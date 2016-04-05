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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 186187188189190>
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 18:48

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 18:49

  vitaliian написав:я вчера писал они ехали без смартфонов и навигаторов по старым картам, и таки заблудились. Когда мне это рассказали люди близкие к тем событиям, я почти не поверил.


У нас щодня приблизно все однаково :wink: Тількі їхні "туристи" міняються (вчорашніх не буває). Спортивне орієнтування - це для тих, хто встигнув вистрибнути з техніки, така собі ознайомча екскурсія (як правило, по полям).
fler
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 18:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В Германии многие предприятия и клиники выделяют средства на закупку гуманитарки в Украину. Ситуация осложняется тем, что доставку можно организовать только на границу Польши.
В это дело с нашей стороны пытаются влезть копытами на прием разные Притулы, Тимошенницы, Порошенки и прочая политшваль. Но наша диаспора их бортует нафиг. Пока решили сбрасывать все на арендованные склады под Мюнхеном, а потом уже гнать колоны напрямую нашим, чтобы не тратить нервы на поодиночке.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 18:58

  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:Рыба-Сом меня не далее как 23.02 вечером поучал и деконструировал.

Рыба-Сом удивлялся, как - после 2014 года и всего сопутствующего - Эйрмакс сначала запускал ракету с прицелом на Берлин/Париж, а потом внезапно прозрел и понял, что Пу, оказывается, свою политику проводит не для того, чтоб ВВП РФ и РЖНМ росли.

Потому что живут государства со спорными территориями десятками лет в мире. И примеров по миру дофига. А вот такая полномасштабная война типа из-за спорной территории была начата впервые с 1939г. И в дыре было похоже, что все идет просто к заморозеке конфликта.
И только после речи хуйла к расеянцам мне стало не по себе. Я понял, что надо ждать ПЦа. Отсюда и алармизм 23.02 над которым тут потешались.
P.S. Короче, это я к тому, что поучительный тон ни с вашей, ни со стороны Зрадио, не уместен был, как показали дальнейшие соббытия. Но кого это уже ипет?
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 02 бер, 2022 18:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 18:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

‼️Станом на зараз найбільш небезпечний напрямок залишається Житомирська траса, Буча-Ірпінь-Гостомель, а також північ Вишгородського району.

Бачимо противника, нищемо
я так понял кто то с лицом похожим на нашего президента объявит капитуляцию и стороны конфликта разойдутся. Судя по тому что горячей фазы боевых действий нет, уже обо всем договорились. Инсайдеры пока не колятся но Крым по идее вернётся к нам в обмен на отмену санкций, иначе РФ уже скоро превратится в Иран с разбитой в клочья армией. Торг идёт за чей счет был этот банкет.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 02 бер, 2022 18:59, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 18:58

  antey1969 написав:В Германии многие предприятия и клиники выделяют средства на закупку гуманитарки в Украину. Ситуация осложняется тем, что доставку можно организовать только на границу Польши.
В это дело с нашей стороны пытаются влезть копытами на прием разные Притулы, Тимошенницы, Порошенки и прочая политшваль. Но наша диаспора их бортует нафиг. Пока решили сбрасывать все на арендованные склады под Мюнхеном, а потом уже гнать колоны напрямую нашим, чтобы не тратить нервы на поодиночке.

Вы слишком политкорректны.
Ситуация куда плачевнее: https://gordonua.com/news/worldnews/pre ... 98033.html
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 02 бер, 2022 19:09, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 19:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кацап анатолий дрёмов просить забронировать местечко в земельке :D

https://t.me/nexta_live/19202?single
https://www.instagram.com/drema_di/
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 19:05

  vitaliian написав:
‼️Станом на зараз найбільш небезпечний напрямок залишається Житомирська траса, Буча-Ірпінь-Гостомель, а також північ Вишгородського району.

Бачимо противника, нищемо
я так понял кто то с лицом похожим на нашего президента объявит капитуляцию и стороны конфликта разойдутся. Судя по тому что горячей фазы боевых действий нет, уже обо всем договорились. Инсайдеры пока не колятся но Крым по идее вернётся к нам в обмен на отмену санкций, иначе РФ уже скоро превратится в Иран с разбитой в клочья армией. Торг идёт за чей счет был этот банкет.

Слишком оптимистично.
Пока из хорошего только то, что делегация РФ пол-суток ждёт наших в месте переговоров. Уже второй раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 19:16

.пать, скільки стратегів зібралося. чому ви всі не в генштабі досі? аж дивно.

пс. часом складається враження, що заходячи на цю гілку, потрапляєш в дурдом - всі все знають - і що робити, і що буде.
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 19:24

таблица позывных, заканчивается 6 марта, как я и писал...конец войне...
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