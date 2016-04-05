Додано: Чет 03 бер, 2022 14:14

До останнього сподiвався, що вихiд з Кризи знайдуть не через Україну.Але, нажаль.Итак. Россия, начав свою "операцию", фактически сделала то, что от неё ожидал Запад.Как мы и прогнозировали, тотальная блокада росэкономики, конец потокам и ЗВР.Согласитесь, странное решение, особенно- накануне повышения ставок ФРС.Складывается впечатление, что Россия - решила спасти мир от Кризиса и взять удар на себя.Это, на первый взгляд.Но, давайте проанализируем последствия?Чего я - боялся больше всего?Именно этого сценария!Ведь, с одной стороны, Украину- поддерживает весь мир, дает деньги и оружие, приглашает в ЕС и обещает миллиарды инвестиций на восстановление.Супер! Просто мечта.С другой стороны, надо понимать, что Россия -никуда не делась и санкциями, загнана в угол. Соответственно, мы получаем под боком Северную Корею, притом в более страшных образах.О том, что россия несет многочисленные потери, знают уже и внутри россии, а не только в мире. Следовательно, можно ожидать обстрелов не только военных частей и исполкомов, но и жилых кварталов.НАТО, насколько я знаю, готовится помогать не только "стингерами", но и самолетами, танками... на которых, посадит добровольцев.Все спрашивают, будет ли применено ЯО?Думаю, будет. Как той, так и другой стороной.Просто, умойте лица и посмотрите на Причины Войны.Капитализм - развивается циклически.Никакими вливаниями долларов, спасти экономику -невозможно(вспомните 30-е).Всегда, кризисы перепроизводства - приводили к мировой войне.Добро Пожаловать!Ну и, Перенаселение Земли!Все знают, что творится в мире, потепление в Антарктиде, недостаток природных ресурсов и пр. Человечество - как тараканы, перенаселило небольшую Землю и идет к катастрофе.На эту тему, проводились симпозиумы,искали выход из ситуации.Предлагали вирусом "травить тарганов", вот Короновирус, как вариант.Не дохнут, увы.Видимо, кто-то принял решение- мочить таки ядерным оружием.Миллиардов 7-мь, явно будут "утилизировать".Путин? Скорее всего - ЛОХ! Видимо Запад, пообещал ему, что не вмешается в "спецоперацию..." иначе, вряд ли полез бы. Тупость неимоверная.Теперь, Путин - Гитлер!А мочить его, будут в Украине! Всеми средствами вооружения.И да, племянница в Австралии, видимо - самое правильное решение.Европу, ЯО - тоже ведь накроет.Я, своих вывез, кого смог... но, не уверен, что выживем.Если по Киеву, Харькову, Львову ударят из тактического ядерного оружия(а для этого, им достаточно увидеть тыщ 40-к своих солдат мертвыми), то ответный удар НАТО по Москве, мы уже не увидим и не порадуемся разрушенному мавзолею, так как подохнем раньше.