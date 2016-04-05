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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 196197198199
Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 10:06

  vitaliian написав:Ликвидируется радиостанция эхо Москвы

Все глибше і глибше занурюється Россія в ГУЛАГ.
Każda głowa ma swoją czapkę.
Mirax
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 10:11

  Kudrjavuy написав:flyman
За чем и что дальше(нашел официоз от оккупантов):
https://www.kp.ru/daily/27371.3/4552402/
Прежде всего обратите внимание на карту из этой статьи https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... egUIARDKAg

Це бачення гео-стратегів РФ сферичного коня у вакуумі (тобто України в ідеальному руськоміровському Всесвіті).
А якщо накласти закони осяжного Всесвіту плюс фактор імовірності та впливу зовнішніх чинників (колективний захід, Китай, народ/влада/еліта України, народ/влада/еліта РФ)?
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 10:11

  vitaliian написав:Информация про военное положение и мобилизацию в рф подтвержается, решение будет принято уже на днях. Ютуб тоже забанят.

Мобилизация офисного планктона третьего рейха после поражения под сталинградом уже никак не могла изменить ход войны. Никто из тех салаг, который еще вчера крутил трубы водопроводные, или монтировал электрику, либо перекладывал стопки бумаг, либо писал программы не будет лезть под пули и по возможности будет сидеть в окопе - разве что загранотряды кадыровцев будут их гнать. Только регулярные войска на чужой территории могут успешно действовать, это доказала не одна война.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 10:12

реальность vs ожидание

  Kudrjavuy написав:
  Kudrjavuy написав:flyman
За чем и что дальше(нашел официоз от оккупантов):
https://www.kp.ru/daily/27371.3/4552402/
Прежде всего обратите внимание на карту из этой статьи https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... egUIARDKAg


А это, каким путём будет оформлено: https://newsua.ru/news/76044-na-ukraine ... osudarstva

А это, как получается: https://t.me/Pravda_Gerashchenko/1579?single

на тему "реальность vs ожидание" повном мемчиків
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 10:12

  flyman написав:Война до останнього українця і/або москаля?


Подивився англомовні джерела.
Вказують що з боку росіян йде підготовка до штурму з півночі або з північного заходу. Будуть використовуватись гаубиці/гради та інші засоби.
Сталінград -2 побачимо.

Я на вєліку робив далекі заїзди в район Бобриця/Козелець/Остер. Там ідеальні місця для партизанських дій. Болота, вузькі дороги, непролазні ліси.
Там можна знатно попартизанити.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 10:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:как Путину выпутаться.
записывайте, 1. Показать убитого двойника, 2 поставить президентом марионетку Мишустина 3. Самому сбежать в Китай, сев.корею или цар. Консультантом по боевому побегу в памперсах можно пригласить чивокуню.

Остальные варианты мегарисковые во всех отношениях, если на днях не откатятся на точку до начала войны на рф будет переворот.

Пуйло неделю отсутствует в кремле вполне вероятно мой план уже реализовывается.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 03 бер, 2022 10:18, всього редагувалось 4 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 10:14

  Василь-Рівне написав:Максимальне поширення!

Ми з вами за два дні зробили неймовірне: зібрали 97% підписів під петицією про закриття неба над Україною!

Шляхетне Інформаційне військо, потрібна ваша допомога! Всього 3% або 34713 підписів і ми у цілі збереження нашої єдиної України!!!
https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-ask-nato-to-close-the-airspace-over-ukraine

уже лям
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 10:16

  Хомякоид написав:На Поліському напрямку ворог намагається проводити наступальні дії в районі населених пунктів Козаровичи, Вишгород, Фастів, Обухів.

Не могу понять, что уже с юга на Киев наступают ? Как они там очутились ?

Вчора був Лютіж, сьогодні Козаровичі (що північніше).
Наступають взад?
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flyman
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  #<1 ... 196197198199
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