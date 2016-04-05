Козак-характерник Не соглашусь. С Крымом и Донбассом был достаточно трезвый расчёт. О настроениях населения в этих регионах было хорошо известно, да ещё удачно воспользовались обострением обстановки в Украине во время Майдана и глупыми лозунгами и призывами националистов, которые, вероятно, нехотя сыграли роль провокаторов. В тех условиях росс. войска или ДРГ (группа Гиркина) легко получили поддержку населения в этих регионах. Да и не только там. До сих пор считаю чудом, что это не произошло в Харькове. И тогда Путин вполне мог пойти и дальше. Но не решился. Наверное, до сих пор жалеет. Сейчас он просто не оценил, что Украина за 8 лет изменилась, изменились настроения и сейчас нет такой мощной поддержки России, как в 2014. В этом его стратегический просчёт. И дух УПА тут не причём.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.