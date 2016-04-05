Додано: Сер 02 бер, 2022 18:58

Рыба-сом написав: airmax78 написав: Рыба-Сом меня не далее как 23.02 вечером поучал и деконструировал. Рыба-Сом меня не далее как 23.02 вечером поучал и деконструировал.

Рыба-Сом удивлялся, как - после 2014 года и всего сопутствующего - Эйрмакс сначала запускал ракету с прицелом на Берлин/Париж, а потом внезапно прозрел и понял, что Пу, оказывается, свою политику проводит не для того, чтоб ВВП РФ и РЖНМ росли.

Рыба-Сом удивлялся, как - после 2014 года и всего сопутствующего - Эйрмакс сначала запускал ракету с прицелом на Берлин/Париж, а потом внезапно прозрел и понял, что Пу, оказывается, свою политику проводит не для того, чтоб ВВП РФ и РЖНМ росли.

Потому что живут государства со спорными территориями десятками лет в мире. И примеров по миру дофига. А вот такая полномасштабная война типа из-за спорной территории была начата впервые с 1939г. И в дыре было похоже, что все идет просто к заморозеке конфликта.И только после речи хуйла к расеянцам мне стало не по себе. Я понял, что надо ждать ПЦа. Отсюда и алармизм 23.02 над которым тут потешались.P.S. Короче, это я к тому, что поучительный тон ни с вашей, ни со стороны Зрадио, не уместен был, как показали дальнейшие соббытия. Но кого это уже ипет?