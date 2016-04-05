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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 187188189190
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 19:54

  wild.tomcat написав:генасамблея оон послала мокшу шляхом корабля


росіяни подякували бангладеш за їх підримку на генасамблеї, отакі вони...
Російські окупанти здійснили ракетний удар по іноземному цивільному кораблю в порту "Ольвія" на Миколаївщині
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 19:57

  Успіх написав:
  wild.tomcat написав:.пать, скільки стратегів зібралося. чому ви всі не в генштабі досі? аж дивно.

пс. часом складається враження, що заходячи на цю гілку, потрапляєш в дурдом - всі все знають - і що робити, і що буде.

👍 :mrgreen:
...але чомусь 1 Успіх реально вже написав і підписав рапорт)) - і вже далеко від свого домашнього дивану... :D

Молодець.
Вчи устави, вивчай зброю, підтримуй товаришів!
Не треба витрачати час на балабольство!
Востаннє редагувалось Frant в Сер 02 бер, 2022 20:01, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 19:59

  wild.tomcat написав:
  Успіх написав:Так, я щось мало написав))
Наша армія ВЖЕ налічує 500К :mrgreen: і з кожним днем наростає ще +200!👍 :mrgreen:


дивуюся, як той, кого називають "мовчи-мовчи", вам ще запотиличників не надавав досі за вашу писанину. невже інструктажу ніякого з цього приводу не проводили?

Що ще мало написав? :mrgreen:
Ок. Вже більше 1 ляма і з кожним днем додається ще лям!👍 :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 20:06

  ЛАД написав:
  Kudrjavuy написав:
  greenozon написав:загарбники діляться отриманим досвідом на нашій землі
обережно, сильне слівце


https://t.me/UkrInServ/2340

Для них это не критично.
Критичные потери было рассчитано в 50 тысяч за первую неделю.
Счёт они ожидают к изменению со скоростью захвата господства в воздухе.
Иначе - ликвидации нашего ПВО.
Без Святых(После ДАП - это не прикол) летунов - Соколов Украины и ПВО будет очень сложно.

Когда Вы писали чушь по др. вопросам, ещё ладно.
Но хоть здесь не пишите - потери 1/3 армии вторжения за первую неделю никакая армия не выдержит. После таких потерь армия юудет сдаваться в плен, дезертировать - что ушодно, только не воевать.

Странным образом, но Вы обсерая меня, лишь продублировали мною изложенное.

Забыли:
1. Общая и полная мобилизация по ЛДНР 18летних из домов, и тёплых постелей вытягивали "в ружьё".
2. В Крыму тотальная мобилизация.
3. О Абхазии, Белорусии, Киргизии,... - я молчу.
..............
Но Вы "забыли" :?:
Вероятно в пылу "неодобрямс" забыли внимательно прочесть изложенное.
Зачтено. :oops:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 20:06

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Frant написав:Молодець.
Вчи устави, вивчай зброю, підтримуй товаришів!

До уставу - ще руки не дійшли))
Зброю вивчаю по інтернеті і слухаю поради/навчання товаришів, які служили, або десь "трішки воювали"...
Товаришів - підтримую, чим можу!(а тут по-іншому і бути не може!)

Можливо завтра, будуть перші реальні навчання на полігоні...
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 20:13

  Успіх написав:
  Frant написав:Молодець.
Вчи устави, вивчай зброю, підтримуй товаришів!

До уставу - ще руки не дійшли))
Зброю вивчаю по інтернеті і слухаю поради/навчання товаришів, які служили, або десь "трішки воювали"...
Товаришів - підтримую, чим можу!(а тут по-іншому і бути не може!)

Можливо завтра, будуть перші реальні навчання на полігоні...

Зброю треба вивчати руками і очами.
А не в Інтернеті.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 20:16

  Успіх написав:
  Frant написав:Молодець.
Вчи устави, вивчай зброю, підтримуй товаришів!

До уставу - ще руки не дійшли))
Зброю вивчаю по інтернеті і слухаю поради/навчання товаришів, які служили, або десь "трішки воювали"...
Товаришів - підтримую, чим можу!(а тут по-іншому і бути не може!)

Можливо завтра, будуть перші реальні навчання на полігоні...

А что за народ вокруг вас, хоть не алкаши?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 20:18

  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:Рыба-Сом меня не далее как 23.02 вечером поучал и деконструировал.

Рыба-Сом удивлялся, как - после 2014 года и всего сопутствующего - Эйрмакс сначала запускал ракету с прицелом на Берлин/Париж, а потом внезапно прозрел и понял, что Пу, оказывается, свою политику проводит не для того, чтоб ВВП РФ и РЖНМ росли.

Потому что живут государства со спорными территориями десятками лет в мире. И примеров по миру дофига. А вот такая полномасштабная война типа из-за спорной территории была начата впервые с 1939г. И в дыре было похоже, что все идет просто к заморозеке конфликта.
И только после речи хуйла к расеянцам мне стало не по себе. Я понял, что надо ждать ПЦа. Отсюда и алармизм 23.02 над которым тут потешались.
P.S. Короче, это я к тому, что поучительный тон ни с вашей, ни со стороны Зрадио, не уместен был, как показали дальнейшие соббытия. Но кого это уже ипет?

То есть, это Вы думали, что Путину нужны эти "спорные территории" и всё?
Не поняли, что он таким же образом мог их захватить и аннексировать весной 2014 как и Крым с помощью регулярных войск, а не банд гиркиных?
И что все годы пытался выкрутить руки на реализацию Минска не ради "спорных территорий", а для контроля всей Украины?
Не понимали? Не читали даже такую аналитику? Тогда даже не знаю, что и сказать. И нужно ли.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 20:24

  Успіх написав:
  Frant написав:Молодець.
Вчи устави, вивчай зброю, підтримуй товаришів!

До уставу - ще руки не дійшли))
Зброю вивчаю по інтернеті і слухаю поради/навчання товаришів, які служили, або десь "трішки воювали"...
Товаришів - підтримую, чим можу!(а тут по-іншому і бути не може!)

Можливо завтра, будуть перші реальні навчання на полігоні...

Если есть желание, то поступай реально:
1. Телефон максимум кнопочный.(старенький но надёжный, а лучше от него совсем избавиться).
2. О интернете забудь.
3. О всех "забудь" кроме товарищей и семьи.
4. С оружием обязан управляться даже во сне - это путь к жизни.
5. Товарищей обязан знать лучше, чем себя.
6. Понимать бесприкословно командиров(это словосочетание наиболее сложное)
7. В случае с формой должна быть практична, удобна, тепла.(подгонять, подшивать,...)
...........................................................................
Первое время сложно было научиться сутками иметь физические нагрузки, не спать и иметь острое состояние разума.(и в двойне, когда имеешь дело с техникой)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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