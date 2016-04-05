RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 187188189190>
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 19:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  wild.tomcat написав:пс. часом складається враження, що заходячи на цю гілку, потрапляєш в дурдом - всі все знають - і що робити, і що буде.

Чий Крим буде, в підсумку, навряд чи хто знає. Путлер не віддасть.
Вони ще вчора поплили, коли Лукашенко відмовився від вторгнення, а санкції добили, після наших воїнів.
Також не зрозуміло, що буде з Х..лом.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 12892
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1200 раз.
Подякували: 1456 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 19:37

генасамблея оон послала мокшу шляхом корабля
Востаннє редагувалось wild.tomcat в Сер 02 бер, 2022 19:37, всього редагувалось 1 раз.
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1222
З нами з: 28.10.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 19:37

  edvardd написав:таблица позывных, заканчивается 6 марта, как я и писал...конец войне...
Зображення
даже поправку на другую дату начала ввести никак? Сочувствую....
juristkostya
 
Повідомлень: 4065
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 19:37

  lapay написав:
  wild.tomcat написав:пс. часом складається враження, що заходячи на цю гілку, потрапляєш в дурдом - всі все знають - і що робити, і що буде.

Чий Крим буде, в підсумку, навряд чи хто знає. Путлер не віддасть.
Вони ще вчора поплили, коли Лукашенко відмовився від вторгнення, а санкції добили, після наших воїнів.
Також не зрозуміло, що буде з Х..лом.

Есть ситуации когда либо Крым либо жизнь. Не думаю что Крым ему важнее, а кислород перекрыли всему его окружению и жизнь диктатора на данный момент объективно не стоит ни-че-го.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11170
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1907 раз.
Подякували: 2737 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 19:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Есть ситуации когда либо Крым либо жизнь. Не думаю что Крым ему важнее, а кислород перекрыли всему его окружению и жизнь диктатора на данный момент не стоит ни-че-го.

Дай бог, дай бог.
Чорний телевізор і порожній холодильник - гремуча суміш, яка може розірвати усе на шматки.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 12892
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1200 раз.
Подякували: 1456 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 19:43

Скоро в нас буде найчисленніша армія в світі!!!!

  vitaliian написав:
  Успіх написав:
  vitaliian написав:2. Нас берут количеством 500 тыс свеже мобилизованных, которые

Те, що я чую і бачу на власні очі, то 200-300К+ НАШИХ назбирають вже от на днях!

А які ваші прогнозовані цифри нашої армії ще за 2-3дні?

Про нашу армию писать НЕЛЬЗЯ напишу про президента, я за него проголосую когда будут выборы, он держится достойно, на коленях не ползает, слезами не торгует.

Так, я щось мало написав))
Наша армія ВЖЕ налічує 500К :mrgreen: і з кожним днем наростає ще +200!👍 :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3041
З нами з: 18.03.21
Подякував: 101 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 19:44

  Kudrjavuy написав:
  greenozon написав:загарбники діляться отриманим досвідом на нашій землі
обережно, сильне слівце


https://t.me/UkrInServ/2340

Для них это не критично.
Критичные потери было рассчитано в 50 тысяч за первую неделю.
Счёт они ожидают к изменению со скоростью захвата господства в воздухе.
Иначе - ликвидации нашего ПВО.
Без Святых(После ДАП - это не прикол) летунов - Соколов Украины и ПВО будет очень сложно.

Когда Вы писали чушь по др. вопросам, ещё ладно.
Но хоть здесь не пишите - потери 1/3 армии вторжения за первую неделю никакая армия не выдержит. После таких потерь армия юудет сдаваться в плен, дезертировать - что ушодно, только не воевать.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21561
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 19:48

  Успіх написав:Так, я щось мало написав))
Наша армія ВЖЕ налічує 500К :mrgreen: і з кожним днем наростає ще +200!👍 :mrgreen:


дивуюся, як той, кого називають "мовчи-мовчи", вам ще запотиличників не надавав досі за вашу писанину. невже інструктажу ніякого з цього приводу не проводили?
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1222
З нами з: 28.10.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 19:50

  flyman написав:
  Kudrjavuy написав: :!:
Это, батенька, из букварей, по которым они "работают".
И уже на сегодня, они ожидают потерь до 20 000.
Это расходный материал.
Но дальнейшее ... - с нашей стороны прилагается такой термин "ИХ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ" никаких.
Ибо мы потеряем больше....

Я не розумію езопівщину.
Виражайтеся ясніше.

Більще чого, кого, як, де, в якому горизонті часу?
Вбитими, окупованими, військових, цивільних?

Допустим, міста, що в оточені рано чи пізно будуть захоплені.
Це критично буде для України? Думаю ні.

Що далі? РФ займає окуповані території і?
Що досягла? Ну є вода з Дніпра в Крим? І?
ЛНР/ДНР в адміністративних межах? - ні
Денацифікація влади (Привіт Віктор Федорович)? - ні
Відмова від НАТО? - відмовилися, і що?
Крим - його ніхто 8 років не чіпав, не ясно чому винесено його питання.

Досягнень з гулькін ніс, а РФ іде шляхом Пн.Кореї та Венесуели.
Це перемога (для росіян)!


не спорьте с Кудрявым - бессмысленно.
Ясно и чётко он свои мысли не излагает никогда - то ли не хочет, то ли не умеет.
При наступательных операциях потери наступающих всегда выше, чем у обороняющихся.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21561
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 19:50

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  wild.tomcat написав:.пать, скільки стратегів зібралося. чому ви всі не в генштабі досі? аж дивно.

пс. часом складається враження, що заходячи на цю гілку, потрапляєш в дурдом - всі все знають - і що робити, і що буде.

👍 :mrgreen:
...але чомусь 1 Успіх реально вже написав і підписав рапорт)) - і вже далеко від свого домашнього дивану... :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3041
З нами з: 18.03.21
Подякував: 101 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 187188189190>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 90421
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 443969
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2290
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.