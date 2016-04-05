wild.tomcat написав:пс. часом складається враження, що заходячи на цю гілку, потрапляєш в дурдом - всі все знають - і що робити, і що буде.
Чий Крим буде, в підсумку, навряд чи хто знає. Путлер не віддасть. Вони ще вчора поплили, коли Лукашенко відмовився від вторгнення, а санкції добили, після наших воїнів. Також не зрозуміло, що буде з Х..лом.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
wild.tomcat написав:пс. часом складається враження, що заходячи на цю гілку, потрапляєш в дурдом - всі все знають - і що робити, і що буде.
Чий Крим буде, в підсумку, навряд чи хто знає. Путлер не віддасть. Вони ще вчора поплили, коли Лукашенко відмовився від вторгнення, а санкції добили, після наших воїнів. Також не зрозуміло, що буде з Х..лом.
Есть ситуации когда либо Крым либо жизнь. Не думаю что Крым ему важнее, а кислород перекрыли всему его окружению и жизнь диктатора на данный момент объективно не стоит ни-че-го.
Для них это не критично. Критичные потери было рассчитано в 50 тысяч за первую неделю. Счёт они ожидают к изменению со скоростью захвата господства в воздухе. Иначе - ликвидации нашего ПВО. Без Святых(После ДАП - это не прикол) летунов - Соколов Украины и ПВО будет очень сложно.
Когда Вы писали чушь по др. вопросам, ещё ладно. Но хоть здесь не пишите - потери 1/3 армии вторжения за первую неделю никакая армия не выдержит. После таких потерь армия юудет сдаваться в плен, дезертировать - что ушодно, только не воевать.
Kudrjavuy написав: Это, батенька, из букварей, по которым они "работают". И уже на сегодня, они ожидают потерь до 20 000. Это расходный материал. Но дальнейшее ... - с нашей стороны прилагается такой термин "ИХ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ" никаких. Ибо мы потеряем больше....
Я не розумію езопівщину. Виражайтеся ясніше.
Більще чого, кого, як, де, в якому горизонті часу? Вбитими, окупованими, військових, цивільних?
Допустим, міста, що в оточені рано чи пізно будуть захоплені. Це критично буде для України? Думаю ні.
Що далі? РФ займає окуповані території і? Що досягла? Ну є вода з Дніпра в Крим? І? ЛНР/ДНР в адміністративних межах? - ні Денацифікація влади (Привіт Віктор Федорович)? - ні Відмова від НАТО? - відмовилися, і що? Крим - його ніхто 8 років не чіпав, не ясно чому винесено його питання.
Досягнень з гулькін ніс, а РФ іде шляхом Пн.Кореї та Венесуели. Це перемога (для росіян)!
не спорьте с Кудрявым - бессмысленно. Ясно и чётко он свои мысли не излагает никогда - то ли не хочет, то ли не умеет. При наступательных операциях потери наступающих всегда выше, чем у обороняющихся.