Обратил внимание на беспризорных собак, коих с началом Войны уйма. И их реакция - "фантастически хозяйственная"
https://www.dialog.ua/russia/247341_1646237291 Политик рассказала в эфире телеканала "Дождь", что российская армия несет катастрофические потери. Комитет солдатских матерей завален письмами и звонками от женщин, которые не могут выйти на связь со своими сыновьями-военнослужащими. Матери российских солдат вынуждены самостоятельно находить данные на украинских ресурсах о том, что их дети погибли в боевых действиях в Украине или попали в плен. Сенатор призывает российское руководство договориться с украинской стороной о вывозе тел погибших на территорию России.
"Ведь они лежат не преданные земле, их обгладывают бродячие собаки", - сказала она. Собеседница также добавила, что тела некоторых российских оккупантов настолько обгоревшие, что установить личность погибших не представляется возможным.
СБУ Украины: Россия закупила 45 тысяч пластиковых мешков для трупов Россия закупила 45 тысяч пластиковых мешков для трупов - их будут закапывать прямо посреди поля в безымянных могилах. Об этом сообщает издание korrespondent.net со ссылкой на Службу безопасности Украины. Роман Мазуренко 23 февраля 2022 в 16:43 Источник: https://lentachel.ru/news/2022/02/23/sb ... rupov.html
Таки да - они не только правильно реагируют на обстрелы, но и являются санитарами. С введением КЧ - после захода солнца, стайки бродячих собак - становятся хозяевами городских улиц .... Нет необходимости в сиренах о артобстрелах - собаки реагируют на выходе, при чём стаями. (по их лаю можно определять критичность обстрелов, но это скорее для тех, кто с детства вырос с животными)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 02 бер, 2022 20:53, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
‼️Станом на зараз найбільш небезпечний напрямок залишається Житомирська траса, Буча-Ірпінь-Гостомель, а також північ Вишгородського району.
Бачимо противника, нищемо
я так понял кто то с лицом похожим на нашего президента объявит капитуляцию и стороны конфликта разойдутся. Судя по тому что горячей фазы боевых действий нет, уже обо всем договорились. Инсайдеры пока не колятся но Крым по идее вернётся к нам в обмен на отмену санкций, иначе РФ уже скоро превратится в Иран с разбитой в клочья армией. Торг идёт за чей счет был этот банкет.
сьогодні був цікавий пасаж від представників Зе влади, мовляв то не то рішення, що ми хотіли щодо ЄС по спрощеній процедурі... забуваючи про те, що тре гармонізація законодавства України і ЄС... і тут може бути як у ВФЯ ... "ЄС нас не хоче, тому йдем до РФ"
Востаннє редагувалось flyman в Сер 02 бер, 2022 20:52, всього редагувалось 2 разів.
airmax78 написав:Потому что живут государства со спорными территориями десятками лет в мире. И примеров по миру дофига. А вот такая полномасштабная война типа из-за спорной территории была начата впервые с 1939г. И в дыре было похоже, что все идет просто к заморозеке конфликта. И только после речи хуйла к расеянцам мне стало не по себе. Я понял, что надо ждать ПЦа. Отсюда и алармизм 23.02 над которым тут потешались. P.S. Короче, это я к тому, что поучительный тон ни с вашей, ни со стороны Зрадио, не уместен был, как показали дальнейшие соббытия. Но кого это уже ипет?
То есть, это Вы думали, что Путину нужны эти "спорные территории" и всё? Не поняли, что он таким же образом мог их захватить и аннексировать весной 2014 как и Крым с помощью регулярных войск, а не банд гиркиных? И что все годы пытался выкрутить руки на реализацию Минска не ради "спорных территорий", а для контроля всей Украины? Не понимали? Не читали даже такую аналитику? Тогда даже не знаю, что и сказать. И нужно ли.
Блд, как же бесит этот нравоучительный тон. Крым хуйлу нужен был. Он ему рейтинг поднял в космос. Донбас ему нужен был только чтобы рану нам открытую держать и время от времени палкой туда тыкать. То что он сделал 24.02 - этого никто из военных экспертов не допускал в здравом уме. Это преступление перед собственной армией. Чистая авантюра в расчете на то, что Зеленский растеряется , армия у нас потешная, а олигархи сразу мира запросят. Я слушал военных экспертов вплоть до 23.02 Еще 21.02 (или когда он там дыру признал?) все облегченно выдохнули. А 23.02 послушал хуйло и понял что он кукухой поехал на почве украинофобии и своего мессианства. И включил "алармизм". В результате выслушал тут лекцию капитанов-очевидность с выводом, что ничего страшного не случилось и поводов для паники нет.
airmax78 написав:Блд, как же бесит этот нравоучительный тон. Крым хуйлу нужен был. Он ему рейтинг поднял в космос. Донбас ему нужен был только чтобы рану нам открытую держать и время от времени палкой туда тыкать. То что он сделал 24.02 - этого никто из военных экспертов не допускал в здравом уме. Это преступление перед собственной армией. Чистая авантюра в расчете на то, что Зеленский растеряется , армия у нас потешная, а олигархи сразу мира запросят. Я слушал военных экспертов вплоть до 23.02 Еще 21.02 (или когда он там дыру признал?) все облегченно выдохнули. А 23.02 послушал хуйло и понял что он кукухой поехал на почве украинофобии и своего мессианства.
А, что такое по Вашему мнению "политика"? Власть? Деньги?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
‼️Станом на зараз найбільш небезпечний напрямок залишається Житомирська траса, Буча-Ірпінь-Гостомель, а також північ Вишгородського району.
