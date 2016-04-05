antey1969 написав:В Германии многие предприятия и клиники выделяют средства на закупку гуманитарки в Украину. Ситуация осложняется тем, что доставку можно организовать только на границу Польши. В это дело с нашей стороны пытаются влезть копытами на прием разные Притулы, Тимошенницы, Порошенки и прочая политшваль. Но наша диаспора их бортует нафиг. Пока решили сбрасывать все на арендованные склады под Мюнхеном, а потом уже гнать колоны напрямую нашим, чтобы не тратить нервы на поодиночке.
Подтверждаю. Вчера разговаривал со знакомыми в Мюнхене. Занимаются гуманитаркой для нас. Говорят именно об этой проблеме - собрали много, до границы отправить легко, а дальше... Ищут прямые выходы на Украину..
airmax78 написав:Хло сейчас создал идеальную ситуацию для госпереворота. Он поставил на эту операцию в Украине все. И при этом подготовили ее на отыпись. Но то, что они 45000 мешков закупили - это настораживает. Возможно будет вторая волна. Хотя я бы скорее ожидал переворота в Москве.
Глупость. Подвижки в Москве могут спровоцировать только санкции.
Юг практически под их контролем, всё Приазовье - шаланды полные пушечного мяса плавают по Чёрному Морю, ракеты летят с Белоруссии и корыт морского базирования,...
Авиация практически надо всей Украиной - жестко они обожглись с авиацией в первый день на Донбассе и под Киевом. Но ресурс у них по сравнению с нами неограниченный, отсюда чем больше "их нет" - тем легче.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
vitaliian написав:................ это фейко-медийная война, они не захватывают населенные пункты, потому что оккупация не нужна, цель максимум - взять в кольцо Киев деморализованным и голодным мясом, посадить на каком то стуле чивокуню, который признает Крым, чтобы показать это по рус ТВ. .......
По-моему, Вы сильно упрощаете.
Не беруть, бо поспішають. Німці теж так робили. Взяти велике місто в кільце, все одно, що взяти військовий підрозділ в котел. Потім зайдуть і зачистять.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Вы правы, лишь в одном, что общение с лицами вне "зоны" - становиться всё сложнее, но с февраля - )(уйло эти шансы сравнило со всеми. За эти годы - смотришь на всё не безо всякой перспективы, а реально без "розовых очков".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
wild.tomcat написав:пс. часом складається враження, що заходячи на цю гілку, потрапляєш в дурдом - всі все знають - і що робити, і що буде.
Чий Крим буде, в підсумку, навряд чи хто знає. Путлер не віддасть. Вони ще вчора поплили, коли Лукашенко відмовився від вторгнення, а санкції добили, після наших воїнів. Також не зрозуміло, що буде з Х..лом.
Путин Крым точно не отдаст. Для него это равносильно самоубийству. После этого только отставка. С непредсказуемыми последствиями.
P.s. Вроде наладили интернет. Кстати, смотрю в окно - первый день, когда реально соблюдается светомаскировка. Не светится ни одно окно. Предыдущие дни город светился как новогодняя ёлка.
Ірина_ написав:Сьогодні на прийомі у стоматолога була свідком однієї розмови. Жіночка, яка займається астрологією...
Шановна пані Ірино! Астрологія у цьому питанні відповіді не надасть. Зокрема, у лютому Москва була "прохідним двором" для багатьох політиків: Макрон, Шольц, Рау (МЗС Польщі), Трасс (МЗС Великої Британії). При цьому Трасс була разом із міністром оборони Воллесом. До речі, міністр оборони Великої Британії прибув до Москви після 20-річної перерви. Невже його цікавило лише те, в якому місці поставлять пам'ятник британським ветеранам арктичних конвоїв?
За голову владимира путина объявлена награда в один миллион долларов за вторжение россии в Украину. Деньги получит тот, кто арестует диктатора. Или уничтожит. Об этом он написал российский бизнесмен Александр Конаныхин на своей странице в Facebook. Такую колоссальную сумму денег 55-летний предприниматель обещает "офицеру или офицерам, которые, выполняя свою конституционную обязанность, арестуют путина как военного преступника в соответствии с российским и международным законодательством". "путин не президент россии, поскольку он пришел к власти в результате спецоперации по подрыву жилых домов в россии, а затем нарушил Конституцию, отменив свободные выборы и убив своих оппонентов", - написал он. "Как этнический русский и гражданин россии, я считаю своим моральным долгом способствовать денацификации россии. Я буду продолжать оказывать помощь Украине в ее героических усилиях противостоять натиску путинской Орды", - добавил Конаныхин. Отметим, что изначально пост бизнесмена сопровождался изображением с фотографией путина и словами "разыскивается живым или мертвым владимир путин за массовое убийство".