Додано: Сер 02 бер, 2022 15:45

Экономическое уничтожение России!



Статус бизнес-изоляции рф на 02 марта 2022:



Apple Pay - полный блок

Apple - полный выход с рынка

Adidas - отказ от работы со сборной по футболу

Audi - выходят с рынка

AMD - запрет поставки микрочипов и вскоре запрет на поставку видеокарт

Amazon - полный блок всего ритейла

Adobe - полный блок

British Petrolium - вышли из Роснефти 20% акций

BBC - отзыв лицензий на вещание

BMW - закрывает заводы, блокирует поставки

Bolt - выход с рынка

Boeing - выход с рынка

Chevrolet - выходят с рынка

Cannes Festival - блок рф делегации

Cadillac - выходят с рынка

Carlsberg - ограничение экспорта

Cex Io - крипто площадка банит ру юзеров

Cinema 4D - не работает приложение

Coca Cola - выход с рынка

Danone - выход с рынка вместе с дочерней компанией Простоквашино

Disney - отмена всех фильмов

Dell - выход с рынка

Dropbox - перестанет работать в стране через несколько дней

DHL - выход с рынка

Eurovision - дисквалификация

Ericsson - выход с рынка

Exxon Mobil - отзывают всех специалистов из нефтяных компаний рф

Etsy - блок всех балансов на ру счетах

Facebook - бан аккаунтов рф СМИ

FedEx - полный запрет поставок

Formula 1 - отмена турнира в Сочи

Ford - закрывает все магазины

FIFA - дисквалификация сборной на ЧМ и запрет на проведение любых международных матчей в рф

Google Pay - частичный блок

Google Maps - блок инфо для рф

General Motors - останавливает экспорт

HP - запрет ввоза

Harley Davidson - прекращение поставок

Instagram - блокировка пропаганды

Intel - запрет поставки микрочипов

Jaguar - выходят с рынка

Jooble - удалили сервис и сделали заявление

KUNA - выход м рынка

Lenovo - выход с рынка

LinkedIn - готовятся к полному выходу из страны

MOK - отмена всех соревнований

Mastercard - приостановка производства карт, отключение нескольких банков

Maersk - остановка поставок в/из рф - прощай шмот с Ali express и ASOS

Mercedes - выход из страны

Megogo - удаление всех русских фильмов

Metro - увольнение 10к сотрудников

Mitsubishi - увольнение работников 141 сервисного центра

Microsoft Office - обсуждается широкий комплекс мер

Mobile World Congress - отказ аккредетации для делегации из рф

NFT - блок средств юзеров рф и рб, перевод их денег Украине

NHL - полный блок для игроков из рф

Netflix - блок для русских подписок, остановка производства рф сериалов

Nike - закрывают все магазины

Nintendo - запрет на покупки в рублях

Nestle - закрывает все 6 фабрик в рф

OnlyFans - закрытие в стране

Paysera - блокировка

PayPal - заморозка счётов на вывод

Paramount - блок кинопроката

Parimatch - отозвали франшизу

Play Station - невозможно совершить оплату

Pornhub - запрет на доступ к контенту

Porsche - выход из рф

Renault - выход с рынка

Samsung pay - блокировка сервиса

Snapchat - аут из аппки в рф и Беларуси

Scania - выход из рф

SpaceX - поставка Starlink Украине

Shell - разрыв контракта с Газпромом

Spotify - невозможность оплаты подписки

Sony - блок кинопроката

Twitter - нельзя регистрировать аккаунты гражданам рф

TikTok - массовый бан агрессивных долбоебов и так называемых сми

Toyota - увольнение 2 600 сотрудников

UEFA - отмена финала ЛЧ в Питере, запрет всем клубам на участие в ЛЧ и ЛЕ, разрыв контракта с генеральным спонсором газпром

UPS - полный запрет поставок

Universal pictures - блок кинопроката

Visa -блокировка банкам под сакнциями

Volvo - выходят из рф

Yandex - исключение акций компании с котировок на NY бирже

YouTube - блокировка сотен рф каналов и их монетизации

Warner Bros - отмена всего кинопроката

Webmoney - запрет транзакций

Wolkswagen - выходят из страны

Zoom - отзыв лицензий на разработку ПО