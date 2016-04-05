Додано: Сер 02 бер, 2022 23:30

ЛАД написав: Опять возд. тревога.

Не очень понимаю, или решили регулярно напоминать, чтобы люди не рыпались и сидели безвылазно в подвалах? Опять возд. тревога.Не очень понимаю, или решили регулярно напоминать, чтобы люди не рыпались и сидели безвылазно в подвалах?

Думки гопника:1. Крим - взяти на слабо. Дадуть по пиці чи ні?Страшно. Хочеться і колеться. Проканало. Кримнаш.2. Донбас - нас лякаються, ми - круті перці, вперед за новими ніштяками! А що ви нам зробите?Крим відібрали і Донбас проковтнете, не захищаючи його. Упс, щось пішло не так, отримали трохи пісти!Треба відпочити, айда на перемовини з кондитером. То свій пацанчик. Бум лякати тим, що заберем ще чогось, якщо не прийдете до нас на поклін всією Україною. А до того часу, бум дошкуляти і гадити.3. Повномасштабна війна - ми - боги! Візьмем Україну без шуму і пилі. Як тіко нас там побачуть, то всі обісруться, і зустрічатимуть з хлібом, сіллю. Упс, оце так отіпашили.Бум мстити всім підряд, акція устрашенія. Нас не бояться, дають пісти, але повинні боятися, Льолік!Ой, Льолік ще дають пісти, я вже боюся. Закрий пельку, вперед, інакше я тебе сам зара пристрелю!Все що зара відбувається - особистий виклик кожному українцю - від мала до велика, спроба поставити кожного українця на коліна, принизити, щоб кожний визнав себе кріпаком. Це не боротьба за якусь державну ідеологію, а відстоювання власної людської гідності, права на свободу! Окупанта це дтратує - Дух націі, непокора вільних козаків тому, хто побачив себе імператором у своїй хворій фантазії. Зара триває акція устрашенія, бандитсько-терористично-феесбешна операція по упокоренню населення непокірного, щоб загнати рабів в стойло. Але то вже не населення, а міцна українська нація, в якій пробудився козацький дух! Дух повстанців Холодного Яру, УПА, всіх інших повстанців, що плекали й зберігали на протязі тисячоліть національну ідею. Слава Україні!