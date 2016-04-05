ЛАД написав:Напрасно набросились на Успіх. Он ничего такого не писал. Бдительность и шпиономания - разные вещи.
Не напрасно. Никакой пользы он пока не принес, только вкусно кушает, включая гуманитарку, и создал громадную информационную пену вокруг себя. Ещё парочка найдется таких бестолковых в его второй батарее, кто будет лить этот понос всюду - и кому надо, тот сложит общий пазл о том, где они ,что делают,куда направляются. А оно радэньке, что он сказал не все и этого недостаточно для общей картины. Пусть уже сейчас учится контролировать эфир. На переднем крае будет рашистский Леер, который всё промониторит. И такие "активные" будут сильно демаскировать наши войска.
✅ ЗСУ закріпилися в Макарові і ганяють ворога по кущах. Це серйозний успіх ЗСУ. На 7 день агресії ми перейшли в контрнаступ на окремій ділянці. звільнили важливий район місцевості не зважаючи на кількісну перевагу ворога. ЗСУ роблять дива!
✅ Під Харковом російські окупанти зазнали катастрофічних втрат, наступ сповільнився.
✅ Запорізька і Південноукраїнська АЕС у безпеці
✅ Вчора загинуло орієнтовно 3,5 тисячі російських окупантів. Загалом за тиждень - 9 тисяч.
✅ Що стосується зони ООС, Маріупіль тримається, обстановка контрольована. На напрямку Херсон-Миколаїв ворог намагався просунутись, але зазнав нищівних поразок. У нього жодних тактичних успіхів, не те що оперативних.
✅ Напрямок Запоріжжя контрольований українськими військовими. Одеса тримається, Миколаїв вчора повністю знищив повітряний десант.
✅ Повідомлення про російські кораблі, що йдуть на Одесу, радісно застріли захисники міста й вже чекають.
✅ Вночі противник бив по Києву, Харківу та Житомиру. Та ця тактика з військової токи зору - намагання залякувати місцевих мешканців. Маємо не ламатися і триматися! Кожен з нас солдат. Арестович 👇
✅ ЗСУ закріпилися в Макарові і ганяють ворога по кущах. Це серйозний успіх ЗСУ. На 7 день агресії ми перейшли в контрнаступ на окремій ділянці. звільнили важливий район місцевості не зважаючи на кількісну перевагу ворога. ЗСУ роблять дива!
✅ Під Харковом російські окупанти зазнали катастрофічних втрат, наступ сповільнився.
✅ Запорізька і Південноукраїнська АЕС у безпеці
✅ Вчора загинуло орієнтовно 3,5 тисячі російських окупантів. Загалом за тиждень - 9 тисяч.
✅ Що стосується зони ООС, Маріупіль тримається, обстановка контрольована. На напрямку Херсон-Миколаїв ворог намагався просунутись, але зазнав нищівних поразок. У нього жодних тактичних успіхів, не те що оперативних.
✅ Напрямок Запоріжжя контрольований українськими військовими. Одеса тримається, Миколаїв вчора повністю знищив повітряний десант.
✅ Повідомлення про російські кораблі, що йдуть на Одесу, радісно застріли захисники міста й вже чекають.
✅ Вночі противник бив по Києву, Харківу та Житомиру. Та ця тактика з військової токи зору - намагання залякувати місцевих мешканців. Маємо не ламатися і триматися! Кожен з нас
flyman написав:Бучу знову звільнили від ЗС РФ. Це вже який, 3й раз?
Тут навіть з часом вторгнення дали в штангу. Починати зимою може тільки ідіот як путлер та оленевод міністр-оборони. Спасти можна тільки в будинках або в машинах з підігрівом. При поломці двигуна танки та авто зразу кидаються, тому що через декілька годин в полі можна тільки замерзнути.
В противагу, українська армія чекає в будівлях, що зберігає сили та дає можливість оперативно приготувати гарячі страви.
flyman написав:Щодо тривалого конфлікту не думаю, що аж до травня, хіба ЗС РФ окопаються і будуть сидіти поки їх не викурять звідти. Постійно атакувати 3 місяці ... там не було таких очікувань, відповідно нема ресурсів.
А юг страны от Мелитополя до Мариуполя, где у свиней превосходство и из Крыма как тараканы лезут. Там ситуация страшная сейчас.
така сама як на півночі, тільки я здивований, що вода в Крим досі не пішла
Вода не може піти сама. Там багато-багато шлюзів. І воду треба підіймати... І все це не працювало 8 років. І, є надія, що не запрацює ні за день, ні за тиждень, ні за місяць...
Наскільки ж кращим стане світ, коли Московія стиснеться до меж однієї області, а всі поневолені народи звільняться!
⚡️Бесполётная зона, вероятно, будет в ближайшее время. В России не самоубийцы воевать с Западом — Подоляк. 🇺🇦
а я думаю самоубийцы. Пуйло хочет утянуть за собой в могилу как можно больше людей.
