Додано: Чет 03 бер, 2022 00:25

Козак-характерник

Не соглашусь.

С Крымом и Донбассом был достаточно трезвый расчёт.

О настроениях населения в этих регионах было хорошо известно, да ещё удачно воспользовались обострением обстановки в Украине во время Майдана и глупыми лозунгами и призывами националистов, которые, вероятно, нехотя сыграли роль провокаторов. В тех условиях росс. войска или ДРГ (группа Гиркина) легко получили поддержку населения в этих регионах. Да и не только там. До сих пор считаю чудом, что это не произошло в Харькове. И тогда Путин вполне мог пойти и дальше. Но не решился. Наверное, до сих пор жалеет.

Сейчас он просто не оценил, что Украина за 8 лет изменилась, изменились настроения и сейчас нет такой мощной поддержки России, как в 2014. В этом его стратегический просчёт.

И дух УПА тут не причём.