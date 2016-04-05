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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 184185186187
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 18:18

  vitaliian написав:..на Умань идёт Николаевская колона (та что с Крыма) и если её не раздолбают взять Фастов и бц должна она. Одну вчера раздолбали вертушками в Баштанке. Откуда взялась ещё одна - хз.


Уточнюю. Не одна колона, а дві. Не йде (йде вона по Херсонській обл), а переважно займається спортивним орієнтуванням на місцевості Мик. обл. Оскільки місцевість "колона" знає погано, то важко спрогнозувати, куди врешті дінуться її рештки.)) Ось, наприклад, сьогодні вранці почали у Калинівці, а зрештою опинилися на Баштанці. Що буде ввечері - дізнаємось пізніше.
Востаннє редагувалось fler в Сер 02 бер, 2022 18:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 18:19

Бизнес-изоляция России: список компаний, отказавшихся работать с РФ
16:01, 02.03.22

https://tsn.ua/ru/ato/biznes-izolyaciya ... 94614.html

В "Укрэнерго" просят украинцев не ограничивать потребление э/э для стабильности энергосистемы
15:45, 02.03.22

Оператор системы передачи НЭК «Укрэнерго» призывает украинцев не уменьшать потребление электроэнергии для стабильной работы энергосистемы.

Уровень потребления электроэнергии составляет 13,9 ГВт.

"Сейчас нет никаких причин принудительно или добровольно уменьшать потребление электроэнергии — ее производится достаточно в энергосистеме Украины", - пояснили в Укрэнерго.

Почти все виды электростанций работают на пониженной мощности из-за низкого потребления. В частности, 2 марта четыре украинских АЭС вместе работали на мощности около 7 ГВт.

Значительное количество энергоблоков ТЭС и ТЭЦ остановлены из-за низкого потребления.

https://tsn.ua/ru/ukrayina/v-ukrenergo- ... 94599.html

Оригинал ("Вчера в 12:57") на оффсайте - https://www.facebook.com/npcukrenergo

До України з 16 країн світу їдуть добровольці, щоб допомогти у війні проти російських окупантів
16:24, 02.03.22

"Їхня загальна кількість вже понад тисячу людей. І заявки продовжують надходити", - повідомив Кулеба.

https://tsn.ua/ato/do-ukrayini-z-16-kra ... 94665.html

О введении военного положения - это предположение Подоляка, но не факт:
3:15 PM · 2 мар. 2022 г.
4 марта обе палаты российского парламента соберутся на экстренное внеочередное заседание. На повестке, как я понимаю, превентивное введение военного положения в РФ.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1 ... 4054715399

Более вероятно, что будут обговариваться темы, что делать в связи с экономическими санкциями против расеи.

fler
Оскільки місцевість "колона" знає погано

Не только из-за этого. У них старые карты со старыми названиями населенных пунктов, поэтому они в недоумении, откуда взялись Горішні Плавні и куда исчез Комсомольск и куда им теперь ехать.
Названия приведены исключительно для примера.
Востаннє редагувалось yanyura в Сер 02 бер, 2022 18:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 18:22

  fler написав:
  vitaliian написав:..на Умань идёт Николаевская колона (та что с Крыма) и если её не раздолбают взять Фастов и бц должна она. Одну вчера раздолбали вертушками в Баштанке. Откуда взялась ещё одна - хз.


Уточнюю. Не одна колона, а дві. Не йде (йде вона по Херсонській обл), а переважно займається спортивним орієнтуванням на місцевості Мик. обл. Оскільки місцевість "колона" знає погано, то важко спрогнозувати, куди врешті дінуться її рештки.)) Ось, наприклад, сьогодні вранці рештки опинилися на Баштанці. Що буде ввечері - дізнаємось пізніше.
я вчера писал они ехали без смартфонов и навигаторов по старым картам, и таки заблудились. Когда мне это рассказали люди близкие к тем событиям, я почти не поверил.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 18:28

  vitaliian написав:это фейко-медийная война, они не захватывают населенные пункты, потому что оккупация не нужна, цель максимум - взять в кольцо Киев деморализованным и голодным мясом, посадить на каком то стуле чивокуню, который признает Крым, чтобы показать это по рус ТВ.


С уже десятками тысяч жертв? :shock:
- Это и есть "Война"!
Спросите у меня о Волновахе, Желанном, Песках, Измайловке, Широкино, Безымянном, ....
- Стёртые РСЗО.

