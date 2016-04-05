ЛАД написав:Ситуация какая-то мутная. Даже не представляю себе, как Путину выпутаться. Просто уйти для него опасно - как объяснить всё это своему народу? После такого о рейтинге даже не говорю, его просто могут сместить. Добиться каких-то уступок от нас? Подписаться под "российским Крымом" или Л/ДНР в "границах областей"? Украина на это не пойдёт. Чем ещё он может оправдать вторжение в Украину? Даже не представляю. Похоже, что в результате этой войны он изменит политический режим не в Украине, а в России. Эта война может стать позорным концом его карьеры. Хватит ли мужества застрелить или хотя бы принять яд? Это будет неплохо, жаль только, что нам это дорого обойдётся.
Якщо колективний захід нажме на українську владу, то піде. Тільки в мене враження, що колективний захід руками України хоче добити імперську Росію.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 02 бер, 2022 23:30, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Опять возд. тревога. Не очень понимаю, или решили регулярно напоминать, чтобы люди не рыпались и сидели безвылазно в подвалах?
Думки гопника:
1. Крим - взяти на слабо. Дадуть по пиці чи ні? Страшно. Хочеться і колеться. Проканало. Кримнаш.
2. Донбас - нас лякаються, ми - круті перці, вперед за новими ніштяками! А що ви нам зробите? Крим відібрали і Донбас проковтнете, не захищаючи його. Упс, щось пішло не так, отримали трохи пісти! Треба відпочити, айда на перемовини з кондитером. То свій пацанчик. Бум лякати тим, що заберем ще чогось, якщо не прийдете до нас на поклін всією Україною. А до того часу, бум дошкуляти і гадити.
3. Повномасштабна війна - ми - боги! Візьмем Україну без шуму і пилі. Як тіко нас там побачуть, то всі обісруться, і зустрічатимуть з хлібом, сіллю. Упс, оце так отіпашили. Бум мстити всім підряд, акція устрашенія. Нас не бояться, дають пісти, але повинні боятися, Льолік! Ой, Льолік ще дають пісти, я вже боюся. Закрий пельку, вперед, інакше я тебе сам зара пристрелю!
Все що зара відбувається - особистий виклик кожному українцю - від мала до велика, спроба поставити кожного українця на коліна, принизити, щоб кожний визнав себе кріпаком. Це не боротьба за якусь державну ідеологію, а відстоювання власної людської гідності, права на свободу! Окупанта це дтратує - Дух націі, непокора вільних козаків тому, хто побачив себе імператором у своїй хворій фантазії. Зара триває акція устрашенія, бандитсько-терористично-феесбешна операція по упокоренню населення непокірного, щоб загнати рабів в стойло. Але то вже не населення, а міцна українська нація, в якій пробудився козацький дух! Дух повстанців Холодного Яру, УПА, всіх інших повстанців, що плекали й зберігали на протязі тисячоліть національну ідею. Слава Україні!
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 02 бер, 2022 23:36, всього редагувалось 2 разів.
«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).
ЛАД написав:Опять возд. тревога. Не очень понимаю, или решили регулярно напоминать, чтобы люди не рыпались и сидели безвылазно в подвалах?
Думки гопника:
1. Крим - взяти на слабо. Дадуть по пиці чи ні? Страшно. Хочеться і колеться. Проканало. Кримнаш.
2. Донбас - нас лякаються, ми - круті перці, вперед за новими ніштяками! А що ви нам зробите? Крим відібрали і Донбас проковтнете, не захищаючи його. Упс, щось пішло не так, отримали трохи пісти! Треба відпочити, айда на перемовини з кондитером. То свій пацанчик. Бум лякати тим, що заберем ще чогось, якщо не прийдете до нас на поклон всією Україною. А до того часу, бум дошкуляти і гадити.
3. Повномасштабна війна - ми - боги! Візьмем Україну без шуму і пилі. Як тіко нас там побачуть, то всі обісруться, і зустрічатимуть з хлібом, сіллю. Упс, оце так отіпашили. Бум мстити всім підряд, акція устрашенія. Нас не бояться, дають пісти, але повинні боятися, Льолік! Ой, Льолік ще лають пісти, я вже боюся. Закрий пельку, вперед, інакше я тебе сам зара пристрелю!
