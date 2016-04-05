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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 03 бер, 2022 08:57
ВСУ нанесли уже около 50 точных ударов ракетами Ольха
Есть подтвержденные факты уничтожения бронетехники, систем ПВО, средств РЭБ, мобильных командных пунктов. Счет идет на десятки единиц.
Вооруженные Силы Украины с начала вторжения России в Украину совершили около 50 точных ракетных ударов ракетами Р624 Ольха. Об этом сообщает пресс-служба КБ Луч.
"Высокоточная РСЗО Ольха в действии... Подтверждены факты уничтожения десятков единиц бронетехники, систем ПВО, средств РЭБ, мобильных командных пунктов", - говорится в сообщении в Facebook.
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Додано: Чет 03 бер, 2022 09:19
Біснуватий фюрер, як казали ветерани. Точно і лаконічно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Чет 03 бер, 2022 09:26
Ликвидируется радиостанция эхо Москвы
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Додано: Чет 03 бер, 2022 09:33
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Додано: Чет 03 бер, 2022 09:40
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Додано: Чет 03 бер, 2022 09:43
Frant написав:
освоюй зброю
За вчора - освоїв автомат і гранати!
Правда, лише в теорії)) - від товаришів(уважно їх слухав/запитував)
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Додано: Чет 03 бер, 2022 09:53
По астрологии (восточной):
- Еще 10 дней активная фаза.
- В дело вступают "торгаши"(меркурий)- переговоры.
- 3 месяца переходный период.
- 8 месяцев на восстановление.
Все решают деньги...
Ищите, кому выгодно.
Политика такая грязь, что вам и не снилось.
Даже умные люди с форума попадают под влияние.
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zxzx777
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Додано: Чет 03 бер, 2022 09:59
zxzx777 написав:
умные люди с форума
тонкий юмор?
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Додано: Чет 03 бер, 2022 10:00
В Енергодарі окупанти просили їх ненадовго впустити до міста, щоб зробити фото на тлі ЗАЕС для звіту
Про це розповів голова НАЕК Енергоатом Петро Котін. За його словами, окупанти виходять та намагаються вести переговори з керівництвом міста Енергодар. «Вони кажуть, що їм достатньо хоч трохи увійти до міста, сфотографуватися на тлі ЗАЕС та надіслати звіт керівництву», - розповів Котін.
Так ось чому в Міноборони РФ впевнені, що Київ узятий, ЗСУ біжить, а Зеленський у бункері. Яка армія, такі й "перемоги".
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Додано: Чет 03 бер, 2022 10:03
ЛАД написав: flyman написав: ЛАД написав:
Ситуация какая-то мутная.
Даже не представляю себе, как Путину выпутаться.
Просто уйти для него опасно - как объяснить всё это своему народу?
После такого о рейтинге даже не говорю, его просто могут сместить.
Добиться каких-то уступок от нас? Подписаться под "российским Крымом"
или Л/ДНР в "границах областей"? Украина на это не пойдёт.
Чем ещё он может оправдать вторжение в Украину? Даже не представляю. Похоже, что в результате этой войны он изменит политический режим не в Украине, а в России.
Эта война может стать позорным концом его карьеры. Хватит ли мужества застрелить или хотя бы принять яд?
Это будет неплохо, жаль только, что нам это дорого обойдётся.
Якщо колективний захід нажме на українську владу, то піде.
Тільки в мене враження, що колективний захід руками України хоче добити імперську Росію.
Не пойдёт.
На это не согласится Зеленский. Но даже если "колективний захід нажме", то на это сегодня (после вторжения) не согласится народ. До
сегодняшних событий могли согласиться, сейчас вряд ли.
Война до останнього українця і/або москаля?
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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