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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 190191192193
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 21:40

  antey1969 написав:В Германии многие предприятия и клиники выделяют средства на закупку гуманитарки в Украину. Ситуация осложняется тем, что доставку можно организовать только на границу Польши.
В это дело с нашей стороны пытаются влезть копытами на прием разные Притулы, Тимошенницы, Порошенки и прочая политшваль. Но наша диаспора их бортует нафиг. Пока решили сбрасывать все на арендованные склады под Мюнхеном, а потом уже гнать колоны напрямую нашим, чтобы не тратить нервы на поодиночке.

Подтверждаю. Вчера разговаривал со знакомыми в Мюнхене. Занимаются гуманитаркой для нас. Говорят именно об этой проблеме - собрали много, до границы отправить легко, а дальше... Ищут прямые выходы на Украину..
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 21:40

  airmax78 написав:Хло сейчас создал идеальную ситуацию для госпереворота. Он поставил на эту операцию в Украине все. И при этом подготовили ее на отыпись. Но то, что они 45000 мешков закупили - это настораживает. Возможно будет вторая волна. Хотя я бы скорее ожидал переворота в Москве.

Глупость.
Подвижки в Москве могут спровоцировать только санкции.

Юг практически под их контролем, всё Приазовье - шаланды полные пушечного мяса плавают по Чёрному Морю, ракеты летят с Белоруссии и корыт морского базирования,...

Авиация практически надо всей Украиной - жестко они обожглись с авиацией в первый день на Донбассе и под Киевом.
Но ресурс у них по сравнению с нами неограниченный, отсюда чем больше "их нет" - тем легче.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 21:41

  ЛАД написав:
  vitaliian написав:................
это фейко-медийная война, они не захватывают населенные пункты, потому что оккупация не нужна, цель максимум - взять в кольцо Киев деморализованным и голодным мясом, посадить на каком то стуле чивокуню, который признает Крым, чтобы показать это по рус ТВ.
.......

По-моему, Вы сильно упрощаете.

Не беруть, бо поспішають. Німці теж так робили. Взяти велике місто в кільце, все одно, що взяти військовий підрозділ в котел. Потім зайдуть і зачистять.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 21:49

  Hotab написав:
  flyman написав:Кудрявий чуш поре на серьозних щах

К сожалению там серьезные проблемы у человека.

Вы правы, лишь в одном, что общение с лицами вне "зоны" - становиться всё сложнее, но с февраля - )(уйло эти шансы сравнило со всеми.
За эти годы - смотришь на всё не безо всякой перспективы, а реально без "розовых очков".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 21:52

  lapay написав:
  wild.tomcat написав:пс. часом складається враження, що заходячи на цю гілку, потрапляєш в дурдом - всі все знають - і що робити, і що буде.

Чий Крим буде, в підсумку, навряд чи хто знає. Путлер не віддасть.
Вони ще вчора поплили, коли Лукашенко відмовився від вторгнення, а санкції добили, після наших воїнів.
Також не зрозуміло, що буде з Х..лом.

Путин Крым точно не отдаст. Для него это равносильно самоубийству. После этого только отставка. С непредсказуемыми последствиями.

P.s. Вроде наладили интернет.
Кстати, смотрю в окно - первый день, когда реально соблюдается светомаскировка. Не светится ни одно окно. Предыдущие дни город светился как новогодняя ёлка.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 21:53

  wild.tomcat написав:генасамблея оон послала мокшу шляхом корабля

Не очень понимаю, почему воздержались Китай и Индия.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 21:57

  Ірина_ написав:Сьогодні на прийомі у стоматолога була свідком однієї розмови. Жіночка, яка займається астрологією...

Шановна пані Ірино! Астрологія у цьому питанні відповіді не надасть.
Зокрема, у лютому Москва була "прохідним двором" для багатьох політиків: Макрон, Шольц, Рау (МЗС Польщі), Трасс (МЗС Великої Британії).
При цьому Трасс була разом із міністром оборони Воллесом. До речі, міністр оборони Великої Британії прибув до Москви після 20-річної перерви. Невже його цікавило лише те, в якому місці поставлять пам'ятник британським ветеранам арктичних конвоїв?
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 21:58

началось

За голову владимира путина объявлена награда в один миллион долларов за вторжение россии в Украину. Деньги получит тот, кто арестует диктатора. Или уничтожит.
Об этом он написал российский бизнесмен Александр Конаныхин на своей странице в Facebook.
Такую колоссальную сумму денег 55-летний предприниматель обещает "офицеру или офицерам, которые, выполняя свою конституционную обязанность, арестуют путина как военного преступника в соответствии с российским и международным законодательством".
"путин не президент россии, поскольку он пришел к власти в результате спецоперации по подрыву жилых домов в россии, а затем нарушил Конституцию, отменив свободные выборы и убив своих оппонентов", - написал он.
"Как этнический русский и гражданин россии, я считаю своим моральным долгом способствовать денацификации россии. Я буду продолжать оказывать помощь Украине в ее героических усилиях противостоять натиску путинской Орды", - добавил Конаныхин.
Отметим, что изначально пост бизнесмена сопровождался изображением с фотографией путина и словами "разыскивается живым или мертвым владимир путин за массовое убийство".
edvardd
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