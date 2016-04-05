Там 90% населения будет аплодировать
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Додано: Чет 03 бер, 2022 11:25
Додано: Чет 03 бер, 2022 11:33
Думаю до майских праздников.
Орки готуют генеральный штурм города. Проводят мобилизацию.
По аналогии с финской войной 1939-1940 до трех месяцев конфликт.
Пока 500 тыс. орков не набьем, они не успокояться.
Додано: Чет 03 бер, 2022 11:37
Хто має більш-менш достовірну інформацію про хоча би приблизну кількість крилатих та балістичних ракет у мокшів (калібри іскандери, наскільки я розумію, саме вони летять до нас)
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Чет 03 бер, 2022 11:39
Секретар РНБО Олексій Данилов: Прикордонники 5-го прикордонного загону передовою групою спільно з підрозділами Збройних Сил України вийшли на лінію державного кордону України у Сумській області.
Хоч би "не заблукали" і не поперли на московію
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Чет 03 бер, 2022 11:49
Кажуть, що їх приблизно 500.
Це дуже дороге задоволення. Можливо їх трохи більше, але не в рази, може їх 550 чи 600, я так гадаю.
Нібито дядя Сем сказав, що вони вже випустили більше 420 штук.
Непряме підтвердження цих слів є, вони почали активно використовувати авіацію і скидати бомби, бо ракетами на відстані вже немає змоги лупити, залишилось тих варварських ракет не багато, на крайній випадок.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 03 бер, 2022 11:52
тут тяжко сказати:
2008 війна з Грузією
2014 захоплення Криму
2002 війна з Україною
По датам співпадає із економічними кризами.
Виглядає так, що влада РФ відволікає населення від економіки військовими конфліктами нападаючи на слабших.
Тільки цього разу горішок не позубам.
Думаю, що найближчий тиждень-два вже буде видно ефект від санкцій.
А в зоні воєнних дій вже видно, що просування в ЗС РФ третій день нема, буксує.
Наскільки вистачить ресурсу закидувати м"ясом тяжко сказати, або воно закінчиться, або збунтує, або фюрера усуть, або ... хз.
Щодо тривалого конфлікту не думаю, що аж до травня, хіба ЗС РФ окопаються і будуть сидіти поки їх не викурять звідти. Постійно атакувати 3 місяці ... там не було таких очікувань, відповідно нема ресурсів.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Чет 03 бер, 2022 12:01
В чому полягав той тверезий розрахунок? Мало землі своєї? Чи на тій землі, що захопив, є якісь ніштяки, яких не було в самій РФ? Це повна дебільність. Зараз не воюють за землі, як у середньовіччі, а конкурують розумом, новітніми технологіями. Пуйло же застряг в пардигмі бачення середини минулого століття, граючись в геополітику. Ніхто вже ділить територіально сфери впливи, навпаки метрополіі вже давно відмовилися від колоній добровільно. Пуйло - це дебільне породження КДБ, какашка, що присохла давно, але смердить, коли мокне. Зараз ця какашка смердить на увесь світ. РФ - це суцільна какашка.
Плювати на ті настрої, які б вони там не були. Ніхто там і нікого не провокував, крім єдиних провокаторів - какашек з-запорєбріка, яких закинули сюди ще давно. Головна какашка тут була - пітух ростовський, який драпанув одразу, коли йому дали підсрака на Майдані.
Не було такої підтримки в нього й в 2014р. Пістьож віртуальний був, але справжньої підтримки не було. Це все міф ворожий. В пуйла не може бути ніякого стратегічного прорахунку, тому що він повний дебіл, що стало до кінця зрозумілим лише тепер. Це пуйло. І тут нема нічого не відняти, ні додати. Повний 0, дебіл. Прорахунок може бути лише у тверезомислячої людини, а не в дебіла з народження.
Шкода, що у Вас так і не відбулася трансформація свідомості. Саме Дух, віра в Бога, свій нарід, своє призначення - те, що робить націю нацією, а не населенням, згуртовує людей одним Духом. Зеленський сьогодні в своїй промові наголосив на те, що ми воююємо з безбожниками, які не вірять в ніщо. Тому вони приречені на поразку. А ідею не можна вбити, навіть, якщо вбити носіїв ідей. Рано чи пізно, ту ідею підхоплять нащадки, відбудеться відродження тих ідей в інших тілах, бо Дух не здолати. Дуже символічним є те, що нашим Верховним є українець єврейського походження. Євреї були гонимим народом в історіі, не мали власної держави, були розсіяні, але зберегли свою ідентичність. Ми - українці, теж довгий час були без держави, але нарешті її отримали в 1991, як визнану всім світом. Але нам бракувало самосвідомості, Духу, а тепер, нарешті, сталося! І запалив той дух, надихнув українців саме єврей, що є справжнім українцем! Бо євреї знають ціну тому, що таке нарешті отримати власну хату, свій дім-державу, що таке боронити свою державу, оточену ворогами. Ми так само повинні береги свій дім! Бо в своїй хаті своя й правда, І сила, і воля!
«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).
Додано: Чет 03 бер, 2022 12:05
Додано: Чет 03 бер, 2022 12:06
Re: Напад росії і білорусі на Україну
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