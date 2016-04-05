Додано: Сер 02 бер, 2022 16:56

Kudrjavuy написав: Пушечное мясо подгорает из Чечни, Абхазии, Пушечное мясо подгорает из Чечни, Абхазии,

это не то количество, 10-20 тыс можно у луки попросить но оно баланс не изменит, изменить Баланс можно кинув ещё столько же сколько зашло (150 тыс) из которых минимум 50 тыс будет боеспособных которых уже упаковывают пачками из сотрудников полиции всех субъектов федерации. Если закинуть только боеспособных их сразу же перебьют, поэтому нужно набрать пушечное мясо чтобы оно оттягивало на себя часть санитарных потерь, внимание и силы противника.Отсюда кстати и смешные истории когда безоружные колхозники отбирают у мяса технику. А само мясо плачет когда звонит маме и просит его забрать. Мясо не должно воевать в принципе, оно - мясо, то есть его задача в итоге стать 200м или 300м.А наши колхозники никак не могут понять, почему техники заезжает много, но с ними никто не воюет. Если объяснить эту историю мясу, они с удовольствием примут душ отведают горячий обед, подарят технику и уйдут Домой.Самый простой способ их победить, перекрыть каналы с топливом и продовольствием, мясо само предложит танки в обмен на тарелку риса.