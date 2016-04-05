vladimir07 написав:А юг страны от Мелитополя до Мариуполя, где у свиней превосходство и из Крыма как тараканы лезут. Там ситуация страшная сейчас.
Ще готують десант на Одесу. Де Нептуни? Зараз у Зеленськоо важкий вибір, чи погодитись на вимоги Путлера, чи на продовження важкої війни і можливу втрату додаткових територій. Фіни обрали перше, чеченці друге, але в них і вмбору не було. Якби знати, чи такий міцний колос ця раша, як здається, чи розвалиться через пару тижнів, чи Путлер не прокинеться вранці. Якби знати...
думаю, що вибір не важкий, а робити те, що каже колективний захід.
flyman написав:думаю, що вибір не важкий, а робити те, що каже колективний захід.
Не Захід вирішує, як весь час верещать ватани, а ми, тільки ми.
і багато ти навірішуєш без допомоги заходу? скажуть, щоб домовлявся і визнав Крим - визнає. скажуть воюй далі, а ми будем душити санкціями РФ - буде воювати. От пункти 2.3 - "денацифікація" влади і визнання ОРДЛО в межах областей, думаю що це розуміють всі сторони, що малореально. Винесуть Зе, як ВФЯ і знова смута, що і потрібно РФ. Щодо членства у НАТО, я думаю, ти сам знаєш, чия то ідея.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 03 бер, 2022 12:46, всього редагувалось 3 разів.
flyman написав:Щодо тривалого конфлікту не думаю, що аж до травня, хіба ЗС РФ окопаються і будуть сидіти поки їх не викурять звідти. Постійно атакувати 3 місяці ... там не було таких очікувань, відповідно нема ресурсів.
А юг страны от Мелитополя до Мариуполя, где у свиней превосходство и из Крыма как тараканы лезут. Там ситуация страшная сейчас.
така сама як на півночі, тільки я здивований, що вода в Крим досі не пішла
Похуже, т.к. там ВСУ почти нет, в Бердянске люди вышли путю обзывать плохими словами, другого сопротивления не получается пока.
Хомякоид написав:Знов вихожу з аналогії фінської війни 1939-1940.
у Сталина в финскую не было тактического Яо. Аналогии с 1939-1940 не уместны. Что сделали США с Хиросимой когда Япония не соглашалась на капитуляцию? Вот где надо искать аналогии. В штаны наложил даже конь лавров, уговаривая сдаться на любых условиях.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 03 бер, 2022 12:48, всього редагувалось 1 раз.
vladimir07 написав:А юг страны от Мелитополя до Мариуполя, где у свиней превосходство и из Крыма как тараканы лезут. Там ситуация страшная сейчас.
Ще готують десант на Одесу. Де Нептуни?
Заспокойтеся, б-ласка. Всі на своїх місцях. Всі працюють, гідно зустрічають гостей.
lapay написав:Зараз у Зеленськоо важкий вибір, чи погодитись на вимоги Путлера, чи на продовження важкої війни і можливу втрату додаткових територій.
Ще раз - заспокойтеся, б-ласка. Вибору немає. Армія сказала, що буде працювати до останнього. Ця позиція у всіх регіонах однакова і підтримується теробороною, поліцією і т.д., а також більшістю мирних жителів.