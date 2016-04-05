vitaliian написав:

Frant написав: vitaliian написав: Пошла техника с буквой О. Свои резервы Z и V кончились.



Самые опасные направления в Киевской области по состоянию на 17:08:



– Житомирская трасса;

– Буча-Ирпень-Гостомель;

– север Вышгородского района.



Ещё на Умань прорывалась колона с Вознесенска, но что с ней сейчас я не в курсе. Изначально не планировалось гнать крымчан на киев, это сколько нужно топлива для такого глупого марш-броска?! Ребята приедут ну очень утомленные. Пошла техника с буквой О. Свои резервы Z и V кончились.Самые опасные направления в Киевской области по состоянию на 17:08:– Житомирская трасса;– Буча-Ирпень-Гостомель;– север Вышгородского района.Ещё на Умань прорывалась колона с Вознесенска, но что с ней сейчас я не в курсе. Изначально не планировалось гнать крымчан на киев, это сколько нужно топлива для такого глупого марш-броска?! Ребята приедут ну очень утомленные.

Макарів - укр. армія відбила сьогодні!



Макарів - укр. армія відбила сьогодні!

это фейко-медийная война, они не захватывают населенные пункты, потому что оккупация не нужна, цель максимум - взять в кольцо Киев деморализованным и голодным мясом, посадить на каком то стуле чивокуню, который признает Крым, чтобы показать это по рус ТВ.Все эти вояжи Бердянск Мелитополь Херсон Николаев и куда они там ещё по дороге заезжали нужны только для ТВ картинки, мол посмотрите сколько всего мы захватили.Пуйло большую войну таки не планировал и к ней оказался серьезно не готов.Скорее всего идут переговоры как ему выйти из войны не потеряв лицо. Моё мнение будет запущена фейковая новость, киев взят, на каком то здании нарисуют русский флаг, ликование солдат. И с победой они уедут как приехали.Интрига чей после этого будет Крым. Донбасс нам и так возвращают, не нужно там сейчас терять бойцов. Ударами по Харькову давят на зеленского стать немного сговорчивее.