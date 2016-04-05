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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 193194195196
Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 00:17

Украиной создан сайт https://russoldat.info/ основной посыл которого
Мы говорим про потери вооруженных сил РФ в Украине, также если вы нашли на сайте своего родственика, то тут есть информация как с ним связаться или забрать тело.

Рубрики:
Пленные
Потери РФ
Разное
Сводки
Фото Пленных


Беспрецедентное количество стран — 38 — обратились в Международный уголовный суд из-за вторжения России в Украину, сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Twitter.

https://twitter.com/BorisJohnson/status ... 2296582149
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 00:25

Козак-характерник
Не соглашусь.
С Крымом и Донбассом был достаточно трезвый расчёт.
О настроениях населения в этих регионах было хорошо известно, да ещё удачно воспользовались обострением обстановки в Украине во время Майдана и глупыми лозунгами и призывами националистов, которые, вероятно, нехотя сыграли роль провокаторов. В тех условиях росс. войска или ДРГ (группа Гиркина) легко получили поддержку населения в этих регионах. Да и не только там. До сих пор считаю чудом, что это не произошло в Харькове. И тогда Путин вполне мог пойти и дальше. Но не решился. Наверное, до сих пор жалеет.
Сейчас он просто не оценил, что Украина за 8 лет изменилась, изменились настроения и сейчас нет такой мощной поддержки России, как в 2014. В этом его стратегический просчёт.
И дух УПА тут не причём.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 00:25

flyman
За чем и что дальше(нашел официоз от оккупантов):
https://www.kp.ru/daily/27371.3/4552402/
Прежде всего обратите внимание на карту из этой статьи https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... egUIARDKAg
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 01:07

  Kudrjavuy написав:flyman
За чем и что дальше(нашел официоз от оккупантов):
https://www.kp.ru/daily/27371.3/4552402/
Прежде всего обратите внимание на карту из этой статьи https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... egUIARDKAg


А это, каким путём будет оформлено: https://newsua.ru/news/76044-na-ukraine ... osudarstva
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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