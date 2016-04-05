RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 184185186187>
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 17:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Навіщо, якщо ВП і мобілізація, якщо згідно їх пропагандонів сьогодні мають закінчити оточення Києва ( вже десь біля Фастова) та взяти в котел угрупування ВСУ в ОРДЛО?
котёл за победу не выдать, нужнен другой президент и признание Крыма. Донбасс отдают и так. Я уже давно писал что вся заворушка только из за непризнания Украиной Крыма.

Возможно придумают компромисс, чивокуня в телевизоре становится президентом киевской республики, признает Крым, а потом его куда-то убирают и дальше возможны варианты.

Короче пуйлу нужно признание Крыма каким то топовым украинским чиновником, пусть даже фейковым. Для этого реанимировали труп чивокуни.

Там всё настолько бредово, что он и правда непредсказуем.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 02 бер, 2022 17:45, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11167
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1907 раз.
Подякували: 2737 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 17:45

Новини від Гудименко:
Погані новини:
1. Білоруського десанту, блядь, ще нема, ми заїбалися його чекати. Нам потрібні їхні танки.
Хороші новини:
1. Луганський напрямок – важко, але стабільно; мирні люди з українськими прапорами блокують російську військову техніку у Старобільску Луганськов області (покатайте на язику останню фразу, проговоріть її вголос); по сходу області ідуть запеклі бої проти окупантів;
2. Запорізький напрямок – ситуація нестабільна, ідуть бої під Василівкою – дорогою на Запоріжжя, саме місто готується до облоги, півднем області у пошуках пиздюлів переміщуються колони супротивника; сотні людей у Енергодарі вийшли на околицю, щоб не пропустити російську техніку;
3. Маріупольський напрямок – а отут пизди вони знайшли, причому непоганої, на повну: зі знищенням техніки, роботою української авіації, кинутими танками, покращенним до рівня добрив екіпажем і так далі; місто обстрілюють, гинуть дорослі і діти, але ви не знаєте Маріуполя, якщо думаєте, що це допоможе ворогам. Маріуполь тільки стає злішим і готується до будь-якого розвитку подій, знаючи, що цей розвиток подій закінчиться перемогою. Морпіхи, артилерія, Полк-Який-Не-Можна-Називати-У-Фейсбуці і всі інші щедро видають ворогам запаси пиздюлів, накоплені за роки «режиму тиші»;
4. Київський напрямок – цього разу пизди вони отримали там, де, блядь, їх не можна закопувать, бо заборонено – у селі Дитятки під Чорнобилем. Як вирішувати проблему – незрозуміло, до такого життя нас на готувало. Загалом по області і місту Києву наносяться ракетні удари, але колони окупантів не намагалися влаштувати рішучого прориву і припинили просування вперед; ситуація стабільна;
5. Донецький напрямок – а отут почався контрнаступ України. Конеретно 95 десантно-штурмова бригада, якій, здається, стало нудно, роздала росіянам неймовірно ефектної і ефективної пизди і увійшла у Горлівку, окуповану з 2014 року; зараз десантники закріплюються на околицях і готуються до просування;
6. Херсонський напрямок – ситуація складна; техніка ворога увійшла до міста, точаться важкі бої, інформації замало;
7. Харківський напрямок – ворог, здається, здався і відмовився від планів захопити місто, принаймні від спроб захоплення він перецшов до спроб знищення. Ситуація важка, але під контролем; місто стоїть і стояти буде;
8. Сумський напрямок – продовжуються бої у області і безпосередньо під Сумами; ворог знайомиться з особливостями роботи «Байрактарів» і втрачає техніку і танки. Ворог увійшов у Тростянець, але закріпитися не намагається; ситуація непроста, але контрольована;
9. Чернігівський напрямок – а отут окупанти отримують пизди у промислових масштабах. 93-тя бригада, яка воює вже дев‘ятий рік, ганяє російських срочників по всій області, як бик тхорів, інші бригади намагаються не відставати;
10 – Миколаївський напрямок – місто під контролем ЗСУ, по місту завдають ударів з повітря; до обласного центру намагався прорватися загін найбільш хоробрих довбойобів, але після запрошення до черги на отримання пизди вирішив відкланятися і покинув місто, кинувши загиблих, поранених, полонених та декілька «тигрів»; у області знищено більше 200 одиниць техніки за допомоги української авіації; ситуація нестабільна, але контрольована;
11 – Житомирський напрямок – по області ідуть бої, наносяться авіаудари, ситуація під контролем;
12 – Одеський напрямок – морська піхота прохала передати окупантам, що вони заїбалися чекати того обіцяного десанту, бо піздюлі вже готові і чекають. Загалом ситуація відносно спокійна.
Отже, ворог остаточно програв ініціативу і зупиняється, намагаючись ракетними і авіаційними атаками налякати нас і підкорити, але це нас тільки дуже, дуже злить. А злість українця перетворює його на бога війни.
Не вірите – запитайте у тисяч мертвих ворогів.
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6848
З нами з: 20.11.08
Подякував: 121 раз.
Подякували: 1795 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 17:46

  vitaliian написав:
  flyman написав:Навіщо, якщо ВП і мобілізація, якщо згідно їх пропагандонів сьогодні мають закінчити оточення Києва ( вже десь біля Фастова) та взяти в котел угрупування ВСУ в ОРДЛО?
котёл за победу не выдать, нужнен другой президент и признание Крыма. Донбасс отдают и так. Я уже давно писал что вся заворушка только из за непризнания Украиной Крыма.