Оперативна інформація від Генштабу станом на 12.00 03.03.2022
Діючи підступно окупанти продовжують використовувати мирне населення у якості живого щита, беручи заручників. Всупереч нормам Міжнародного гуманітарного права використовують при бомбардуваннях касетні та осколкові боєприпаси великої потужності. При нанесенні артилерійських ударів по населених пунктах окупантами активно застосовуються реактивні системи залпового вогню “Град”, “Смерч” та “Ураган”.
На Волинському напрямку ворог силами до 2 БТГр перейшов до оборонних дій і намагається утриматися на рубежі Бігунь, Овруч, Пірожки, Різня, Українка.
На Поліссі окупанти зосередили основні зусилля на Київському напрямку, несуть втрати в особовому складі та техніці, але не полишають спроб блокувати КИЇВ з північного та північно-західного напрямків. На напрямку Коростеня противник поніс значні втрати і зупинився. Наступальних дій не здійснює.
На Сіверщині противник силами 41 загальновійськової армії, 90 танкової дивізії центрального військового округу ЗС РФ на напрямку ЧЕРНІГІВ – КИЇВ силами до 5 БТГр, 2 ТГр РВіА намагається утриматись в районах населених пунктів Любеч, Мена. Одночасно, силами 2 БТГр просувається у напрямку Коцюбинське – Гончарівське (Київ). Окупаційні війська змушені вводити в операцію резерви. Для відновлення наступу в напрямку Києва введено додатково одну БТГр. 7 БТГр, 3 ТГр РВіА, ТГр РХБз 6 загальновійськової армії центрального воєнного округу ЗС РФ, 2 загальновійськова армія ЗС РФ продовжують спроби відновити наступальні дії на Ніжинському та Прилуцькому напрямках.
На напрямку ПЕРЕМОГА – БРОВАРИ висуваються до двох БТГр зі складу 2 загальновійськової армії центрального військового округу ЗС РФ.
На Слобожанщині ворожі війська зі складу 1-ї танкової армії ЗС РФ, 6-ї та 20-ї загальновійськової армії після незаконного перетину державного кордону України зупинені на рубежі в районах населених пунктів ОХТИРКА, БОГОДУХІВ, ЧУГУЇВ, ШЕВЧЕНКОВЕ.
На Сумському напрямку до двох БТГр зі складу 200 омсбр (14 АК ПФ) та 90 (до двох БТГр) продовжує утримати в облозі населені пункти СУМИ, ЛЕБЕДИН та ОХТИРКА.
На Харківському напрямку противник силами до шести БТГр був змушений перейти до оборони. Силами до трьох БТГр імовірно здійснить чергову спробу оточити ХАРКІВ з півдня.
На Сватівському напрямку силами до двох БТГр, імовірно, здійснить спробу наступу в напрямку на ІЗЮМ та закріпитись на будь-яких рубежах. Основна причина таких дій – продовження наступу в напрямках Дніпра та Запоріжжя.
На Донеччині Маріуполь стійко тримається, адміністративні кордони Донецької та Луганської областей для ворога – недосяжні.
На Таврійському напрямку противник здійснив введення частини оперативних резервів – до БТГр, намагається продовжити наступ у напрямку ЗАПОРІЖЖЯ, частиною сил – на МАРІУПОЛЬ. Корабельні групи Чорноморського, Північного та Балтійського флотів активно проводять демонстраційні дії.
На Сумщині підрозділи Збройних Сил України передовою групою вийшли рубежі по лінії Державного кордону Сумської області.
ЛАД написав:глупыми лозунгами и призывами националистов
Лад прикуси язИка будь ласка, бо поки ти відсиджуєшся по підвалах оці так звані націоналісти йдуть добровольцями і захищають жінок, дітей і тебе в тому числі, буквально вчора загинув Гранітний - права рука Сашка Білого захищаючи дітей під Києвом - ДОБРОВОЛЕЦЬ, земля йому пухом https://radiotrek.rv.ua/news/_284480.html
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
ЛАД написав:Напрасно набросились на Успіх. Он ничего такого не писал. Бдительность и шпиономания - разные вещи.
Не напрасно. Никакой пользы он пока не принес, только вкусно кушает, включая гуманитарку, и создал громадную информационную пену вокруг себя. Ещё парочка найдется таких бестолковых в его второй батарее, кто будет лить этот понос всюду - и кому надо, тот сложит общий пазл о том, где они ,что делают,куда направляются. А оно радэньке, что он сказал не все и этого недостаточно для общей картины. Пусть уже сейчас учится контролировать эфир. На переднем крае будет рашистский Леер, который всё промониторит. И такие "активные" будут сильно демаскировать наши войска.
Увы, это будет происходить даже не на "переднем крае".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.