Все що зара відбувається - особистий виклик кожному українцю - від мала до велика, спроба поставити кожного українця на коліна, принизити, щоб кожний визнав себе кріпаком. Це не боротьба за якусь державну ідеологію, а відстоювання власної людської гідності, права на свободу! Окупанта це дтратує - Дух націі, непокора вільних козаків тому, хто побачив себе імператором у своїй хворій фантазії. Зара триває акція устрашенія, бандитсько-терористично-феесбешна операція по упокоренню населення непокірного, щоб загнати рабів в стойло. Але то вже не населення, а міцна українська нація, в якій пробудився козацький дух! Дух повстанців Холодного Яру, УПА, всіх інших повстанців, що плекали й зберігали на протязі тисячоліть національну ідею. Слава Україні!
Все так, тільки там не гопнік, а нкаведист, чорносотеник.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Это и называется "Война". Такие войны СССР вёл по всей территории - только нас это не особо касалось. Вернее "касалось", только не в такой совокупности звучало. И населению это не очень подносилось. А расходный материал(население) никогда ни считали, как в принципе и деньги от утрат, до критической точки.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Это и называется "Война". Такие войны СССР вёл по всей территории - только нас это не особо касалось. Вернее "касалось", только не в такой совокупности звучало. И населению это не очень подносилось. А расходный материал(население) никогда ни считали, как в принципе и деньги от утрат, до критической точки.
є думка, що СРСР підкосив вхід обмеженого військового контингента у Афганістан, далі аварія на ЧАЕС і добила низька ціна на нафту.
ЛАД написав:Ситуация какая-то мутная. Даже не представляю себе, как Путину выпутаться. Просто уйти для него опасно - как объяснить всё это своему народу? После такого о рейтинге даже не говорю, его просто могут сместить. Добиться каких-то уступок от нас? Подписаться под "российским Крымом" или Л/ДНР в "границах областей"? Украина на это не пойдёт. Чем ещё он может оправдать вторжение в Украину? Даже не представляю. Похоже, что в результате этой войны он изменит политический режим не в Украине, а в России. Эта война может стать позорным концом его карьеры. Хватит ли мужества застрелить или хотя бы принять яд? Это будет неплохо, жаль только, что нам это дорого обойдётся.
Якщо колективний захід нажме на українську владу, то піде. Тільки в мене враження, що колективний захід руками України хоче добити імперську Росію.
Не пойдёт. На это не согласится Зеленский. Но даже если "колективний захід нажме", то на это сегодня (после вторжения) не согласится народ. До сегодняшних событий могли согласиться, сейчас вряд ли.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
edvardd написав:За голову владимира путина объявлена награда в один миллион долларов за вторжение россии в Украину. Деньги получит тот, кто арестует диктатора. Или уничтожит. Об этом он написал российский бизнесмен Александр Конаныхин на своей странице в Facebook. Такую колоссальную сумму денег 55-летний предприниматель обещает "офицеру или офицерам, которые, выполняя свою конституционную обязанность, арестуют путина как военного преступника в соответствии с российским и международным законодательством". "путин не президент россии, поскольку он пришел к власти в результате спецоперации по подрыву жилых домов в россии, а затем нарушил Конституцию, отменив свободные выборы и убив своих оппонентов", - написал он. "Как этнический русский и гражданин россии, я считаю своим моральным долгом способствовать денацификации россии. Я буду продолжать оказывать помощь Украине в ее героических усилиях противостоять натиску путинской Орды", - добавил Конаныхин. Отметим, что изначально пост бизнесмена сопровождался изображением с фотографией путина и словами "разыскивается живым или мертвым владимир путин за массовое убийство".
Десь читав, що кілера може наймати лише особа співставної вагової категорії (можливо -- це для того аби кілер не був крайнім...?) А у Путлєра активів може навіть і на трлн$... (писали про 2трлн$ на всю його банду -- х.з. скільки там йому виділили...)
Боюсь, навіть, що якби Україна знайшла спосіб його усунути, і взяла на себе за це відповідальність, то всі 140млн жителів Московії різко зобидяться і оголосять нам "джихад". Бо як це -- що хтось посмів убити чувачка, якого вони самі поставили на царство? Єдина особа у їхній країні, що мала суб'єктність. Решта -- то ж холопи... І це, мабуть, буде майже як убивство матки у вулику. Всі решта вважатимуть себе вже мертвими, і можемо побачити як вони наповпами йтимуть на наші кулемети. Фіни від такого божеволіли... Отже, поки не маємо роботизованих систем автоматичного вогню по всьому кордону -- Путлєра краще не вбивати. Мабуть.
Наскільки ж кращим стане світ, коли Московія стиснеться до меж однієї області, а всі поневолені народи звільняться!