Бачимо противника, нищемо
я так понял кто то с лицом похожим на нашего президента объявит капитуляцию и стороны конфликта разойдутся. Судя по тому что горячей фазы боевых действий нет, уже обо всем договорились. Инсайдеры пока не колятся но Крым по идее вернётся к нам в обмен на отмену санкций, иначе РФ уже скоро превратится в Иран с разбитой в клочья армией. Торг идёт за чей счет был этот банкет.
Не будет никакой капитуляции. Военные Зелю и Ко за яйки подвесят если они их сольют.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 02 бер, 2022 20:59, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy написав:Если есть желание, то поступай реально: 1. Телефон максимум кнопочный.(старенький но надёжный, а лучше от него совсем избавиться). 2. О интернете забудь. 3. О всех "забудь" кроме товарищей и семьи. 4. С оружием обязан управляться даже во сне - это путь к жизни. 5. Товарищей обязан знать лучше, чем себя. 6. Понимать бесприкословно командиров(это словосочетание наиболее сложное) 7. В случае с формой должна быть практична, удобна, тепла.(подгонять, подшивать,...) ........................................................................... Первое время сложно было научиться сутками иметь физические нагрузки, не спать и иметь острое состояние разума.(и в двойне, когда имеешь дело с техникой)
1. Добре мати і кнопковий, і смартфон - так як зв'язок з сім'єю - понад усе!!!(хоч частенько це розстроює...) 2. Це - класна порада, але це вже на рівні хвороби)) - а хворобу/залежність - треба лікувати 3. Та воно, якось, майже й так... - все інше відходить десь далеко, на дальній план... 4. Добра порада - але ж не піду десь в якогось солдата відбирати зброю))))) 5. Оце так! - стараюсь запам'ятати чим побільше зі своєї батареї! 6. Стараюсь/намагаюсь)) 7. Ага)) - 4й день, а нам так форми і не видали(( - вже кажуть, що як нас перевезуть в сусідню область, то там видадуть... Тут, не те що солдатам, а й старшинам/командирам/комбатам - не видали форми!(які з інших районів/областей поприїзджали)
Перші дні було важко психологічно! А вже вчора, після обіду - почало ставати краще і фізично і морально!
А про фізичні нагрузки - промовчу(ну хіба що вантажили зброю/набої і розвантажуємо частенько волонтерів) - так, як 100500й раз кажу, що людей валом/наплив шалений і ніхто не дає нормально ради з такою шаленою кількістю людей! (одні лише кухарі - нормально справляються👍)
🇺🇸 🇺🇦 Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine генерал-лейтенант Валерій Залужний: Провів телефонну розмову з Командувачем Європейським командуванням Збройних сил США і Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генералом Тодом Волтерсом та Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Поінформував партнерів про хід проведення оборонної операції з відсічі відкритої збройної агресії РФ. Було приємно почути і переказую слова генералів всьому Українському народові, що наші військові, наш Президент і наша нація в цілому сьогодні є гордістю всього світу. Вдячний за підтримку і розраховую на подальшу дієву допомогу з боку партнерів Силам оборони держави!
Для них это не критично. Критичные потери было рассчитано в 50 тысяч за первую неделю. Счёт они ожидают к изменению со скоростью захвата господства в воздухе. Иначе - ликвидации нашего ПВО. Без Святых(После ДАП - это не прикол) летунов - Соколов Украины и ПВО будет очень сложно.
Когда Вы писали чушь по др. вопросам, ещё ладно. Но хоть здесь не пишите - потери 1/3 армии вторжения за первую неделю никакая армия не выдержит. После таких потерь армия юудет сдаваться в плен, дезертировать - что ушодно, только не воевать.
airmax78 написав: Крым хуйлу нужен был. Он ему рейтинг поднял в космос. Донбас ему нужен был только чтобы рану нам открытую держать и время от времени палкой туда тыкать.
Максе, насправді йому був не потрібний ані Крим, ані Донбас. В нього все було. Все що потрібно: і влада, і гроші, і землі завалісь. На ті грощі, що мав, не кажучи вже про ті, що втратив після того, як йопнувся, міг сто таких баз побудувати на чорноморському узбережжі. В пуйла просто психологічні комплекси. Йому здавалося, що круті пацанчики в світі, мало поважають його, мало з ним радяться. Одним словом, блоха уявила себе слоном і почала діяти як слон в посудній лавці. Блоху душать дустом, а вона як наркоман під кайфом: отруїлася власними химерами, але продовжує стрибати, не усвідомлюючи, що скоро їй амба!
«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).
airmax78 написав:Блд, как же бесит этот нравоучительный тон. Крым хуйлу нужен был. Он ему рейтинг поднял в космос. Донбас ему нужен был только чтобы рану нам открытую держать и время от времени палкой туда тыкать. То что он сделал 24.02 - этого никто из военных экспертов не допускал в здравом уме. Это преступление перед собственной армией. Чистая авантюра в расчете на то, что Зеленский растеряется , армия у нас потешная, а олигархи сразу мира запросят. Я слушал военных экспертов вплоть до 23.02 Еще 21.02 (или когда он там дыру признал?) все облегченно выдохнули. А 23.02 послушал хуйло и понял что он кукухой поехал на почве украинофобии и своего мессианства.
А, что такое по Вашему мнению "политика"? Власть? Деньги?
Хло сейчас создал идеальную ситуацию для госпереворота. Он поставил на эту операцию в Украине все. И при этом подготовили ее на отыпись. Но то, что они 45000 мешков закупили - это настораживает. Возможно будет вторая волна. Хотя я бы скорее ожидал переворота в Москве.