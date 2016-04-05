Козак-характерник Не соглашусь. С Крымом и Донбассом был достаточно трезвый расчёт. О настроениях населения в этих регионах было хорошо известно, да ещё удачно воспользовались обострением обстановки в Украине во время Майдана и глупыми лозунгами и призывами националистов, которые, вероятно, нехотя сыграли роль провокаторов. В тех условиях росс. войска или ДРГ (группа Гиркина) легко получили поддержку населения в этих регионах. Да и не только там. До сих пор считаю чудом, что это не произошло в Харькове. И тогда Путин вполне мог пойти и дальше. Но не решился. Наверное, до сих пор жалеет. Сейчас он просто не оценил, что Украина за 8 лет изменилась, изменились настроения и сейчас нет такой мощной поддержки России, как в 2014. В этом его стратегический просчёт. И дух УПА тут не причём.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Hotab написав:вы очень много говорите. Без дела. Если вы так же и по телефону себя ведёте - вы подвергаете опасности все подразделение. Пересмотрите свое поведение, настойчиво рекомендую! не будьте убийцей своих сослуживцев.
Ні, ну реально іноді такі безпідставні застереження починають бісити: 1. Я хоч десь написав, де саме я знаходжусь???! 2. Я хоч десь написав, куди саме нас мають везти? А ще зовсім не факт, коли нас туди завезуть і чи, справді туди завезуть, де нам озвучили!(ми ще вранці мали їхати - але до сих пір чекаємо "на готовності") 3. Я хоч десь написав скільки ящиків і якої саме зброї(крім гранат) - ми вантажили? Може ми 2 ящики з машини в машину перекинули? А може ми 20ть товарних вагонів розвантажили? А може 50?
Де, де плять, я "спалив контору" і надав точну інформацію? Де????!!!!
ЛАД написав:глупыми лозунгами и призывами националистов
Лад прикуси язИка будь ласка, бо поки ти відсиджуєшся по підвалах оці так звані націоналісти йдуть добровольцями і захищають жінок, дітей і тебе в тому числі, буквально вчора загинув Гранітний - права рука Сашка Білого захищаючи дітей під Києвом - ДОБРОВОЛЕЦЬ, земля йому пухом https://radiotrek.rv.ua/news/_284480.html
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Успіх написав:Ні, ну реально іноді такі безпідставні застереження починають бісити
Долярчик ти просто не розумієш тому що .... не буду тебе ображати і буквально пару слів - на фото є стіни казарми, це вжаливо для визначення яку ракету, скаряд відправити туди і повір, вони знають де це, на фото є колонни які тримають стелю, це теж цінна інфа, відсутність ліжок, знову інфа, далі немає часу розписувати, зрозумів хоч щось? Друга батарея це також інфа для ворога, ти вже понаписував стільки, що тобою вже можуть зацікавитись відповідні служби, ти хоч це розумієш? У мене друг дитинства воює, нещодавно в нього було день народження,я його привітав і отримав одну-єдину інформацію - я далеко від дома - ВСЕ, це він сказав мені, надійній людині, товаришу в приватних повідомленнях, а ти на весь світ зливаєш інформацію, це небезпечно причому для тебе в першу чергу
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Hotab написав:вы очень много говорите. Без дела. Если вы так же и по телефону себя ведёте - вы подвергаете опасности все подразделение. Пересмотрите свое поведение, настойчиво рекомендую! не будьте убийцей своих сослуживцев.
Ні, ну реально іноді такі безпідставні застереження починають бісити: 1. Я хоч десь написав, де саме я знаходжусь???! 2. Я хоч десь написав, куди саме нас мають везти? А ще зовсім не факт, коли нас туди завезуть і чи, справді туди завезуть, де нам озвучили!(ми ще вранці мали їхати - але до сих пір чекаємо "на готовності") 3. Я хоч десь написав скільки ящиків і якої саме зброї(крім гранат) - ми вантажили? Може ми 2 ящики з машини в машину перекинули? А може ми 20ть товарних вагонів розвантажили? А може 50?
Де, де плять, я "спалив контору" і надав точну інформацію? Де????!!!!
Жодної!!!! Те саме, майже, і по телефоні!
Меньше тріпайся, не будь балаболом. Ти можеш мовчати???? Ти реально не розумієш, що балабол - то знахідка для ворога!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".