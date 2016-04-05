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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 03 бер, 2022 12:06
flyman написав: Хомякоид написав: Олежан написав:
как думаете, сколько еще война продлится? когда можно будет безопастно вернуть семью в киев?
чисто ваши мысли
Думаю до майских праздников.
Орки готуют генеральный штурм города. Проводят мобилизацию.
По аналогии с финской войной 1939-1940 до трех месяцев конфликт.
Пока 500 тыс. орков не набьем, они не успокояться.
тут тяжко сказати:
2008 війна з Грузією
2014 захоплення Криму
2002 війна з Україною
По датам співпадає із економічними кризами.
Виглядає так, що влада РФ відволікає населення від економіки військовими конфліктами нападаючи на слабших.
Тільки цього разу горішок не позубам.
Думаю, що найближчий тиждень-два вже буде видно ефект від санкцій.
А в зоні воєнних дій вже видно, що просування в ЗС РФ третій день нема, буксує.
Наскільки вистачить ресурсу закидувати м"ясом тяжко сказати, або воно закінчиться, або збунтує, або фюрера усуть, або ... хз.
Щодо тривалого конфлікту не думаю, що аж до травня, хіба ЗС РФ окопаються і будуть сидіти поки їх не викурять звідти. Постійно атакувати 3 місяці ... там не було таких очікувань, відповідно нема ресурсів.
Знов вихожу з аналогії фінської війни 1939-1940.
Спочатку рухаються колони з цілю захопити ворожу територію в надії відсутності супротиву.
Коли перший натиск відбивають с великими втратами для орків, орда починає мобілізацію і гнати ,Все для фронта все для побєді,.
Це все займає 2-3 тижні. Потім починається мясорубка за кожний метр землі і колони піхоти в лоб на кулемети.
Триватиме приблизно один місяць.
Потім якщо відбиваємось, орки прсять миру або якщо не відбиваємось капітуляція.
За нас порівнюючи з фінською грає весь Захід з необмеженими поставками зброї та грошей, та вбивчими санкціями для орди.
Так що думаю все таки переможемо.
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Додано: Чет 03 бер, 2022 12:10
flyman написав:
Щодо тривалого конфлікту не думаю, що аж до травня, хіба ЗС РФ окопаються і будуть сидіти поки їх не викурять звідти. Постійно атакувати 3 місяці ... там не було таких очікувань, відповідно нема ресурсів.
А юг страны от Мелитополя до Мариуполя, где у свиней превосходство и из Крыма как тараканы лезут. Там ситуация страшная сейчас.
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Додано: Чет 03 бер, 2022 12:12
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Додано: Чет 03 бер, 2022 12:20
Київ – це не просто столиця України. За задумом князів, засновників Київської держави, Київ – новий Єрусалим. Якраз цими днями, за підсумками вчорашнього Всесвітнього дня молитви і посту за Україну, ми відчуваємо, що Київ перетворюється на духовну столицю світу.
Про це сказав Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав у своєму щоденному воєнному зверненні з українського Києва – нашого первопрестольного града.
Предстоятель відзначив, що сьогодні перший день нового періоду – ми вступаємо в другий тиждень цієї жахливої війни. Восьмий день Україна стоїть. Восьмий день війни Україна бореться. Сьогодні по-особливому ми починаємо відчувати, відкривати для себе роль і місце Києва в житті нашої Церкви, у житті нашого народу, у житті Української Держави.
Блаженніший відзначив, що сьогодні до столиці України скеровані очі людей усього світу, усіх Церков, релігій, конфесій і так по-особливому відчувається надпис із 46-го Псалма Давидового в центральній абсиді собору Святої Софії: «Бог серед нього, і воно не похитнеться. Господь допоможе йому перед світанком».
У контексті цієї молитви представники всіх Церков і релігійних організацій зібралися вчора, 2 березня, в соборі Святої Софії, щоб молитися за мир в Україні.
Присутність Бога серед свого міста – це якраз ікона Божої мудрості, втіленої в житті нашого народу, нашої держави.
«І ми сьогодні просимо, – сказав Глава Церкви, – щоб ця Божа мудрість, яка завжди була основою життя нашої Церкви і нашого народу, стала основою, силою нашої стійкості, щоб Божа мудрість запанувала над людським безумством, щоб Бог миру, на якого ми спираємося, дав нам можливість захистити цей мир, на нього надіючись, щоб ми не захиталися. Перед світанком, каже псалом, Господь Бог поблагословить нас, допоможе нам».
Блаженніший Святослав відзначив, що цієї ночі ми знову бачили жахіття війни. Ми бачили жахливі бомбардування Києва та інших міст України. Ми знову бачили цієї ночі жахіття смерті.
Глава Церкви зауважив, що згідно з даними міжнародних організацій, уже, на восьмий день війни, є близько восьмисот тисяч біженців з України. Щодня в Україні гине тисяча російських солдат. Уже є понад сім тисяч загиблих з боку нашого ворога.
«Ми молимося: Боже, у своїй мудрості зупини війну. Боже, прийми нашу молитву. Боже, захисти Твоє місто, будь посеред нас і тоді ми не захитаємося. Боже, перед світанком благослови нас і даруй Україні мир», – сказав він.
Департамент інформації УГКЦ
«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).
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Додано: Чет 03 бер, 2022 12:24
vitaliian написав: zxzx777 написав:
умные люди с форума
тонкий юмор?ЛАД
как Путину выпутаться.
записывайте, 1. Показать убитого двойника, 2 поставить президентом марионетку Мишустина 3. Самому сбежать в Китай, сев.корею или цар. Консультантом по боевому побегу в памперсах можно пригласить чивокуню. Остальные варианты мегарисковые во всех отношениях, если на днях не откатятся на точку до начала войны на рф будет переворот. Пуйло неделю отсутствует в кремле вполне вероятно мой план уже реализовывается.
Если откатятся, то переворот состоится ещё вернее.
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