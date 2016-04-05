Додано: Сер 02 бер, 2022 20:52

Рыба-сом написав: airmax78 написав: Потому что живут государства со спорными территориями десятками лет в мире. И примеров по миру дофига. А вот такая полномасштабная война типа из-за спорной территории была начата впервые с 1939г. И в дыре было похоже, что все идет просто к заморозеке конфликта.

И только после речи хуйла к расеянцам мне стало не по себе. Я понял, что надо ждать ПЦа. Отсюда и алармизм 23.02 над которым тут потешались.

P.S. Короче, это я к тому, что поучительный тон ни с вашей, ни со стороны Зрадио, не уместен был, как показали дальнейшие соббытия. Но кого это уже ипет? Потому что живут государства со спорными территориями десятками лет в мире. И примеров по миру дофига. А вот такая полномасштабная война типа из-за спорной территории была начата впервые с 1939г. И в дыре было похоже, что все идет просто к заморозеке конфликта.И только после речи хуйла к расеянцам мне стало не по себе. Я понял, что надо ждать ПЦа. Отсюда и алармизм 23.02 над которым тут потешались.P.S. Короче, это я к тому, что поучительный тон ни с вашей, ни со стороны Зрадио, не уместен был, как показали дальнейшие соббытия. Но кого это уже ипет?

То есть, это Вы думали, что Путину нужны эти "спорные территории" и всё?

Не поняли, что он таким же образом мог их захватить и аннексировать весной 2014 как и Крым с помощью регулярных войск, а не банд гиркиных?

И что все годы пытался выкрутить руки на реализацию Минска не ради "спорных территорий", а для контроля всей Украины?

Не понимали? Не читали даже такую аналитику? Тогда даже не знаю, что и сказать. И нужно ли. То есть, это Вы думали, что Путину нужны эти "спорные территории" и всё?Не поняли, что он таким же образом мог их захватить и аннексировать весной 2014 как и Крым с помощью регулярных войск, а не банд гиркиных?И что все годы пытался выкрутить руки на реализацию Минска не ради "спорных территорий", а для контроля всей Украины?Не понимали? Не читали даже такую аналитику? Тогда даже не знаю, что и сказать. И нужно ли.

Блд, как же бесит этот нравоучительный тон. Крым хуйлу нужен был. Он ему рейтинг поднял в космос. Донбас ему нужен был только чтобы рану нам открытую держать и время от времени палкой туда тыкать. То что он сделал 24.02 - этого никто из военных экспертов не допускал в здравом уме. Это преступление перед собственной армией. Чистая авантюра в расчете на то, что Зеленский растеряется , армия у нас потешная, а олигархи сразу мира запросят. Я слушал военных экспертов вплоть до 23.02 Еще 21.02 (или когда он там дыру признал?) все облегченно выдохнули.А 23.02 послушал хуйло и понял что он кукухой поехал на почве украинофобии и своего мессианства. И включил "алармизм". В результате выслушал тут лекцию капитанов-очевидность с выводом, что ничего страшного не случилось и поводов для паники нет.