Там така логіка, що угрупування з 125 тис ВСУ засіло на підступах в ОРДЛО і не хоче відступати з котла, бо в повітрі повна перевага ЗС РФ.

З оточенням Києва теж не ясно, бо після Фастова ще плани на Білу Церква, а далі? В Умань? Поклонитися цадику?
Востаннє редагувалось flyman в Сер 02 бер, 2022 17:50, всього редагувалось 1 раз.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28624
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1401 раз.
Подякували: 2486 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 17:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:у області знищено більше 200 одиниць техніки за допомоги української авіації; ситуація нестабільна, але контрольована;
это про баштанку но фото доказательств этому я так и не нашел, .
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11167
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1907 раз.
Подякували: 2737 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 17:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:З оточенням Києва теж не ясно, бо після Фастова ще плани на Білу Церква, а далі? В Умань?
на Умань идёт Николаевская колона (та что с Крыма) и если её не раздолбают взять Фастов и бц должна она. Одну вчера раздолбали вертушками в Баштанке. Откуда взялась ещё одна - хз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11167
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1907 раз.
Подякували: 2737 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 17:51

  vitaliian написав:
  yanyura написав:Вот такой "руский мир" они приносят в Украину (около 4 минут видео из разных мест):
"Москаляки крадут харчи. Грабители и сволочи". Украинцы показывают, как российские солдаты грабят магазины

https://www.currenttime.tv/a/31730836.html

Хотел написать но вы опередили, американская разведка сообщает, что в армии РФ нет достаточных запасов продовольствия, желающим можно выменять на яйца и хлеб их технику и оружие. Про оружие не знаю но техника - гавно.

Техніка - радянська, 1980-х років.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22725
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1439 раз.
Подякували: 2364 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 17:55

  vitaliian написав:Пошла техника с буквой О. Свои резервы Z и V кончились.

Самые опасные направления в Киевской области по состоянию на 17:08:

– Житомирская трасса;
– Буча-Ирпень-Гостомель;
– север Вышгородского района.

Ещё на Умань прорывалась колона с Вознесенска, но что с ней сейчас я не в курсе. Изначально не планировалось гнать крымчан на киев, это сколько нужно топлива для такого глупого марш-броска?! Ребята приедут ну очень утомленные.

Макарів - укр. армія відбила сьогодні!

https://m.censor.net/ua/news/3320788/uk ... _zalujnyyi
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22725
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1439 раз.
Подякували: 2364 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 18:04

Розгром нападників росії і білорусі в Україні!

  vitaliian написав:2. Нас берут количеством 500 тыс свеже мобилизованных, которые

Те, що я чую і бачу на власні очі, то 200-300К+ НАШИХ назбирають вже от на днях!

А які ваші прогнозовані цифри нашої армії ще за 2-3дні?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3037
З нами з: 18.03.21
Подякував: 101 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 18:06

  Успіх написав:
  vitaliian написав:2. Нас берут количеством 500 тыс свеже мобилизованных, которые

Те, що я чую і бачу на власні очі, то 200-300К+ НАШИХ назбирають вже от на днях!

А які ваші прогнозовані цифри нашої армії ще за 2-3дні?

Про нашу армию писать НЕЛЬЗЯ напишу про президента, я за него проголосую когда будут выборы, он держится достойно, на коленях не ползает, слезами не торгует.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11167
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1907 раз.
Подякували: 2737 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 18:17

  Frant написав:
  vitaliian написав:Пошла техника с буквой О. Свои резервы Z и V кончились.

Самые опасные направления в Киевской области по состоянию на 17:08:

– Житомирская трасса;
– Буча-Ирпень-Гостомель;
– север Вышгородского района.

Ещё на Умань прорывалась колона с Вознесенска, но что с ней сейчас я не в курсе. Изначально не планировалось гнать крымчан на киев, это сколько нужно топлива для такого глупого марш-броска?! Ребята приедут ну очень утомленные.

Макарів - укр. армія відбила сьогодні!

это фейко-медийная война, они не захватывают населенные пункты, потому что оккупация не нужна, цель максимум - взять в кольцо Киев деморализованным и голодным мясом, посадить на каком то стуле чивокуню, который признает Крым, чтобы показать это по рус ТВ.

Все эти вояжи Бердянск Мелитополь Херсон Николаев и куда они там ещё по дороге заезжали нужны только для ТВ картинки, мол посмотрите сколько всего мы захватили.

Пуйло большую войну таки не планировал и к ней оказался серьезно не готов.

Скорее всего идут переговоры как ему выйти из войны не потеряв лицо. Моё мнение будет запущена фейковая новость, киев взят, на каком то здании нарисуют русский флаг, ликование солдат. И с победой они уедут как приехали.

Интрига чей после этого будет Крым. Донбасс нам и так возвращают, не нужно там сейчас терять бойцов. Ударами по Харькову давят на зеленского стать немного сговорчивее.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 02 бер, 2022 18:20, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11167
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1907 раз.
Подякували: 2737 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 184185186187>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 90417
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 443962
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2290
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (334)
02.03.2022 18:35
Simple Invest (151)
02.03.2022 17:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.