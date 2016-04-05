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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 190191192193>
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 21:10

Розкажу вам казку на вечір

Сьогодні на прийомі у стоматолога була свідком однієї розмови.
Жіночка, яка займається астрологією привела свою дитину до лікаря. Поки дитині лікували зуб, трохи повідала, що вона прочитала по зірках.
Повномасштабне вторгнення наче мало бути ще 2 роки тому, але пуйла відмовили. Начебто цього року 23-24 лютого повинна з'явитися якась зірка чи сузір'я, що означало б успіх у бісівському задумі пуйла. Ця зірка чи сузір'я з'являється дуже рідко, останній раз під час 2 світової, на яку ніби то орієнтувався гітлер. пуло вирішив собі поставити ставку на небесні тіла.
Між іншим, в це я можу повірити, зважаючи на номера ворожок оприлюднених у мережі.
Гарячі бойові дії, за словами цієї жіночки, триватимуть до 12 березня. Ядерної зброї у застосуванні буцім не побачила.
Потім буде підписаний якийсь документ, який зменшить активну фазу війни. Але він буде не надто вагомий. На мир пуйло не піде. Триватиме все десь до травня, напевно мається на увазі повне витіснення сволоти із нашої землі.
Ну і братами вони нам точно ніколи не стануть.
Я звичайно скептик у таких справах, хоче астрологія древні вчення. Та й до тепер багато суперечок чи наука це.
Але точно вірю в те, що добро переможе. Ми переможемо, бо ми добро!
І ті душі наших невинних українців, які загинули будуть являтися цьому покидьку до кінця його днів. А залишилося йому точно не довго :twisted:
Україна нездоланна!
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 21:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Кудрявий чуш поре на серьозних щах

Давно в бане. К сожалению там серьезные проблемы у человека.

2Долярчик: вы очень много говорите. Без дела. Если вы так же и по телефону себя ведёте - вы подвергаете опасности все подразделение. Пересмотрите свое поведение, настойчиво рекомендую! не будьте убийцей своих сослуживцев.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 21:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я тоже думаю, что это не на дни и не на недели. Хорошо если на месяцы. Но все-таки есть слабая надежда на кацапский олигархат. Неужели они так легко дали себя побрить под 0 и засадить в худшую в истории версию СССР и просто это проглотят?
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 21:23

С интернетом сегодня очень плохо (Триолан).
Обстрелы продолжаются. Разрушений больше. Сейчас очередная возд. тревога, правда, выстрелов не слышу.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 21:30

Это видео о первых поступлениях в РФ:
Зачётное видео:
https://charter97.org/ru/news/2022/3/2/457188/
Кто может, снесите с комментариями на форум.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 21:31

  vitaliian написав:................
это фейко-медийная война, они не захватывают населенные пункты, потому что оккупация не нужна, цель максимум - взять в кольцо Киев деморализованным и голодным мясом, посадить на каком то стуле чивокуню, который признает Крым, чтобы показать это по рус ТВ.
.......[/quote]
По-моему, Вы сильно упрощаете.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 21:35

В Запорожской области домашнему зоопарку нужна помощь неравнодушных людей
https://mig.com.ua/v-zaporozhskoj-oblas ... yh-ljudej/
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 21:36

Re: Напад підо-росії і омнорусі на Україну

  Hotab написав:вы очень много говорите. Без дела. Если вы так же и по телефону себя ведёте - вы подвергаете опасности все подразделение. Пересмотрите свое поведение, настойчиво рекомендую! не будьте убийцей своих сослуживцев.

Ні, ну реально іноді такі безпідставні застереження починають бісити:
1. Я хоч десь написав, де саме я знаходжусь???!
2. Я хоч десь написав, куди саме нас мають везти? А ще зовсім не факт, коли нас туди завезуть і чи, справді туди завезуть, де нам озвучили!(ми ще вранці мали їхати - але до сих пір чекаємо "на готовності")
3. Я хоч десь написав скільки ящиків і якої саме зброї(крім гранат) - ми вантажили?
Може ми 2 ящики з машини в машину перекинули?
А може ми 20ть товарних вагонів розвантажили?
А може 50?

Де, де плять, я "спалив контору" і надав точну інформацію?
Де????!!!!

Жодної!!!!
Те саме, майже, і по телефоні!
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 21:36

  airmax78 написав:.. все-таки есть слабая надежда на кацапский олигархат. Неужели они так легко дали себя побрить под 0 и засадить в худшую в истории версию СССР и просто это проглотят?


Нет, конечно. Простые обыватели только вчера-сегодня начали подозревать, что что-то не так. Им же не показывают список компаний, которые отказались работать с рф и прочие санкции. А если подобная информация появляется, то вещают, что это все фейки. Москве-Питеру так просто не навешаешь лапши, те не смотрят телевизор и знают, где правду достать, поэтому кипиш УЖЕ поднимают. А все остальные в рф - как стадо баранов, пока в лоб не столкнутся - не поверят.
Например, сегодня у них сообщили, что Киев, Харьков, Мариуполь, Житомир, Сумы разбомбили - почти сровняли с землей. Про введение военного положения у них ни сном ни духом. Про убитых и раненых - тоже тихо, типа есть, но очень мало.
Однако, по факту у них резко подорожала ипотека, что-то с курсом нацвалюты "случилось"...
fler
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 21:39

  airmax78 написав:Я тоже думаю, что это не на дни и не на недели. Хорошо если на месяцы. Но все-таки есть слабая надежда на кацапский олигархат. Неужели они так легко дали себя побрить под 0 и засадить в худшую в истории версию СССР и просто это проглотят?

Що за хуйню ти несеш???!

Ти що - руЦький корабель?
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 02 бер, 2022 21:41, всього редагувалось 2 разів.
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