vitaliian написав: Хомякоид написав: На Поліському напрямку ворог намагається проводити наступальні дії в районі населених пунктів Козаровичи, Вишгород, Фастів, Обухів.



Не могу понять, что уже с юга на Киев наступают ? Как они там очутились ?

Типа с чернобыля до фастова миллион километров. Перехали наземным транспортом за вчерашний день.



Во вторых ФЕЙК

Вот актуальная карта того района.







Информация про военное положение и мобилизацию в рф подтвержается, решение будет принято уже на днях. Ютуб тоже забанят.

Карта у Вікі показує бої у Фастові й Обухові:Там міста можна клацати і будуть посилання на ЗМІ.Але то таки дивно, що бої в Обухові -- бо довкола все ж українськими синіми крапками...З bbc:09Mariupol remains in our hands: Ukraine militaryIn its latest update, Ukraine's military has claimed that Russian forces remain "unsuccessful" in the directions they are advancing, and that the southern city of Mariupol remains in Ukrainian hands.Mariupol, which has experienced intense shelling, is seen as a key prize for the Russians as it would join up their forces in the south and east.According to the military statement, Russian forces have continued their assault on areas close to the capital Kyiv - Vyshgorod, FASTIV AND OBUKHIV - with more Russian field camps observed in other areas as well.It added that Russian paratroopers have been observed in the Black Sea region along with rocket boats, heading in the direction of the southern port city of Odesa.The statement also warned internet users against sharing "real-time shelling information" as this "may be of interest to Russian gunners to further adjust the next enemy shot".The BBC has not been able to independently verify such claims.