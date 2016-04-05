Додано: Чет 03 бер, 2022 12:01

ЛАД написав: Не соглашусь.С Крымом и Донбассом был достаточно трезвый расчёт.

Не соглашусь.С Крымом и Донбассом был достаточно трезвый расчёт.

ЛАД написав: О настроениях населения в этих регионах было хорошо известно, да ещё удачно воспользовались обострением обстановки в Украине во время Майдана и глупыми лозунгами и призывами националистов, которые, вероятно, нехотя сыграли роль провокаторов. О настроениях населения в этих регионах было хорошо известно, да ещё удачно воспользовались обострением обстановки в Украине во время Майдана и глупыми лозунгами и призывами националистов, которые, вероятно, нехотя сыграли роль провокаторов.

ЛАД написав: Сейчас он просто не оценил, что Украина за 8 лет изменилась, изменились настроения и сейчас нет такой мощной поддержки России, как в 2014. В этом его стратегический просчёт. Сейчас он просто не оценил, что Украина за 8 лет изменилась, изменились настроения и сейчас нет такой мощной поддержки России, как в 2014. В этом его стратегический просчёт.

ЛАД написав: И дух УПА тут не причём. И дух УПА тут не причём.

В чому полягав той тверезий розрахунок? Мало землі своєї? Чи на тій землі, що захопив, є якісь ніштяки, яких не було в самій РФ? Це повна дебільність. Зараз не воюють за землі, як у середньовіччі, а конкурують розумом, новітніми технологіями. Пуйло же застряг в пардигмі бачення середини минулого століття, граючись в геополітику. Ніхто вже ділить територіально сфери впливи, навпаки метрополіі вже давно відмовилися від колоній добровільно. Пуйло - це дебільне породження КДБ, какашка, що присохла давно, але смердить, коли мокне. Зараз ця какашка смердить на увесь світ. РФ - це суцільна какашка.Плювати на ті настрої, які б вони там не були. Ніхто там і нікого не провокував, крім єдиних провокаторів - какашек з-запорєбріка, яких закинули сюди ще давно. Головна какашка тут була - пітух ростовський, який драпанув одразу, коли йому дали підсрака на Майдані.Не було такої підтримки в нього й в 2014р. Пістьож віртуальний був, але справжньої підтримки не було. Це все міф ворожий. В пуйла не може бути ніякого стратегічного прорахунку, тому що він повний дебіл, що стало до кінця зрозумілим лише тепер. Це пуйло. І тут нема нічого не відняти, ні додати. Повний 0, дебіл. Прорахунок може бути лише у тверезомислячої людини, а не в дебіла з народження.Шкода, що у Вас так і не відбулася трансформація свідомості. Саме Дух, віра в Бога, свій нарід, своє призначення - те, що робить націю нацією, а не населенням, згуртовує людей одним Духом. Зеленський сьогодні в своїй промові наголосив на те, що ми воююємо з безбожниками, які не вірять в ніщо. Тому вони приречені на поразку. А ідею не можна вбити, навіть, якщо вбити носіїв ідей. Рано чи пізно, ту ідею підхоплять нащадки, відбудеться відродження тих ідей в інших тілах, бо Дух не здолати. Дуже символічним є те, що нашим Верховним є українець єврейського походження. Євреї були гонимим народом в історіі, не мали власної держави, були розсіяні, але зберегли свою ідентичність. Ми - українці, теж довгий час були без держави, але нарешті її отримали в 1991, як визнану всім світом. Але нам бракувало самосвідомості, Духу, а тепер, нарешті, сталося! І запалив той дух, надихнув українців саме єврей, що є справжнім українцем! Бо євреї знають ціну тому, що таке нарешті отримати власну хату, свій дім-державу, що таке боронити свою державу, оточену ворогами. Ми так само повинні береги свій дім! Бо в своїй хаті своя й правда, І сила, і воля!