскоре запрет на поставку видеокарт
Amazon - полный блок всего ритейла
Adobe - полный блок
British Petrolium - вышли из Роснефти 20% акций
BBC - отзыв лицензий на вещание
BMW - закрывает заводы, блокирует поставки
Bolt - выход с рынка
Boeing - выход с рынка
Chevrolet - выходят с рынка
Cannes Festival - блок рф делегации
Cadillac - выходят с рынка
Carlsberg - ограничение экспорта
Cex Io - крипто площадка банит ру юзеров
Cinema 4D - не работает приложение
Coca Cola - выход с рынка
Danone - выход с рынка вместе с дочерней компанией Простоквашино
Disney - отмена всех фильмов
Dell - выход с рынка
Dropbox - перестанет работать в стране через несколько дней
DHL - выход с рынка
Eurovision - дисквалификация
Ericsson - выход с рынка
Exxon Mobil - отзывают всех специалистов из нефтяных компаний рф
Etsy - блок всех балансов на ру счетах
Facebook - бан аккаунтов рф СМИ
FedEx - полный запрет поставок
Formula 1 - отмена турнира в Сочи
Ford - закрывает все магазины
FIFA - дисквалификация сборной на ЧМ и запрет на проведение любых международных матчей в рф
Google Pay - частичный блок
Google Maps - блок инфо для рф
General Motors - останавливает экспорт
HP - запрет ввоза
Harley Davidson - прекращение поставок
Instagram - блокировка пропаганды
Intel - запрет поставки микрочипов
Jaguar - выходят с рынка
Jooble - удалили сервис и сделали заявление
KUNA - выход м рынка
Lenovo - выход с рынка
LinkedIn - готовятся к полному выходу из страны
MOK - отмена всех соревнований
Mastercard - приостановка производства карт, отключение нескольких банков
Maersk - остановка поставок в/из рф - прощай шмот с Ali express и ASOS
Mercedes - выход из страны
Megogo - удаление всех русских фильмов
Metro - увольнение 10к сотрудников
Mitsubishi - увольнение работников 141 сервисного центра
Microsoft Office - обсуждается широкий комплекс мер
Mobile World Congress - отказ аккредетации для делегации из рф
NFT - блок средств юзеров рф и рб, перевод их денег Украине
NHL - полный блок для игроков из рф
Netflix - блок для русских подписок, остановка производства рф сериалов
Nike - закрывают все магазины
Nintendo - запрет на покупки в рублях
Nestle - закрывает все 6 фабрик в рф
OnlyFans - закрытие в стране
Paysera - блокировка
PayPal - заморозка счётов на вывод
Paramount - блок кинопроката
Parimatch - отозвали франшизу
Play Station - невозможно совершить оплату
Pornhub - запрет на доступ к контенту
Porsche - выход из рф
Renault - выход с рынка
Samsung pay - блокировка сервиса
Snapchat - аут из аппки в рф и Беларуси
Scania - выход из рф
SpaceX - поставка Starlink Украине
Shell - разрыв контракта с Газпромом
Spotify - невозможность оплаты подписки
Sony - блок кинопроката
Twitter - нельзя регистрировать аккаунты гражданам рф
TikTok - массовый бан агрессивных долбоебов и так называемых сми
Toyota - увольнение 2 600 сотрудников
UEFA - отмена финала ЛЧ в Питере, запрет всем клубам на участие в ЛЧ и ЛЕ, разрыв контракта с генеральным спонсором газпром
UPS - полный запрет поставок
Universal pictures - блок кинопроката
Visa -блокировка банкам под сакнциями
Volvo - выходят из рф
Yandex - исключение акций компании с котировок на NY бирже
YouTube - блокировка сотен рф каналов и их монетизации
Warner Bros - отмена всего кинопроката
Webmoney - запрет транзакций
Wolkswagen - выходят из страны
Zoom - отзыв лицензий на разработку ПО
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 15:59

  vitaliian написав:На 4.02 запланирован переход рф на военное положение с полной мобилизацией, в бой пойдут учителя, автомойщики, водители, банкиры, официанты, певцы, циркачи. Будет весело. Пуйло хочет чтобы у нас закончились патроны. Кстати кормить армию им уже нечем. Расчитывают что братская украина прокормит. Особого толку от них не ждут они должны отвекать армию и самооборону от поиска и выявления спецназа.


може збираються щоб прослухати твір чайковського?
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 16:16

  flyman написав:
  Kudrjavuy написав: :!:
Это, батенька, из букварей, по которым они "работают".
И уже на сегодня, они ожидают потерь до 20 000.
Это расходный материал.
Но дальнейшее ... - с нашей стороны прилагается такой термин "ИХ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ" никаких.
Ибо мы потеряем больше....

Я не розумію езопівщину.
Виражайтеся ясніше.

Більще чого, кого, як, де, в якому горизонті часу?
Вбитими, окупованими, військових, цивільних?

Допустим, міста, що в оточені рано чи пізно будуть захоплені.
Це критично буде для України? Думаю ні.

Що далі? РФ займає окуповані території і?
Що досягла? Ну є вода з Дніпра в Крим? І?
ЛНР/ДНР в адміністративних межах? - ні
Денацифікація влади (Привіт Віктор Федорович)? - ні
Відмова від НАТО? - відмовилися, і що?
Крим - його ніхто 8 років не чіпав, не ясно чому винесено його питання.

Досягнень з гулькін ніс, а РФ іде шляхом Пн.Кореї та Венесуели.
Це перемога (для росіян)!

Вы одним предложением хотите получить все ответы одновременно и доступно для себя, или для всех?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 16:24

  wild.tomcat написав:
  vitaliian написав:На 4.02 запланирован переход рф на военное положение с полной мобилизацией, в бой пойдут учителя, автомойщики, водители, банкиры, официанты, певцы, циркачи. Будет весело. Пуйло хочет чтобы у нас закончились патроны. Кстати кормить армию им уже нечем. Расчитывают что братская украина прокормит. Особого толку от них не ждут они должны отвекать армию и самооборону от поиска и выявления спецназа.


може збираються щоб прослухати твір чайковського?

Пушечное мясо подгорает из Чечни, Абхазии, Оккупированной части Донбасса, Крыма, Южной Осетии,...
Перспективу этого уже нарисовали Японцы называется итуруп шикотан кунашир и хабомаи.
А там, на столько много вопросов, практически у Всех - даже казахи поднимут.
Ибо "за украинским Волгоградом - уже чисто казахская степь."
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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