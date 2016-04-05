airmax78 написав:......... Крым хуйлу нужен был. Он ему рейтинг поднял в космос. Донбас ему нужен был только чтобы рану нам открытую держать и время от времени палкой туда тыкать. То что он сделал 24.02 - этого никто из военных экспертов не допускал в здравом уме. Это преступление перед собственной армией. Чистая авантюра в расчете на то, что Зеленский растеряется , армия у нас потешная, а олигархи сразу мира запросят. Я слушал военных экспертов вплоть до 23.02 Еще 21.02 (или когда он там дыру признал?) все облегченно выдохнули. А 23.02 послушал хуйло и понял что он кукухой поехал на почве украинофобии и своего мессианства. И включил "алармизм". В результате выслушал тут лекцию капитанов-очевидность с выводом, что ничего страшного не случилось и поводов для паники нет.
Мне кажется, что расчёт был на то, что повторится история 2014 с провозглашением "республик", в частности "ХНР". Мне в самом начале обстрелов одним русским был задан вопрос: "Харьков же русский город. Что вы там не можете организоваться и быстро присоединиться к нам?". Причём человек не явный враг - обычный обыватель. Просто показатель пропаганды. Похоже, что Путин поверил Соловьёву.
P.s. Очередная воздушная тревога. Но стрельбы опять не слышу.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 02 бер, 2022 22:11, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:................ это фейко-медийная война, они не захватывают населенные пункты, потому что оккупация не нужна, цель максимум - взять в кольцо Киев деморализованным и голодным мясом, посадить на каком то стуле чивокуню, который признает Крым, чтобы показать это по рус ТВ. .......
По-моему, Вы сильно упрощаете.
Не беруть, бо поспішають. Німці теж так робили. Взяти велике місто в кільце, все одно, що взяти військовий підрозділ в котел. Потім зайдуть і зачистять.
edvardd написав:За голову владимира путина объявлена награда в один миллион долларов за вторжение россии в Украину. Деньги получит тот, кто арестует диктатора. Или уничтожит. Об этом он написал российский бизнесмен Александр Конаныхин на своей странице в Facebook. Такую колоссальную сумму денег 55-летний предприниматель обещает "офицеру или офицерам, которые, выполняя свою конституционную обязанность, арестуют путина как военного преступника в соответствии с российским и международным законодательством". "путин не президент россии, поскольку он пришел к власти в результате спецоперации по подрыву жилых домов в россии, а затем нарушил Конституцию, отменив свободные выборы и убив своих оппонентов", - написал он. "Как этнический русский и гражданин россии, я считаю своим моральным долгом способствовать денацификации россии. Я буду продолжать оказывать помощь Украине в ее героических усилиях противостоять натиску путинской Орды", - добавил Конаныхин. Отметим, что изначально пост бизнесмена сопровождался изображением с фотографией путина и словами "разыскивается живым или мертвым владимир путин за массовое убийство".
На самом деле в самой РФ, )(уйло перешло дорогу "своим" на десятки ярдов зелёных денег, при чём далеко не одному. - И ничего.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Российская армия может жечь и обстреливать города Украины, но дух нации не убить. Страна сплотилась против врага и вокруг президента Зеленского - человека на своем месте, считает Сергей Руденко.
Блицкриг, на который в Украине рассчитывал Владимир Путин, не состоялся. Россия столкнулась с ожесточенным сопротивлением украинского народа. В Кремле, похоже, не предполагали, что развязанная Россией война, станет в Украине народной. Российских агрессоров встречают огнем - не только украинская армия, но и рядовые граждане. Едва ли не впервые за всю новейшую историю страны мы увидели, как все украинцы объединились против одного внешнего врага.
Стратегический просчет Путина
За два дня до вторжения российских войск в Украину псевдоисторик Путин в очередной раз повторил сумасбродную гипотезу о том, что украинцев придумал граф Потоцкий, а украинское государство создал Владимир Ленин. Думаю, Путин немало удивился, когда в первый же день широкомасштабной войны, развязанной им, сотни тысяч украинских добровольцев вышли на защиту своей страны с оружием в руках. Да-да, именно той самой страны, которой в сознании Путина не существует. И, да, именно те украинцы, которых, как считает президент России, кто-то искусственно создал.
Мне трудно понять, что происходит в голове Владимира Путина. Уверен в одном: он ненавидит нас, поэтому и убивает. Кроет "Градами" и крылатыми баллистическими ракетами наши города, уничтожает танками инфраструктуру городов и сел. Ну, и считает нас нацистами. Ему не нравится наше свободолюбие, наше желание быть независимыми и жить в цивилизованном мире - подальше от российских орков. И если в 2014 году Путина пугал Майдан в Киеве, то теперь он получил его по всей Украине.
