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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 183184185186187>
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 16:53

Информация от медиков с "российской стороны". Значительная часть ранений средней тяжести у российских бойцов поступающих из Украины совершенно типичны и очень напоминают самострел.
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 16:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:Пушечное мясо подгорает из Чечни, Абхазии,
это не то количество, 10-20 тыс можно у луки попросить но оно баланс не изменит, изменить Баланс можно кинув ещё столько же сколько зашло (150 тыс) из которых минимум 50 тыс будет боеспособных которых уже упаковывают пачками из сотрудников полиции всех субъектов федерации. Если закинуть только боеспособных их сразу же перебьют, поэтому нужно набрать пушечное мясо чтобы оно оттягивало на себя часть санитарных потерь, внимание и силы противника.

Отсюда кстати и смешные истории когда безоружные колхозники отбирают у мяса технику. А само мясо плачет когда звонит маме и просит его забрать. Мясо не должно воевать в принципе, оно - мясо, то есть его задача в итоге стать 200м или 300м.

А наши колхозники никак не могут понять, почему техники заезжает много, но с ними никто не воюет. Если объяснить эту историю мясу, они с удовольствием примут душ отведают горячий обед, подарят технику и уйдут Домой.

Самый простой способ их победить, перекрыть каналы с топливом и продовольствием, мясо само предложит танки в обмен на тарелку риса.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 02 бер, 2022 17:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 17:07

  Zebra написав:
  phantom_systems написав:Ужасную картинку и дальше будут показывать, но что касается реального вмешательства, американцы уже дали однозначный отказ. Остальные партнёры по НАТО вряд ли сделают иначе.


Это даже лучше. Потому что когда население понимает, что никто нам не поможет, как до этого, никто не думал что нападут, все считали, мир не позволит, так теперь бегом 200 тысяч бойцов ТРО, плюс еще 300 тысяч в ВСУ резервистов вернулось. 500 тысяч добровольцев как минимум уже с оружием. 500 тысяч, КАРЛ. Этого количества достаточно, чтоб на своей территории противостоять нескольким миллионам наступающих войск. А есть же еще ВСУ, полиция, спецназ...


Молодцы держитесь. Мне ваш мэр нравиться.
Вообще красавец- говорит возродим Черниговское княжество и отодвинем границу от Чернигова в сторону Москвы на 600 км.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 17:17

«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 17:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пошла техника с буквой О. Свои резервы Z и V кончились.

Самые опасные направления в Киевской области по состоянию на 17:08:

– Житомирская трасса;
– Буча-Ирпень-Гостомель;
– север Вышгородского района.

Ещё на Умань прорывалась колона с Вознесенска, но что с ней сейчас я не в курсе. Изначально не планировалось гнать крымчан на киев, это сколько нужно топлива для такого глупого марш-броска?! Ребята приедут ну очень утомленные.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 02 бер, 2022 17:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 17:26

  vitaliian написав:Пошла техника с буквой О. Свои резервы Z и V кончились.

Самые опасные направления в Киевской области по состоянию на 17:08:

– Житомирская трасса;
– Буча-Ирпень-Гостомель;
– север Вышгородского района.

Ещё на Умань прорывалась колона с Вознесенска, но что с ней сейчас я не в курсе. Изначально не планировалось гнать крымчан на киев, это сколько нужно топлива для такого глупого марш-броска?!

О - это белорусы?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 17:27

  BIGor написав:
  vitaliian написав:Пошла техника с буквой О. Свои резервы Z и V кончились.

Самые опасные направления в Киевской области по состоянию на 17:08:

– Житомирская трасса;
– Буча-Ирпень-Гостомель;
– север Вышгородского района.

Ещё на Умань прорывалась колона с Вознесенска, но что с ней сейчас я не в курсе. Изначально не планировалось гнать крымчан на киев, это сколько нужно топлива для такого глупого марш-броска?!

О - это белорусы?
да, а "О" потому что 🥔 картошка (специфический гебешный юмор). Из плюсов белорусы не участвовали ни в одной военной компании достаточно спалить 10% от их колонны и на их картофельные души нападет жёсткая паническая аттака.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 02 бер, 2022 17:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 17:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:На 4.02 запланирован переход рф на военное положение с полной мобилизацией...
Если они введут положение, то это может нам быть на руку. Народ их глядишь опомниться и начнёт думать — а там глядишь увидеть в какую передрягу их втянули.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 17:34

  Howl написав:
  vitaliian написав:На 4.02 запланирован переход рф на военное положение с полной мобилизацией...
Если они введут положение, то это может нам быть на руку. Народ их глядишь опомниться и начнёт думать — а там глядишь увидеть в какую передрягу их втянули.

На руку но не поэтому, варианта осталось три 1. Мы сдаёмся сами (поэтому нас топят в переговорах ни о чём, фактически уговаривают), 2. Нас берут количеством 500 тыс свеже мобилизованных, которые по замыслу за неделю разграбят и съедят все наши запасы продовольствия и 3. Яо.

На мнение их народа пуйлу насрать, если надо упаковать миллион в автозаки не переживайте, они сделают. На протесты внутри рф рассчитывать не нужно. Единственное протесты это шанс кому то стать приемником, возглавив протест и получив голоса на выборах Но это синоним самоубийства.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 02 бер, 2022 17:39, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 17:39

  vitaliian написав:
  Howl написав:
  vitaliian написав:На 4.02 запланирован переход рф на военное положение с полной мобилизацией...
Если они введут положение, то это может нам быть на руку. Народ их глядишь опомниться и начнёт думать — а там глядишь увидеть в какую передрягу их втянули.

На руку но не поэтому, варианта осталось три 1. Мы сдаёмся сами (поэтому нас топят в переговорах ни о чём, фактически уговаривают), 2. Нас берут количеством 500 тыс свеже мобилизованных, которые по замыслу съедят все наши запасы продовольствия и 3. Яо.

Навіщо ВП і мобілізація, якщо згідно їх пропагандонів сьогодні мають закінчити оточення Києва ( вже десь біля Фастова) та взяти в котел угрупування ВСУ в ОРДЛО?
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flyman
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