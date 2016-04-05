Додано: Сер 02 бер, 2022 21:36

airmax78 написав: .. все-таки есть слабая надежда на кацапский олигархат. Неужели они так легко дали себя побрить под 0 и засадить в худшую в истории версию СССР и просто это проглотят? .. все-таки есть слабая надежда на кацапский олигархат. Неужели они так легко дали себя побрить под 0 и засадить в худшую в истории версию СССР и просто это проглотят?

Нет, конечно. Простые обыватели только вчера-сегодня начали подозревать, что что-то не так. Им же не показывают список компаний, которые отказались работать с рф и прочие санкции. А если подобная информация появляется, то вещают, что это все фейки. Москве-Питеру так просто не навешаешь лапши, те не смотрят телевизор и знают, где правду достать, поэтому кипиш УЖЕ поднимают. А все остальные в рф - как стадо баранов, пока в лоб не столкнутся - не поверят.Например, сегодня у них сообщили, что Киев, Харьков, Мариуполь, Житомир, Сумы разбомбили - почти сровняли с землей. Про введение военного положения у них ни сном ни духом. Про убитых и раненых - тоже тихо, типа есть, но очень мало.Однако, по факту у них резко подорожала ипотека, что-то с курсом нацвалюты "случилось"...