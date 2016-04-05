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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 195196197198199>
Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 07:40

Добре, Успіх більше не буде ділитись успіхами)) - покищо ;)

  Василь-Рівне написав:
  Успіх написав:Ні, ну реально іноді такі безпідставні застереження починають бісити

Долярчик ти просто не розумієш тому що .... не буду тебе ображати і буквально пару слів - на фото є стіни казарми, це вжаливо для визначення яку ракету, скаряд відправити туди і повір, вони знають де це, на фото є колонни які тримають стелю, це теж цінна інфа, відсутність ліжок, знову інфа, далі немає часу розписувати, зрозумів хоч щось? Друга батарея це також інфа для ворога, ти вже понаписував стільки, що тобою вже можуть зацікавитись відповідні служби, ти хоч це розумієш? У мене друг дитинства воює, нещодавно в нього було день народження,я його привітав і отримав одну-єдину інформацію - я далеко від дома - ВСЕ, це він сказав мені, надійній людині, товаришу в приватних повідомленнях, а ти на весь світ зливаєш інформацію, це небезпечно причому для тебе в першу чергу

Ну ладно, зрозумів :roll:

Хоч:
а) Хто зна, коли зняті ці фото - може в 2014р!))
б) Хто зна, чи це казарма, чи це десь в школі/садочку біженці сидять))
в) Хто зна, чи ліжка тільки в цьому місці нема - чи по всюди))
г) А "других батарей" - є ж декілька/ціла купа по всій Україні! ;)
д) І, взагалі, може це друг мені перекидає фотки не то з-під Харкова, чи Запоріжжя, чи Херсона, чи Києва, чи.... ну і т.д. :mrgreen:

Ну, але добре, постараюсь більше нічого тако, поки йде війна!
А от як закінчиться війна, то.... :D :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 07:41

  Успіх написав:
  Василь-Рівне написав:
  Успіх написав:Ні, ну реально іноді такі безпідставні застереження починають бісити

Долярчик ти просто не розумієш тому що .... не буду тебе ображати і буквально пару слів - на фото є стіни казарми, це вжаливо для визначення яку ракету, скаряд відправити туди і повір, вони знають де це, на фото є колонни які тримають стелю, це теж цінна інфа, відсутність ліжок, знову інфа, далі немає часу розписувати, зрозумів хоч щось? Друга батарея це також інфа для ворога, ти вже понаписував стільки, що тобою вже можуть зацікавитись відповідні служби, ти хоч це розумієш? У мене друг дитинства воює, нещодавно в нього було день народження,я його привітав і отримав одну-єдину інформацію - я далеко від дома - ВСЕ, це він сказав мені, надійній людині, товаришу в приватних повідомленнях, а ти на весь світ зливаєш інформацію, це небезпечно причому для тебе в першу чергу

Ну ладно, зрозумів :roll:

Хоч:
а) Хто зна, коли зняті ці фото - може в 2014р!))
б) Хто зна, чи це казарма, чи це десь в школі/садочку біженці сидять))
в) Хто зна, чи ліжка тільки в цьому місці нема - чи по всюди))
г) А "других батарей" - є ж декілька/ціла купа по всій Україні! ;)
д) І, взагалі, може це друг мені перекидає фотки не то з-під Харкова, чи Запоріжжя, чи Херсонці, чи Києва, чи.... ну і т.д. :mrgreen:

Ну, але добре, постараюсь більше нічого тако, поки йде війна!
А от як закінчиться війна, то.... :D :mrgreen:

Перестань тріпатись!
Ти на війні, не на базарі.

Мовчи, освоюй зброю, устави.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 07:45

  ЛАД написав:К сожалению, Путин оказался совершенно неадекватным.

Об этом уже давно говорили многие, в том числе и "порохоботы"

Очень плохо, что многие не верили этому

pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 08:07

Максимальне поширення!

Ми з вами за два дні зробили неймовірне: зібрали 97% підписів під петицією про закриття неба над Україною!

Шляхетне Інформаційне військо, потрібна ваша допомога! Всього 3% або 34713 підписів і ми у цілі збереження нашої єдиної України!!!
https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-ask-nato-to-close-the-airspace-over-ukraine
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 08:07

На Поліському напрямку ворог намагається проводити наступальні дії в районі населених пунктів Козаровичи, Вишгород, Фастів, Обухів.

Не могу понять, что уже с юга на Киев наступают ? Как они там очутились ?
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 08:14

  Василь-Рівне написав:Максимальне поширення!

Ми з вами за два дні зробили неймовірне: зібрали 97% підписів під петицією про закриття неба над Україною!

Шляхетне Інформаційне військо, потрібна ваша допомога! Всього 3% або 34713 підписів і ми у цілі збереження нашої єдиної України!!!
https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-ask-nato-to-close-the-airspace-over-ukraine

Я бачу 104%
1.041.062 Підписів
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 08:14

  Хомякоид написав:На Поліському напрямку ворог намагається проводити наступальні дії в районі населених пунктів Козаровичи, Вишгород, Фастів, Обухів.

Не могу понять, что уже с юга на Киев наступают ? Как они там очутились ?

Типа с чернобыля до фастова миллион километров. Перехали наземным транспортом за вчерашний день.

Во вторых ФЕЙК
Вот актуальная карта того района.

Зображення

Информация про военное положение и мобилизацию в рф подтвержается, решение будет принято уже на днях. Ютуб тоже забанят.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 03 бер, 2022 08:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 08:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Ютуб забанят.

І що ніяк не зможуть обійти ?
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 08:47

Василь-Рівне
ну какое закрытое небо, если даже
США отложили запуск баллистической ракеты — чтобы не обострять отношения с РФ
но, какая-то критическая точка для "Запада" должна быть
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 08:57

  Ukrainian написав:
  vitaliian написав:Ютуб забанят.

І що ніяк не зможуть обійти ?

Нам какая разница. Пусть хоть жопой едят.
vitaliian
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