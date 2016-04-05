У нас щодня приблизно все однаково Тількі їхні "туристи" міняються (вчорашніх не буває). Спортивне орієнтування - це для тих, хто встигнув вистрибнути з техніки, така собі ознайомча екскурсія (як правило, по полям).
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Додано: Сер 02 бер, 2022 18:49
У нас щодня приблизно все однаково Тількі їхні "туристи" міняються (вчорашніх не буває). Спортивне орієнтування - це для тих, хто встигнув вистрибнути з техніки, така собі ознайомча екскурсія (як правило, по полям).
Додано: Сер 02 бер, 2022 18:51
Re: Напад росії і білорусі на Україну
В Германии многие предприятия и клиники выделяют средства на закупку гуманитарки в Украину. Ситуация осложняется тем, что доставку можно организовать только на границу Польши.
В это дело с нашей стороны пытаются влезть копытами на прием разные Притулы, Тимошенницы, Порошенки и прочая политшваль. Но наша диаспора их бортует нафиг. Пока решили сбрасывать все на арендованные склады под Мюнхеном, а потом уже гнать колоны напрямую нашим, чтобы не тратить нервы на поодиночке.
Додано: Сер 02 бер, 2022 18:58
Потому что живут государства со спорными территориями десятками лет в мире. И примеров по миру дофига. А вот такая полномасштабная война типа из-за спорной территории была начата впервые с 1939г. И в дыре было похоже, что все идет просто к заморозеке конфликта.
И только после речи хуйла к расеянцам мне стало не по себе. Я понял, что надо ждать ПЦа. Отсюда и алармизм 23.02 над которым тут потешались.
P.S. Короче, это я к тому, что поучительный тон ни с вашей, ни со стороны Зрадио, не уместен был, как показали дальнейшие соббытия. Но кого это уже ипет?
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 02 бер, 2022 18:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 02 бер, 2022 18:58
Re: Напад росії і білорусі на Україну
я так понял кто то с лицом похожим на нашего президента объявит капитуляцию и стороны конфликта разойдутся. Судя по тому что горячей фазы боевых действий нет, уже обо всем договорились. Инсайдеры пока не колятся но Крым по идее вернётся к нам в обмен на отмену санкций, иначе РФ уже скоро превратится в Иран с разбитой в клочья армией. Торг идёт за чей счет был этот банкет.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 02 бер, 2022 18:59, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 02 бер, 2022 18:58
Вы слишком политкорректны.
Ситуация куда плачевнее:
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 02 бер, 2022 19:09, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 02 бер, 2022 19:03
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Кацап анатолий дрёмов просить забронировать местечко в земельке
Додано: Сер 02 бер, 2022 19:05
Слишком оптимистично.
Пока из хорошего только то, что делегация РФ пол-суток ждёт наших в месте переговоров. Уже второй раз.
Додано: Сер 02 бер, 2022 19:16
.пать, скільки стратегів зібралося. чому ви всі не в генштабі досі? аж дивно.
пс. часом складається враження, що заходячи на цю гілку, потрапляєш в дурдом - всі все знають - і що робити, і що буде.
Додано: Сер 02 бер, 2022 19:24
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