Отрицание Путиным украинцев сыграло с ним злую шутку. Уже на старте большой войны он проиграл ее. Путин не заметил, что, начиная с 2014 года, в Украине выросло целое поколение людей, готовых отдать жизнь за свою страну, за свободу, за независимость. И это поколение не просто взять на испуг. Оно умеет воевать против тех, кто приходит в Украину с "Градами" и танками.
Рождение нового Зеленского
Начиная большую войну, Путин обещал покончить с ее "милитаризацией и нацификацией". Главным украинским нацистом президент России "назначил" еврея Владимира Зеленского. Это не анекдот, это - реальность. Именно от "гнета" шестого президента Украины Путин сегодня спешит "освободить" жителей страны, взрывая мосты, используя артиллерию для обстрела жилых домов и детских садов, убивая мирных жителей.
Определив Зеленского как основную свою мишень, Путин вынудил его резко поменять свою риторику. Вместо президента мира, которым все это время хотел быть Владимир Зеленский, мы увидели жесткого и целеустремленного президента войны. Он отказался от предложения Запада покинуть родину, когда российская армия двинулась на Киев. После этого даже самые жесткие оппоненты Зеленского в Украине признали: он - человек на своем месте.
За 5 дней президент Зеленский стал настоящим лидером нации, ведущим ее к победе. Его слова и дела сплотили вокруг него народ. И чем бы не завершилась нынешняя война России против Украины, Владимир Александрович навсегда войдет в историю как принявший военный вызов от одной из сильнейших армий мира.
Шанс для Украины
Все украинцы едины сейчас в мысли - там, где "русский мир", там - война, разруха, убитые мирные жители, нищета и отсутствие свободы. Так сейчас думают лидеры различных по идеологии партий, так думают олигархи, так думают коррупционеры и борцы с коррупцией. Пророссийских партий, политиков и медиа в Украине после войны уже не будет. И это тоже дает надежду на будущее страны.
Ту сплоченность, которую сегодня демонстрирует украинский народ, видит весь мир. А это значит, что после окончания войны для Украины откроются огромные перспективы - и экономические, и политические. Ведь все увидели, как украинцы сражаются за свою страну. Как они умеют объединяться перед лицом угрозы государства, как развязанная против них война меняет ход истории не только Украины, но и всего мира. В эти тяжелые дни важно понять: Путин проиграл войну в Украине. Он может сжигать города и села, расстреливать мирных жителей, но ему не удастся убить дух 40-миллионного государства и украинской нации.
Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW.
«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).
airmax78 написав:Донбас ему нужен был только чтобы рану нам открытую держать и время от времени палкой туда тыкать.
Зачем "рану открытой держать", какие цели ставил, зачем продавливал Минские соглашения и почему начал войну, когда Украина отказалась их выполнять, несмотря на угрозы, уже поняли? Что до экспертов-аналитиков, то часто бывает, что "адекватными и реалистичными" выглядят те, которые вещают то, что хочется слышать. Вот, к примеру, что писал три месяца назад некто Богдан Савруцкий (кстати, мой хороший знакомый)
Россия сосредотачивала и продолжает сосредотачивать вблизи наших границ войска.
Я не буду сейчас вдаваться в "даты вторжения", в "заклепки", считать русские батальонно-тактические группы вокруг границ, рисовать "стрелочки", говорить о крылатых ракетах и рассказывать вам о том, на каком уровне перевооружения находятся войска РФ. И без меня сейчас на любой медиаплощадке хватает "военных экспертов", которые напугают Вас тем местом, "до куда может дойти российская армия".
Может ли Путин отдать приказ о расширении военной меры "воздействия" на нашу территорию, которая находится вне линии разграничения на Донбассе. Чисто технически может. Если повышение военного градуса в Кремле сочтут выгодным для решения базовой цели в войне, это будет сделано незамедлительно. Пусть у Вас не будет никаких сомнений в том, что если нужно будет, российские самолеты и баллистические ракеты превратят любой из украинских городов в "Алеппо".
Здесь важно подчёркнутое. Любой адекватный политик (тем более, президент огромной страны) понял бы, что хотя всё это "чисто технически" возможно, но это не нужно и недопустимо и приведёт к серьёзным последствиям. К сожалению, Путин оказался совершенно неадекватным. Теперь я даже не уверен, что он не нажмёт красную кнопку. Больше надежды на то, что в этом случае военные не выполнят приказ.
Ситуация какая-то мутная. Даже не представляю себе, как Путину выпутаться. Просто уйти для него опасно - как объяснить всё это своему народу? После такого о рейтинге даже не говорю, его просто могут сместить. Добиться каких-то уступок от нас? Подписаться под "российским Крымом" или Л/ДНР в "границах областей"? Украина на это не пойдёт. Чем ещё он может оправдать вторжение в Украину? Даже не представляю. Похоже, что в результате этой войны он изменит политический режим не в Украине, а в России. Эта война может стать позорным концом его карьеры. Хватит ли мужества застрелить или хотя бы принять яд? Это будет неплохо, жаль только, что нам это дорого обойдётся.