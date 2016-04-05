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Додано: Сер 02 бер, 2022 16:53
Информация от медиков с "российской стороны". Значительная часть ранений средней тяжести у российских бойцов поступающих из Украины совершенно типичны и очень напоминают самострел.
Додано: Сер 02 бер, 2022 16:56
Re: Напад росії і білорусі на Україну
это не то количество, 10-20 тыс можно у луки попросить но оно баланс не изменит, изменить Баланс можно кинув ещё столько же сколько зашло (150 тыс) из которых минимум 50 тыс будет боеспособных которых уже упаковывают пачками из сотрудников полиции всех субъектов федерации. Если закинуть только боеспособных их сразу же перебьют, поэтому нужно набрать пушечное мясо чтобы оно оттягивало на себя часть санитарных потерь, внимание и силы противника.
Отсюда кстати и смешные истории когда безоружные колхозники отбирают у мяса технику. А само мясо плачет когда звонит маме и просит его забрать. Мясо не должно воевать в принципе, оно - мясо, то есть его задача в итоге стать 200м или 300м.
А наши колхозники никак не могут понять, почему техники заезжает много, но с ними никто не воюет. Если объяснить эту историю мясу, они с удовольствием примут душ отведают горячий обед, подарят технику и уйдут Домой.
Самый простой способ их победить, перекрыть каналы с топливом и продовольствием, мясо само предложит танки в обмен на тарелку риса.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 02 бер, 2022 17:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 02 бер, 2022 17:07
Молодцы держитесь. Мне ваш мэр нравиться.
Вообще красавец- говорит возродим Черниговское княжество и отодвинем границу от Чернигова в сторону Москвы на 600 км.
Додано: Сер 02 бер, 2022 17:17
«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).
Додано: Сер 02 бер, 2022 17:22
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Пошла техника с буквой О. Свои резервы Z и V кончились.
Самые опасные направления в Киевской области по состоянию на 17:08:
– Житомирская трасса;
– Буча-Ирпень-Гостомель;
– север Вышгородского района.
Ещё на Умань прорывалась колона с Вознесенска, но что с ней сейчас я не в курсе. Изначально не планировалось гнать крымчан на киев, это сколько нужно топлива для такого глупого марш-броска?! Ребята приедут ну очень утомленные.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 02 бер, 2022 17:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 02 бер, 2022 17:26
О - это белорусы?
Додано: Сер 02 бер, 2022 17:27
да, а "О" потому что 🥔 картошка (специфический гебешный юмор). Из плюсов белорусы не участвовали ни в одной военной компании достаточно спалить 10% от их колонны и на их картофельные души нападет жёсткая паническая аттака.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 02 бер, 2022 17:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 02 бер, 2022 17:31
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 02 бер, 2022 17:34
На руку но не поэтому, варианта осталось три 1. Мы сдаёмся сами (поэтому нас топят в переговорах ни о чём, фактически уговаривают), 2. Нас берут количеством 500 тыс свеже мобилизованных, которые по замыслу за неделю разграбят и съедят все наши запасы продовольствия и 3. Яо.
На мнение их народа пуйлу насрать, если надо упаковать миллион в автозаки не переживайте, они сделают. На протесты внутри рф рассчитывать не нужно. Единственное протесты это шанс кому то стать приемником, возглавив протест и получив голоса на выборах Но это синоним самоубийства.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 02 бер, 2022 17:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 02 бер, 2022 17:39
Навіщо ВП і мобілізація, якщо згідно їх пропагандонів сьогодні мають закінчити оточення Києва ( вже десь біля Фастова) та взяти в котел угрупування ВСУ в ОРДЛО?
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