Додано: Чет 03 бер, 2022 07:09

Успіх написав: Ні, ну реально іноді такі безпідставні застереження починають бісити Ні, ну реально іноді такі безпідставні застереження починають бісити

Долярчик ти просто не розумієш тому що .... не буду тебе ображати і буквально пару слів - на фото є стіни казарми, це вжаливо для визначення яку ракету, скаряд відправити туди і повір, вони знають де це, на фото є колонни які тримають стелю, це теж цінна інфа, відсутність ліжок, знову інфа, далі немає часу розписувати, зрозумів хоч щось? Друга батарея це також інфа для ворога, ти вже понаписував стільки, що тобою вже можуть зацікавитись відповідні служби, ти хоч це розумієш? У мене друг дитинства воює, нещодавно в нього було день народження,я його привітав і отримав одну-єдину інформацію - я далеко від дома - ВСЕ, це він сказав мені, надійній людині, товаришу в приватних повідомленнях, а ти на весь світ зливаєш інформацію, це небезпечно причому для тебе в першу чергу