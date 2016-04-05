antey1969 написав:В Германии многие предприятия и клиники выделяют средства на закупку гуманитарки в Украину. Ситуация осложняется тем, что доставку можно организовать только на границу Польши. В это дело с нашей стороны пытаются влезть копытами на прием разные Притулы, Тимошенницы, Порошенки и прочая политшваль. Но наша диаспора их бортует нафиг. Пока решили сбрасывать все на арендованные склады под Мюнхеном, а потом уже гнать колоны напрямую нашим, чтобы не тратить нервы на поодиночке.
Подтверждаю. Вчера разговаривал со знакомыми в Мюнхене. Занимаются гуманитаркой для нас. Говорят именно об этой проблеме - собрали много, до границы отправить легко, а дальше... Ищут прямые выходы на Украину..
airmax78 написав:Хло сейчас создал идеальную ситуацию для госпереворота. Он поставил на эту операцию в Украине все. И при этом подготовили ее на отыпись. Но то, что они 45000 мешков закупили - это настораживает. Возможно будет вторая волна. Хотя я бы скорее ожидал переворота в Москве.
Глупость. Подвижки в Москве могут спровоцировать только санкции.
Юг практически под их контролем, всё Приазовье - шаланды полные пушечного мяса плавают по Чёрному Морю, ракеты летят с Белоруссии и корыт морского базирования,...
Авиация практически надо всей Украиной - жестко они обожглись с авиацией в первый день на Донбассе и под Киевом. Но ресурс у них по сравнению с нами неограниченный, отсюда чем больше "их нет" - тем легче.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
vitaliian написав:................ это фейко-медийная война, они не захватывают населенные пункты, потому что оккупация не нужна, цель максимум - взять в кольцо Киев деморализованным и голодным мясом, посадить на каком то стуле чивокуню, который признает Крым, чтобы показать это по рус ТВ. .......
По-моему, Вы сильно упрощаете.
Не беруть, бо поспішають. Німці теж так робили. Взяти велике місто в кільце, все одно, що взяти військовий підрозділ в котел. Потім зайдуть і зачистять.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Вы правы, лишь в одном, что общение с лицами вне "зоны" - становиться всё сложнее, но с февраля - )(уйло эти шансы сравнило со всеми. За эти годы - смотришь на всё не безо всякой перспективы, а реально без "розовых очков".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
wild.tomcat написав:пс. часом складається враження, що заходячи на цю гілку, потрапляєш в дурдом - всі все знають - і що робити, і що буде.
Чий Крим буде, в підсумку, навряд чи хто знає. Путлер не віддасть. Вони ще вчора поплили, коли Лукашенко відмовився від вторгнення, а санкції добили, після наших воїнів. Також не зрозуміло, що буде з Х..лом.
Путин Крым точно не отдаст. Для него это равносильно самоубийству. После этого только отставка. С непредсказуемыми последствиями.
P.s. Вроде наладили интернет. Кстати, смотрю в окно - первый день, когда реально соблюдается светомаскировка. Не светится ни одно окно. Предыдущие дни город светился как новогодняя ёлка.
Ірина_ написав:Сьогодні на прийомі у стоматолога була свідком однієї розмови. Жіночка, яка займається астрологією...
Шановна пані Ірино! Астрологія у цьому питанні відповіді не надасть. Зокрема, у лютому Москва була "прохідним двором" для багатьох політиків: Макрон, Шольц, Рау (МЗС Польщі), Трасс (МЗС Великої Британії). При цьому Трасс була разом із міністром оборони Воллесом. До речі, міністр оборони Великої Британії прибув до Москви після 20-річної перерви. Невже його цікавило лише те, в якому місці поставлять пам'ятник британським ветеранам арктичних конвоїв?
За голову владимира путина объявлена награда в один миллион долларов за вторжение россии в Украину. Деньги получит тот, кто арестует диктатора. Или уничтожит. Об этом он написал российский бизнесмен Александр Конаныхин на своей странице в Facebook. Такую колоссальную сумму денег 55-летний предприниматель обещает "офицеру или офицерам, которые, выполняя свою конституционную обязанность, арестуют путина как военного преступника в соответствии с российским и международным законодательством". "путин не президент россии, поскольку он пришел к власти в результате спецоперации по подрыву жилых домов в россии, а затем нарушил Конституцию, отменив свободные выборы и убив своих оппонентов", - написал он. "Как этнический русский и гражданин россии, я считаю своим моральным долгом способствовать денацификации россии. Я буду продолжать оказывать помощь Украине в ее героических усилиях противостоять натиску путинской Орды", - добавил Конаныхин. Отметим, что изначально пост бизнесмена сопровождался изображением с фотографией путина и словами "разыскивается живым или мертвым владимир путин за массовое убийство".
airmax78 написав:Донбас ему нужен был только чтобы рану нам открытую держать и время от времени палкой туда тыкать.
Зачем "рану открытой держать", какие цели ставил, зачем продавливал Минские соглашения и почему начал войну, когда Украина отказалась их выполнять, несмотря на угрозы, уже поняли? Что до экспертов-аналитиков, то часто бывает, что "адекватными и реалистичными" выглядят те, которые вещают то, что хочется слышать. Вот, к примеру, что писал три месяца назад некто Богдан Савруцкий (кстати, мой хороший знакомый)
Россия сосредотачивала и продолжает сосредотачивать вблизи наших границ войска.
Я не буду сейчас вдаваться в "даты вторжения", в "заклепки", считать русские батальонно-тактические группы вокруг границ, рисовать "стрелочки", говорить о крылатых ракетах и рассказывать вам о том, на каком уровне перевооружения находятся войска РФ. И без меня сейчас на любой медиаплощадке хватает "военных экспертов", которые напугают Вас тем местом, "до куда может дойти российская армия".
Может ли Путин отдать приказ о расширении военной меры "воздействия" на нашу территорию, которая находится вне линии разграничения на Донбассе. Чисто технически может. Если повышение военного градуса в Кремле сочтут выгодным для решения базовой цели в войне, это будет сделано незамедлительно. Пусть у Вас не будет никаких сомнений в том, что если нужно будет, российские самолеты и баллистические ракеты превратят любой из украинских городов в "Алеппо".
Командування Сил спеціальних операцій ЗС України 2 ч. · Братство ССО Украины передает привет русским артиллеристам!
Мы вас поздравляем: после того как вы накрыли жесточайшими обстрелами наши мирные города, наших родных, детей, близких - вы, черви, стали нашей целью номер один.
Объясняем вам, Ваньки: вы вроде бы далеко и стреляете по целям которых не видите. Не видите маленьких деток, стариков, дома, детские садики, школы и больницы - все это для вас просто цели. Стельнули, полетело, попали - за*бись, правильно пацаны?
А теперь смотрите, червяки: вы своих целей не видите и вам оттого вроде бы как легче. Но поверьте: легче вам мразям уже не будет никогда. Информация по вам - уже у нас. А если по кому-то еще нет, то это вопрос считанных минут.
Отныне никаких пленных русских артиллеристов больше не будет. Никакой пощады, никакое "пожалуйста не убивайте, я сдаюсь" уже не пройдет.
Каждый расчет, неважно: командир, водитель, наводчик, заряжающий - будут зарезаны как свиньи. Ссыте в штаны, мы за вами уже пришли.
Позвони маме в последний раз. Скажи, что скоро сдохнешь, шакал. Мы не смерть, мы хуже! Меньше
Сын собаки не может сдохнуть, как свинья.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.