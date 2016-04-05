Додано: Чет 03 бер, 2022 12:20

Київ – це не просто столиця України. За задумом князів, засновників Київської держави, Київ – новий Єрусалим. Якраз цими днями, за підсумками вчорашнього Всесвітнього дня молитви і посту за Україну, ми відчуваємо, що Київ перетворюється на духовну столицю світу.



Про це сказав Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав у своєму щоденному воєнному зверненні з українського Києва – нашого первопрестольного града.



Предстоятель відзначив, що сьогодні перший день нового періоду – ми вступаємо в другий тиждень цієї жахливої війни. Восьмий день Україна стоїть. Восьмий день війни Україна бореться. Сьогодні по-особливому ми починаємо відчувати, відкривати для себе роль і місце Києва в житті нашої Церкви, у житті нашого народу, у житті Української Держави.



Блаженніший відзначив, що сьогодні до столиці України скеровані очі людей усього світу, усіх Церков, релігій, конфесій і так по-особливому відчувається надпис із 46-го Псалма Давидового в центральній абсиді собору Святої Софії: «Бог серед нього, і воно не похитнеться. Господь допоможе йому перед світанком».



У контексті цієї молитви представники всіх Церков і релігійних організацій зібралися вчора, 2 березня, в соборі Святої Софії, щоб молитися за мир в Україні.



Присутність Бога серед свого міста – це якраз ікона Божої мудрості, втіленої в житті нашого народу, нашої держави.



«І ми сьогодні просимо, – сказав Глава Церкви, – щоб ця Божа мудрість, яка завжди була основою життя нашої Церкви і нашого народу, стала основою, силою нашої стійкості, щоб Божа мудрість запанувала над людським безумством, щоб Бог миру, на якого ми спираємося, дав нам можливість захистити цей мир, на нього надіючись, щоб ми не захиталися. Перед світанком, каже псалом, Господь Бог поблагословить нас, допоможе нам».



Блаженніший Святослав відзначив, що цієї ночі ми знову бачили жахіття війни. Ми бачили жахливі бомбардування Києва та інших міст України. Ми знову бачили цієї ночі жахіття смерті.



Глава Церкви зауважив, що згідно з даними міжнародних організацій, уже, на восьмий день війни, є близько восьмисот тисяч біженців з України. Щодня в Україні гине тисяча російських солдат. Уже є понад сім тисяч загиблих з боку нашого ворога.



«Ми молимося: Боже, у своїй мудрості зупини війну. Боже, прийми нашу молитву. Боже, захисти Твоє місто, будь посеред нас і тоді ми не захитаємося. Боже, перед світанком благослови нас і даруй Україні мир», – сказав він.



Департамент інформації УГКЦ

«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).