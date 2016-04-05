Для них это не критично. Критичные потери было рассчитано в 50 тысяч за первую неделю. Счёт они ожидают к изменению со скоростью захвата господства в воздухе. Иначе - ликвидации нашего ПВО. Без Святых(После ДАП - это не прикол) летунов - Соколов Украины и ПВО будет очень сложно.
Когда Вы писали чушь по др. вопросам, ещё ладно. Но хоть здесь не пишите - потери 1/3 армии вторжения за первую неделю никакая армия не выдержит. После таких потерь армия юудет сдаваться в плен, дезертировать - что ушодно, только не воевать.
Странным образом, но Вы обсерая меня, лишь продублировали мною изложенное.
Забыли: 1. Общая и полная мобилизация по ЛДНР 18летних из домов, и тёплых постелей вытягивали "в ружьё". 2. В Крыму тотальная мобилизация. 3. О Абхазии, Белорусии, Киргизии,... - я молчу. .............. Но Вы "забыли" Вероятно в пылу "неодобрямс" забыли внимательно прочесть изложенное. Зачтено.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
До уставу - ще руки не дійшли)) Зброю вивчаю по інтернеті і слухаю поради/навчання товаришів, які служили, або десь "трішки воювали"... Товаришів - підтримую, чим можу!(а тут по-іншому і бути не може!)
Можливо завтра, будуть перші реальні навчання на полігоні...
До уставу - ще руки не дійшли)) Зброю вивчаю по інтернеті і слухаю поради/навчання товаришів, які служили, або десь "трішки воювали"... Товаришів - підтримую, чим можу!(а тут по-іншому і бути не може!)
Можливо завтра, будуть перші реальні навчання на полігоні...
Зброю треба вивчати руками і очами. А не в Інтернеті.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
До уставу - ще руки не дійшли)) Зброю вивчаю по інтернеті і слухаю поради/навчання товаришів, які служили, або десь "трішки воювали"... Товаришів - підтримую, чим можу!(а тут по-іншому і бути не може!)
Можливо завтра, будуть перші реальні навчання на полігоні...
airmax78 написав:Рыба-Сом меня не далее как 23.02 вечером поучал и деконструировал.
Рыба-Сом удивлялся, как - после 2014 года и всего сопутствующего - Эйрмакс сначала запускал ракету с прицелом на Берлин/Париж, а потом внезапно прозрел и понял, что Пу, оказывается, свою политику проводит не для того, чтоб ВВП РФ и РЖНМ росли.
Потому что живут государства со спорными территориями десятками лет в мире. И примеров по миру дофига. А вот такая полномасштабная война типа из-за спорной территории была начата впервые с 1939г. И в дыре было похоже, что все идет просто к заморозеке конфликта. И только после речи хуйла к расеянцам мне стало не по себе. Я понял, что надо ждать ПЦа. Отсюда и алармизм 23.02 над которым тут потешались. P.S. Короче, это я к тому, что поучительный тон ни с вашей, ни со стороны Зрадио, не уместен был, как показали дальнейшие соббытия. Но кого это уже ипет?
То есть, это Вы думали, что Путину нужны эти "спорные территории" и всё? Не поняли, что он таким же образом мог их захватить и аннексировать весной 2014 как и Крым с помощью регулярных войск, а не банд гиркиных? И что все годы пытался выкрутить руки на реализацию Минска не ради "спорных территорий", а для контроля всей Украины? Не понимали? Не читали даже такую аналитику? Тогда даже не знаю, что и сказать. И нужно ли.
До уставу - ще руки не дійшли)) Зброю вивчаю по інтернеті і слухаю поради/навчання товаришів, які служили, або десь "трішки воювали"... Товаришів - підтримую, чим можу!(а тут по-іншому і бути не може!)
Можливо завтра, будуть перші реальні навчання на полігоні...
Если есть желание, то поступай реально: 1. Телефон максимум кнопочный.(старенький но надёжный, а лучше от него совсем избавиться). 2. О интернете забудь. 3. О всех "забудь" кроме товарищей и семьи. 4. С оружием обязан управляться даже во сне - это путь к жизни. 5. Товарищей обязан знать лучше, чем себя. 6. Понимать бесприкословно командиров(это словосочетание наиболее сложное) 7. В случае с формой должна быть практична, удобна, тепла.(подгонять, подшивать,...) ........................................................................... Первое время сложно было научиться сутками иметь физические нагрузки, не спать и иметь острое состояние разума.(и в двойне, когда имеешь дело с техникой)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.