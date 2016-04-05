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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 201202203204205>
Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 12:51

  Кучинелли написав:
  Василь-Рівне написав:Хто має більш-менш достовірну інформацію про хоча би приблизну кількість крилатих та балістичних ракет у мокшів (калібри іскандери, наскільки я розумію, саме вони летять до нас)

У врага 13 ракетных бригад, без передисколакации он может использовать до 6.Значит задействовано менее половины.Но если он всё пустит на нас, то другие его соседи позарятся на территории.

Ой ли это кто позарится, северная Корея? Все адекватные страны видели санкции против Крыма и давно сделали вывод что аннексировать чужие территории токсично для режима и для территории.

Китаю там и так перепало полсибири на 50 лет в аренду. Зачем что то аннексировать когда можно подкупить чиновников и пользоваться территориями не меняя политических границ.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 12:52

  ЛАД написав:Насчёт "духа УПА". Сегодня на фронте воюют далеко не только (а, скорее, далеко не столько) западноукраинцы. Смею Вас уверить, что на восточной Украине, да и в центре достаточно мало людей, для которых Бандера национальный герой. Тем не менее, с врагом воюют не хуже.

Вам слово "УПА" муляє? Так не воно ключове, а слово "Дух". Я не стверджував, що лише воїни з західної частини України воюють, навпки наголошую на тому, що не варто тут ділити за регіональною ознакою, ми всі - українці! Я мав на увазі інше, що Дух, національну ідею зберігають покоління через всю історію країни. На кожному часовому проміжку були свої борці Духу, що як прапор несли одну національну ідею. УПА - теж така сила, що несла ту ідею. Зараз ту ідею підхопили сучасні воїни України. Є історична тяглість, наступність, безперервність, те, що нас всіх робить нацією!
«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 12:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:і багато ти навірішуєш без допомоги заходу?
скажуть, щоб домовлявся і визнав Крим - визнає.
скажуть воюй далі, а ми будем душити санкціями РФ - буде воювати.
От пункти 2.3 - "денацифікація" влади і визнання ОРДЛО в межах областей, думаю що це розуміють всі сторони, що малореально. Винесуть Зе, як ВФЯ і знова смута, що і потрібно РФ.
Щодо НАТО, я думаю, ти сам знаєш, чия то ідея.

Путлеру ця денацифікація потрибна була, якщо Київ візьме, Лавров вже скорочує до Крима і Лугандона в рамках областей.
Ніхто не знає майбутнього, як надовго вистачить їх і нас, бо в ниї совкових боєприпасів і зброї більше ніж у нас, а на натівську техніку так швидко не перейдеш.
Захід нас підтримає при любому виборі - дасть зброї і грошей стільки треба, бо це Пуйло вже весь цивілізований світ заіпав. Чи зможемо ми швидко перекинути резерв на Південь, чи вистачить зброї, як давити авіацію під час перекидання війська?
Тут питань купа, не нам вирішувати, яке політичне рішення вибере сімдесятрьох відсотковий. Якщо більшість буде проти визнання окупованих територій незалежними чи територією РФ, то і Зеленський цього не зробить.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 12:55

  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:Знов вихожу з аналогії фінської війни 1939-1940.
у Сталина в финскую не было тактического Яо. Аналогии с 1939-1940 не уместны. Что сделали США с Хиросимой когда Япония не соглашалась на капитуляцию? Вот где надо искать аналогии. В штаны наложил даже конь лавров, уговаривая сдаться на любых условиях.


Тут немцы бояться как огня ядерного оружия.
Думаю если путлер применит тактическое я.о. то перекроют торговлю углеродами, даже пусть газ взлетит до 10 000 USD. Здесь никто и не пикнет, да и зима уже прошла, запустят опять атомные станции и начнут готовить и обогреваться электрикой.
Думаю и кетай перекроет торговлю углеводородами с путеным.
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 12:56

Напрасно набросились на Успіх.
Он ничего такого не писал.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 12:58

  Василь-Рівне написав:Росія вже дає задню. Лавров змінив ультимативний тон і навіть визнав загибель громадянських людей.
это блеф сумасшедшей лошади, попытка вынудить к капитуляции ультиматумом провалилась, начали уговаривать. Потом либо сами отступят, либо начнут пугать Яо. О желании договориться пока что ноль сигналов. Когда хотят договориться, как правило что то предлагают.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 03 бер, 2022 13:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 12:59

  Bobua написав:Карта у Вікі показує бої у Фастові й Обухові:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Templat ... pRBQ-ThF1A
Там міста можна клацати і будуть посилання на ЗМІ.

Та Вікіпедію можуть редагувати всі кому не ліньки. Теж мені, надійне джерело інформації знайшли. Вона для мирного часу годиться.
Każda głowa ma swoją czapkę.
Mirax
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 13:01

  ЛАД написав:Напрасно набросились на Успіх.
Он ничего такого не писал.
Бдительность и шпиономания - разные вещи.

його просили не фоткати воєнні об"єкти та не викладати фото, нічого не писати чим він займається у війську, назви військових частин, дислокацію і т.п.
Якщо він "корисний дурачок" по життю, то інші не повинні від цього страдати,
логічно ізолювати дурника і мати спокій,
якщо до нього добереться контрозвідка, то ...
В його ж інтересах щоб його забанили до закінчення бойових дій.
Правила інформаційної гігієни військового часу.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 03 бер, 2022 13:07, всього редагувалось 2 разів.
https://fi202x.blogspot.com/
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 13:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Хомякоид написав:кетай перекроет торговлю углеводородами с путеным.
Китай серьезный выгодополучатель от этой войны, он единственный кто не ввел санкций против РФ и сможет покупать углеводороды за бесценок, вот только способа доставить их в Китай нет. Кроме всего им полностью достается рынок РФ для всех групп товаров по которым порваны логистические цепочки, похожий статус был у белоруси когда наш экспорт/импорт в РФ шел через нее.

На счёте Яо, до обстрелов жилых кварталов я ещё надеялся что до применения технологий массового уничтожения не дойдет, сейчас такой надежды нет. Конь лавров не зря обкакался. И явно не украинскую армию он боится.
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 13:10

22 танкісти елітної частини окупанта здалися в полон, - Бутусов. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/n3321008


1:40 танкіст передає важливе вітання
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