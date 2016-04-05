Новини від Гудименко: Погані новини: 1. Білоруського десанту, блядь, ще нема, ми заїбалися його чекати. Нам потрібні їхні танки. Хороші новини: 1. Луганський напрямок – важко, але стабільно; мирні люди з українськими прапорами блокують російську військову техніку у Старобільску Луганськов області (покатайте на язику останню фразу, проговоріть її вголос); по сходу області ідуть запеклі бої проти окупантів; 2. Запорізький напрямок – ситуація нестабільна, ідуть бої під Василівкою – дорогою на Запоріжжя, саме місто готується до облоги, півднем області у пошуках пиздюлів переміщуються колони супротивника; сотні людей у Енергодарі вийшли на околицю, щоб не пропустити російську техніку; 3. Маріупольський напрямок – а отут пизди вони знайшли, причому непоганої, на повну: зі знищенням техніки, роботою української авіації, кинутими танками, покращенним до рівня добрив екіпажем і так далі; місто обстрілюють, гинуть дорослі і діти, але ви не знаєте Маріуполя, якщо думаєте, що це допоможе ворогам. Маріуполь тільки стає злішим і готується до будь-якого розвитку подій, знаючи, що цей розвиток подій закінчиться перемогою. Морпіхи, артилерія, Полк-Який-Не-Можна-Називати-У-Фейсбуці і всі інші щедро видають ворогам запаси пиздюлів, накоплені за роки «режиму тиші»; 4. Київський напрямок – цього разу пизди вони отримали там, де, блядь, їх не можна закопувать, бо заборонено – у селі Дитятки під Чорнобилем. Як вирішувати проблему – незрозуміло, до такого життя нас на готувало. Загалом по області і місту Києву наносяться ракетні удари, але колони окупантів не намагалися влаштувати рішучого прориву і припинили просування вперед; ситуація стабільна; 5. Донецький напрямок – а отут почався контрнаступ України. Конеретно 95 десантно-штурмова бригада, якій, здається, стало нудно, роздала росіянам неймовірно ефектної і ефективної пизди і увійшла у Горлівку, окуповану з 2014 року; зараз десантники закріплюються на околицях і готуються до просування; 6. Херсонський напрямок – ситуація складна; техніка ворога увійшла до міста, точаться важкі бої, інформації замало; 7. Харківський напрямок – ворог, здається, здався і відмовився від планів захопити місто, принаймні від спроб захоплення він перецшов до спроб знищення. Ситуація важка, але під контролем; місто стоїть і стояти буде; 8. Сумський напрямок – продовжуються бої у області і безпосередньо під Сумами; ворог знайомиться з особливостями роботи «Байрактарів» і втрачає техніку і танки. Ворог увійшов у Тростянець, але закріпитися не намагається; ситуація непроста, але контрольована; 9. Чернігівський напрямок – а отут окупанти отримують пизди у промислових масштабах. 93-тя бригада, яка воює вже дев‘ятий рік, ганяє російських срочників по всій області, як бик тхорів, інші бригади намагаються не відставати; 10 – Миколаївський напрямок – місто під контролем ЗСУ, по місту завдають ударів з повітря; до обласного центру намагався прорватися загін найбільш хоробрих довбойобів, але після запрошення до черги на отримання пизди вирішив відкланятися і покинув місто, кинувши загиблих, поранених, полонених та декілька «тигрів»; у області знищено більше 200 одиниць техніки за допомоги української авіації; ситуація нестабільна, але контрольована; 11 – Житомирський напрямок – по області ідуть бої, наносяться авіаудари, ситуація під контролем; 12 – Одеський напрямок – морська піхота прохала передати окупантам, що вони заїбалися чекати того обіцяного десанту, бо піздюлі вже готові і чекають. Загалом ситуація відносно спокійна. Отже, ворог остаточно програв ініціативу і зупиняється, намагаючись ракетними і авіаційними атаками налякати нас і підкорити, але це нас тільки дуже, дуже злить. А злість українця перетворює його на бога війни. Не вірите – запитайте у тисяч мертвих ворогів.
Хотел написать но вы опередили, американская разведка сообщает, что в армии РФ нет достаточных запасов продовольствия, желающим можно выменять на яйца и хлеб их технику и оружие. Про оружие не знаю но техника - гавно.
Техніка - радянська, 1980-х років.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
vitaliian написав:Пошла техника с буквой О. Свои резервы Z и V кончились.
Самые опасные направления в Киевской области по состоянию на 17:08:
– Житомирская трасса; – Буча-Ирпень-Гостомель; – север Вышгородского района.
Ещё на Умань прорывалась колона с Вознесенска, но что с ней сейчас я не в курсе. Изначально не планировалось гнать крымчан на киев, это сколько нужно топлива для такого глупого марш-броска?! Ребята приедут ну очень утомленные.
vitaliian написав:Пошла техника с буквой О. Свои резервы Z и V кончились.
Самые опасные направления в Киевской области по состоянию на 17:08:
– Житомирская трасса; – Буча-Ирпень-Гостомель; – север Вышгородского района.
Ещё на Умань прорывалась колона с Вознесенска, но что с ней сейчас я не в курсе. Изначально не планировалось гнать крымчан на киев, это сколько нужно топлива для такого глупого марш-броска?! Ребята приедут ну очень утомленные.
Макарів - укр. армія відбила сьогодні!
это фейко-медийная война, они не захватывают населенные пункты, потому что оккупация не нужна, цель максимум - взять в кольцо Киев деморализованным и голодным мясом, посадить на каком то стуле чивокуню, который признает Крым, чтобы показать это по рус ТВ.
Все эти вояжи Бердянск Мелитополь Херсон Николаев и куда они там ещё по дороге заезжали нужны только для ТВ картинки, мол посмотрите сколько всего мы захватили.
Пуйло большую войну таки не планировал и к ней оказался серьезно не готов.
Скорее всего идут переговоры как ему выйти из войны не потеряв лицо. Моё мнение будет запущена фейковая новость, киев взят, на каком то здании нарисуют русский флаг, ликование солдат. И с победой они уедут как приехали.
Интрига чей после этого будет Крым. Донбасс нам и так возвращают, не нужно там сейчас терять бойцов. Ударами по Харькову давят на зеленского стать немного сговорчивее.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 02 бер, 2022 18:20, всього редагувалось 2 разів.