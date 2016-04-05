Додано: Сер 02 бер, 2022 22:33

Российская армия может жечь и обстреливать города Украины, но дух нации не убить. Страна сплотилась против врага и вокруг президента Зеленского - человека на своем месте, считает Сергей Руденко.



Блицкриг, на который в Украине рассчитывал Владимир Путин, не состоялся. Россия столкнулась с ожесточенным сопротивлением украинского народа. В Кремле, похоже, не предполагали, что развязанная Россией война, станет в Украине народной. Российских агрессоров встречают огнем - не только украинская армия, но и рядовые граждане. Едва ли не впервые за всю новейшую историю страны мы увидели, как все украинцы объединились против одного внешнего врага.



Стратегический просчет Путина



За два дня до вторжения российских войск в Украину псевдоисторик Путин в очередной раз повторил сумасбродную гипотезу о том, что украинцев придумал граф Потоцкий, а украинское государство создал Владимир Ленин. Думаю, Путин немало удивился, когда в первый же день широкомасштабной войны, развязанной им, сотни тысяч украинских добровольцев вышли на защиту своей страны с оружием в руках. Да-да, именно той самой страны, которой в сознании Путина не существует. И, да, именно те украинцы, которых, как считает президент России, кто-то искусственно создал.



Мне трудно понять, что происходит в голове Владимира Путина. Уверен в одном: он ненавидит нас, поэтому и убивает. Кроет "Градами" и крылатыми баллистическими ракетами наши города, уничтожает танками инфраструктуру городов и сел. Ну, и считает нас нацистами. Ему не нравится наше свободолюбие, наше желание быть независимыми и жить в цивилизованном мире - подальше от российских орков. И если в 2014 году Путина пугал Майдан в Киеве, то теперь он получил его по всей Украине.



Отрицание Путиным украинцев сыграло с ним злую шутку. Уже на старте большой войны он проиграл ее. Путин не заметил, что, начиная с 2014 года, в Украине выросло целое поколение людей, готовых отдать жизнь за свою страну, за свободу, за независимость. И это поколение не просто взять на испуг. Оно умеет воевать против тех, кто приходит в Украину с "Градами" и танками.



Рождение нового Зеленского



Начиная большую войну, Путин обещал покончить с ее "милитаризацией и нацификацией". Главным украинским нацистом президент России "назначил" еврея Владимира Зеленского. Это не анекдот, это - реальность. Именно от "гнета" шестого президента Украины Путин сегодня спешит "освободить" жителей страны, взрывая мосты, используя артиллерию для обстрела жилых домов и детских садов, убивая мирных жителей.



Определив Зеленского как основную свою мишень, Путин вынудил его резко поменять свою риторику. Вместо президента мира, которым все это время хотел быть Владимир Зеленский, мы увидели жесткого и целеустремленного президента войны. Он отказался от предложения Запада покинуть родину, когда российская армия двинулась на Киев. После этого даже самые жесткие оппоненты Зеленского в Украине признали: он - человек на своем месте.



За 5 дней президент Зеленский стал настоящим лидером нации, ведущим ее к победе. Его слова и дела сплотили вокруг него народ. И чем бы не завершилась нынешняя война России против Украины, Владимир Александрович навсегда войдет в историю как принявший военный вызов от одной из сильнейших армий мира.



Шанс для Украины



Все украинцы едины сейчас в мысли - там, где "русский мир", там - война, разруха, убитые мирные жители, нищета и отсутствие свободы. Так сейчас думают лидеры различных по идеологии партий, так думают олигархи, так думают коррупционеры и борцы с коррупцией. Пророссийских партий, политиков и медиа в Украине после войны уже не будет. И это тоже дает надежду на будущее страны.



Ту сплоченность, которую сегодня демонстрирует украинский народ, видит весь мир. А это значит, что после окончания войны для Украины откроются огромные перспективы - и экономические, и политические. Ведь все увидели, как украинцы сражаются за свою страну. Как они умеют объединяться перед лицом угрозы государства, как развязанная против них война меняет ход истории не только Украины, но и всего мира. В эти тяжелые дни важно понять: Путин проиграл войну в Украине. Он может сжигать города и села, расстреливать мирных жителей, но ему не удастся убить дух 40-миллионного государства и украинской нации.



Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW.

«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).