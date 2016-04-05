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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 200201202203204205>
Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 12:36

  lapay написав:
  vladimir07 написав:А юг страны от Мелитополя до Мариуполя, где у свиней превосходство и из Крыма как тараканы лезут. Там ситуация страшная сейчас.

Ще готують десант на Одесу. Де Нептуни?
Зараз у Зеленськоо важкий вибір, чи погодитись на вимоги Путлера, чи на продовження важкої війни і можливу втрату додаткових територій. Фіни обрали перше, чеченці друге, але в них і вмбору не було.
Якби знати, чи такий міцний колос ця раша, як здається, чи розвалиться через пару тижнів, чи Путлер не прокинеться вранці. Якби знати...

думаю, що вибір не важкий, а робити те, що каже колективний захід.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 12:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:думаю, що вибір не важкий, а робити те, що каже колективний захід.

Не Захід вирішує, як весь час верещать ватани, а ми, тільки ми.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 12:41

  lapay написав:
  flyman написав:думаю, що вибір не важкий, а робити те, що каже колективний захід.

Не Захід вирішує, як весь час верещать ватани, а ми, тільки ми.

і багато ти навірішуєш без допомоги заходу?
скажуть, щоб домовлявся і визнав Крим - визнає.
скажуть воюй далі, а ми будем душити санкціями РФ - буде воювати.
От пункти 2.3 - "денацифікація" влади і визнання ОРДЛО в межах областей, думаю що це розуміють всі сторони, що малореально. Винесуть Зе, як ВФЯ і знова смута, що і потрібно РФ.
Щодо членства у НАТО, я думаю, ти сам знаєш, чия то ідея.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 03 бер, 2022 12:46, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 12:45

  flyman написав:
  vladimir07 написав:
  flyman написав:Щодо тривалого конфлікту не думаю, що аж до травня, хіба ЗС РФ окопаються і будуть сидіти поки їх не викурять звідти. Постійно атакувати 3 місяці ... там не було таких очікувань, відповідно нема ресурсів.


А юг страны от Мелитополя до Мариуполя, где у свиней превосходство и из Крыма как тараканы лезут. Там ситуация страшная сейчас.

така сама як на півночі, тільки я здивований, що вода в Крим досі не пішла


Похуже, т.к. там ВСУ почти нет, в Бердянске люди вышли путю обзывать плохими словами, другого сопротивления не получается пока.
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 12:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Хомякоид написав:Знов вихожу з аналогії фінської війни 1939-1940.
у Сталина в финскую не было тактического Яо. Аналогии с 1939-1940 не уместны. Что сделали США с Хиросимой когда Япония не соглашалась на капитуляцию? Вот где надо искать аналогии. В штаны наложил даже конь лавров, уговаривая сдаться на любых условиях.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 03 бер, 2022 12:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 12:47

  Василь-Рівне написав:Хто має більш-менш достовірну інформацію про хоча би приблизну кількість крилатих та балістичних ракет у мокшів (калібри іскандери, наскільки я розумію, саме вони летять до нас)

У врага 13 ракетных бригад, без передисколакации он может использовать до 6.Значит задействовано менее половины.Но если он всё пустит на нас, то другие его соседи позарятся на территории.
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 12:48

  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:Знов вихожу з аналогії фінської війни 1939-1940.
у Сталина в финскую не было тактического Яо. Аналогии с 1939-1940 не уместны. Что сделали США с Хиросимой когда Япония не соглашалась на капитуляцию? Вот здесь надо искать аналогии.

Японія була імперією, і там рішав імператор.
Так що теж аналогія недоречна.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 12:50

  lapay написав:
  vladimir07 написав:А юг страны от Мелитополя до Мариуполя, где у свиней превосходство и из Крыма как тараканы лезут. Там ситуация страшная сейчас.

Ще готують десант на Одесу. Де Нептуни?


Заспокойтеся, б-ласка. Всі на своїх місцях. Всі працюють, гідно зустрічають гостей.

  lapay написав:Зараз у Зеленськоо важкий вибір, чи погодитись на вимоги Путлера, чи на продовження важкої війни і можливу втрату додаткових територій.


:shock: :shock: :shock:
Ще раз - заспокойтеся, б-ласка. Вибору немає. Армія сказала, що буде працювати до останнього. Ця позиція у всіх регіонах однакова і підтримується теробороною, поліцією і т.д., а також більшістю мирних жителів.
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 12:50

Зображення

Росія вже дає задню. Лавров змінив ультимативний тон і навіть визнав загибель громадянських людей.

Це перший крок. А закінчиться все репараціями та судом у Гаазі, де сам Лавров буде засуджений як один із головних військових злочинців. Якщо до того часу не буде ліквідований.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Чет 03 бер, 2022 12:51, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 12:50

  flyman написав:............
В любому випадку, залізуть в нору, будуть зализувати рани і складати нові плани і готуватися до нового нападу.

Если состоится переворот, то могут быть серьёзные изменения. По крайней мере, на достаточно длинный срок.

P.s. Очередная возд. тревога.
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