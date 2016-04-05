Успіх написав:Ні, ну реально іноді такі безпідставні застереження починають бісити
Долярчик ти просто не розумієш тому що .... не буду тебе ображати і буквально пару слів - на фото є стіни казарми, це вжаливо для визначення яку ракету, скаряд відправити туди і повір, вони знають де це, на фото є колонни які тримають стелю, це теж цінна інфа, відсутність ліжок, знову інфа, далі немає часу розписувати, зрозумів хоч щось? Друга батарея це також інфа для ворога, ти вже понаписував стільки, що тобою вже можуть зацікавитись відповідні служби, ти хоч це розумієш? У мене друг дитинства воює, нещодавно в нього було день народження,я його привітав і отримав одну-єдину інформацію - я далеко від дома - ВСЕ, це він сказав мені, надійній людині, товаришу в приватних повідомленнях, а ти на весь світ зливаєш інформацію, це небезпечно причому для тебе в першу чергу
Ну ладно, зрозумів
Хоч: а) Хто зна, коли зняті ці фото - може в 2014р!)) б) Хто зна, чи це казарма, чи це десь в школі/садочку біженці сидять)) в) Хто зна, чи ліжка тільки в цьому місці нема - чи по всюди)) г) А "других батарей" - є ж декілька/ціла купа по всій Україні! д) І, взагалі, може це друг мені перекидає фотки не то з-під Харкова, чи Запоріжжя, чи Херсона, чи Києва, чи.... ну і т.д.
Ну, але добре, постараюсь більше нічого тако, поки йде війна! А от як закінчиться війна, то....
Успіх написав:Ні, ну реально іноді такі безпідставні застереження починають бісити
Долярчик ти просто не розумієш тому що .... не буду тебе ображати і буквально пару слів - на фото є стіни казарми, це вжаливо для визначення яку ракету, скаряд відправити туди і повір, вони знають де це, на фото є колонни які тримають стелю, це теж цінна інфа, відсутність ліжок, знову інфа, далі немає часу розписувати, зрозумів хоч щось? Друга батарея це також інфа для ворога, ти вже понаписував стільки, що тобою вже можуть зацікавитись відповідні служби, ти хоч це розумієш? У мене друг дитинства воює, нещодавно в нього було день народження,я його привітав і отримав одну-єдину інформацію - я далеко від дома - ВСЕ, це він сказав мені, надійній людині, товаришу в приватних повідомленнях, а ти на весь світ зливаєш інформацію, це небезпечно причому для тебе в першу чергу
Ну ладно, зрозумів
Хоч: а) Хто зна, коли зняті ці фото - може в 2014р!)) б) Хто зна, чи це казарма, чи це десь в школі/садочку біженці сидять)) в) Хто зна, чи ліжка тільки в цьому місці нема - чи по всюди)) г) А "других батарей" - є ж декілька/ціла купа по всій Україні! д) І, взагалі, може це друг мені перекидає фотки не то з-під Харкова, чи Запоріжжя, чи Херсонці, чи Києва, чи.... ну і т.д.
Ну, але добре, постараюсь більше нічого тако, поки йде війна! А от як закінчиться війна, то....
Перестань тріпатись! Ти на війні, не на базарі.
Мовчи, освоюй зброю, устави.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".