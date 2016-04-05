Все глибше і глибше занурюється Россія в ГУЛАГ.
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Додано: Чет 03 бер, 2022 10:06
Все глибше і глибше занурюється Россія в ГУЛАГ.
Każda głowa ma swoją czapkę.
Додано: Чет 03 бер, 2022 10:11
Це бачення гео-стратегів РФ сферичного коня у вакуумі (тобто України в ідеальному руськоміровському Всесвіті).
А якщо накласти закони осяжного Всесвіту плюс фактор імовірності та впливу зовнішніх чинників (колективний захід, Китай, народ/влада/еліта України, народ/влада/еліта РФ)?
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Додано: Чет 03 бер, 2022 10:11
Мобилизация офисного планктона третьего рейха после поражения под сталинградом уже никак не могла изменить ход войны. Никто из тех салаг, который еще вчера крутил трубы водопроводные, или монтировал электрику, либо перекладывал стопки бумаг, либо писал программы не будет лезть под пули и по возможности будет сидеть в окопе - разве что загранотряды кадыровцев будут их гнать. Только регулярные войска на чужой территории могут успешно действовать, это доказала не одна война.
Додано: Чет 03 бер, 2022 10:12
реальность vs ожидание
на тему "реальность vs ожидание" повном мемчиків
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Додано: Чет 03 бер, 2022 10:12
Подивився англомовні джерела.
Вказують що з боку росіян йде підготовка до штурму з півночі або з північного заходу. Будуть використовуватись гаубиці/гради та інші засоби.
Сталінград -2 побачимо.
Я на вєліку робив далекі заїзди в район Бобриця/Козелець/Остер. Там ідеальні місця для партизанських дій. Болота, вузькі дороги, непролазні ліси.
Там можна знатно попартизанити.
Додано: Чет 03 бер, 2022 10:13
Re: Напад росії і білорусі на Україну
записывайте, 1. Показать убитого двойника, 2 поставить президентом марионетку Мишустина 3. Самому сбежать в Китай, сев.корею или цар. Консультантом по боевому побегу в памперсах можно пригласить чивокуню.
Остальные варианты мегарисковые во всех отношениях, если на днях не откатятся на точку до начала войны на рф будет переворот.
Пуйло неделю отсутствует в кремле вполне вероятно мой план уже реализовывается.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 03 бер, 2022 10:18, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Чет 03 бер, 2022 10:14
уже лям
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Додано: Чет 03 бер, 2022 10:16
Вчора був Лютіж, сьогодні Козаровичі (що північніше).
Наступають взад?
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