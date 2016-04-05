|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 02 бер, 2022 23:29
ЛАД написав:
Ситуация какая-то мутная.
Даже не представляю себе, как Путину выпутаться.
Просто уйти для него опасно - как объяснить всё это своему народу?
После такого о рейтинге даже не говорю, его просто могут сместить.
Добиться каких-то уступок от нас? Подписаться под "российским Крымом"
или Л/ДНР в "границах областей"? Украина на это не пойдёт.
Чем ещё он может оправдать вторжение в Украину? Даже не представляю. Похоже, что в результате этой войны он изменит политический режим не в Украине, а в России.
Эта война может стать позорным концом его карьеры. Хватит ли мужества застрелить или хотя бы принять яд?
Это будет неплохо, жаль только, что нам это дорого обойдётся.
Якщо колективний захід нажме на українську владу, то піде.
Тільки в мене враження, що колективний захід руками України хоче добити імперську Росію.
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 02 бер, 2022 23:30, всього редагувалось 1 раз.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 28632
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1401 раз.
- Подякували: 2486 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 02 бер, 2022 23:30
ЛАД написав:
Опять возд. тревога.
Не очень понимаю, или решили регулярно напоминать, чтобы люди не рыпались и сидели безвылазно в подвалах?
Думки гопника:
1. Крим - взяти на слабо. Дадуть по пиці чи ні?
Страшно. Хочеться і колеться. Проканало. Кримнаш.
2. Донбас - нас лякаються, ми - круті перці, вперед за новими ніштяками! А що ви нам зробите?
Крим відібрали і Донбас проковтнете, не захищаючи його. Упс, щось пішло не так, отримали трохи пісти!
Треба відпочити, айда на перемовини з кондитером. То свій пацанчик. Бум лякати тим, що заберем ще чогось, якщо не прийдете до нас на поклін всією Україною. А до того часу, бум дошкуляти і гадити.
3. Повномасштабна війна - ми - боги! Візьмем Україну без шуму і пилі. Як тіко нас там побачуть, то всі обісруться, і зустрічатимуть з хлібом, сіллю. Упс, оце так отіпашили.
Бум мстити всім підряд, акція устрашенія. Нас не бояться, дають пісти, але повинні боятися, Льолік!
Ой, Льолік ще дають пісти, я вже боюся. Закрий пельку, вперед, інакше я тебе сам зара пристрелю!
Все що зара відбувається - особистий виклик кожному українцю - від мала до велика, спроба поставити кожного українця на коліна, принизити, щоб кожний визнав себе кріпаком. Це не боротьба за якусь державну ідеологію, а відстоювання власної людської гідності, права на свободу! Окупанта це дтратує - Дух націі, непокора вільних козаків тому, хто побачив себе імператором у своїй хворій фантазії. Зара триває акція устрашенія, бандитсько-терористично-феесбешна операція по упокоренню населення непокірного, щоб загнати рабів в стойло. Але то вже не населення, а міцна українська нація, в якій пробудився козацький дух! Дух повстанців Холодного Яру, УПА, всіх інших повстанців, що плекали й зберігали на протязі тисячоліть національну ідею. Слава Україні!
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в Сер 02 бер, 2022 23:36, всього редагувалось 2 разів.
«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 30122
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 2178 раз.
- Подякували: 2272 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 бер, 2022 23:32
Козак-характерник написав: ЛАД написав:
Опять возд. тревога.
Не очень понимаю, или решили регулярно напоминать, чтобы люди не рыпались и сидели безвылазно в подвалах?
Думки гопника:
1. Крим - взяти на слабо. Дадуть по пиці чи ні?
Страшно. Хочеться і колеться. Проканало. Кримнаш.
2. Донбас - нас лякаються, ми - круті перці, вперед за новими ніштяками! А що ви нам зробите?
Крим відібрали і Донбас проковтнете, не захищаючи його. Упс, щось пішло не так, отримали трохи пісти!
Треба відпочити, айда на перемовини з кондитером. То свій пацанчик. Бум лякати тим, що заберем ще чогось, якщо не прийдете до нас на поклон всією Україною. А до того часу, бум дошкуляти і гадити.
3. Повномасштабна війна - ми - боги! Візьмем Україну без шуму і пилі. Як тіко нас там побачуть, то всі обісруться, і зустрічатимуть з хлібом, сіллю. Упс, оце так отіпашили.
Бум мстити всім підряд, акція устрашенія. Нас не бояться, дають пісти, але повинні боятися, Льолік!
Ой, Льолік ще лають пісти, я вже боюся. Закрий пельку, вперед, інакше я тебе сам зара пристрелю!
Все що зара відбувається - особистий виклик кожному українцю - від мала до велика, спроба поставити кожного українця на коліна, принизити, щоб кожний визнав себе кріпаком. Це не боротьба за якусь державну ідеологію, а відстоювання власної людської гідності, права на свободу! Окупанта це дтратує - Дух націі, непокора вільних козаків тому, хто побачив себе імператором у своїй хворій фантазії. Зара триває акція устрашенія, бандитсько-терористично-феесбешна операція по упокоренню населення непокірного, щоб загнати рабів в стойло. Але то вже не населення, а міцна українська нація, в якій пробудився козацький дух! Дух повстанців Холодного Яру, УПА, всіх інших повстанців, що плекали й зберігали на протязі тисячоліть національну ідею. Слава Україні!
Все так, тільки там не гопнік, а нкаведист, чорносотеник.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 28632
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1401 раз.
- Подякували: 2486 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 02 бер, 2022 23:34
flyman написав:
Все так, тільки там не гопнік, а нкаведист, чорносотеник.
Точніше, все це марковано одним коротким, змістовним словом - пуйло.
«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 30122
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 2178 раз.
- Подякували: 2272 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|90432
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|443996
|
|
|1
|2291
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|