Впервые, на прошлой неделе - увидел работу ТОС-1 "Буратино" - страстно хочу увидеть эффект от её работы в Москве. Порадовать её собственников замечательным эффектом - именно по Москве.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 02 бер, 2022 18:31, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 18:29

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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 18:30

vitaliian
Важко уявити, що колони з півдня повинні дійти до Білої Церкви. Це враховуючи відсутність/дефіцит у них палива. Лише від Вознесенська до Умані 180 км
xaos_22
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 18:32

  vitaliian написав:
  Frant написав:
  vitaliian написав:Пошла техника с буквой О. Свои резервы Z и V кончились.

Самые опасные направления в Киевской области по состоянию на 17:08:

– Житомирская трасса;
– Буча-Ирпень-Гостомель;
– север Вышгородского района.

Ещё на Умань прорывалась колона с Вознесенска, но что с ней сейчас я не в курсе. Изначально не планировалось гнать крымчан на киев, это сколько нужно топлива для такого глупого марш-броска?! Ребята приедут ну очень утомленные.

Макарів - укр. армія відбила сьогодні!

это фейко-медийная война, они не захватывают населенные пункты, потому что оккупация не нужна, цель максимум - взять в кольцо Киев деморализованным и голодным мясом, посадить на каком то стуле чивокуню, который признает Крым, чтобы показать это по рус ТВ.

Все эти вояжи Бердянск Мелитополь Херсон Николаев и куда они там ещё по дороге заезжали нужны только для ТВ картинки, мол посмотрите сколько всего мы захватили.

Пуйло большую войну таки не планировал и к ней оказался серьезно не готов.

Скорее всего идут переговоры как ему выйти из войны не потеряв лицо. Моё мнение будет запущена фейковая новость, киев взят, на каком то здании нарисуют русский флаг, ликование солдат. И с победой они уедут как приехали.

Интрига чей после этого будет Крым. Донбасс нам и так возвращают, не нужно там сейчас терять бойцов. Ударами по Харькову давят на зеленского стать немного сговорчивее.

Де там в Макарові десятки згорілої ворожої техніки?
Скоріш за все вона з Бородянки проїхала Макарів, далі кудись в степ, чи до то цадика, чи то до Фастова.
Після штурмової групи мали би заходити регулярні війська для зачистки і закріплення. Якісь хаотичні рейди по дорогам, в надії знайти шпарину щоб пролізти до Києва.
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 18:33

  xaos_22 написав:vitaliian
Важко уявити, що колони з півдня повинні дійти до Білої Церкви. Це враховуючи відсутність/дефіцит у них палива. Лише від Вознесенська до Умані 180 км

Полностью с вами согласен это безумие как и обстрел мирных объектов Харькова. Увы безумие - неотъемлемая часть того что мы видим. Пуйло хочет нас запугать, а мы его кадыровцев и мяса в танках не боимся, единственное что остаётся пугать безумием.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 18:36

  vitaliian написав:
  fler написав:
  vitaliian написав:..на Умань идёт Николаевская колона (та что с Крыма) и если её не раздолбают взять Фастов и бц должна она. Одну вчера раздолбали вертушками в Баштанке. Откуда взялась ещё одна - хз.


Уточнюю. Не одна колона, а дві. Не йде (йде вона по Херсонській обл), а переважно займається спортивним орієнтуванням на місцевості Мик. обл. Оскільки місцевість "колона" знає погано, то важко спрогнозувати, куди врешті дінуться її рештки.)) Ось, наприклад, сьогодні вранці рештки опинилися на Баштанці. Що буде ввечері - дізнаємось пізніше.
я вчера писал они ехали без смартфонов и навигаторов по старым картам, и таки заблудились. Когда мне это рассказали люди близкие к тем событиям, я почти не поверил.

смартфони та навігатори не можна, тому що там дядько Сем спостерігає очима Гугла та Епла.
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 18:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Позиция России на переговорах с Украиной: Крым - это часть РФ, признание ДНР и ЛНР в административных границах, демилитаризация, которая должна иметь определенные параметры — Лавров.
лошадь лавров продолжает лгать, так мы и капитулировали в то время когда педерации весь мир перекрыл финансово правовой кислород. Топливо вернуть армию недоумков домой хоть есть?
vitaliian
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