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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 202203204205
Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 13:53

  Bobua написав:І все це не працювало 8 років. І, є надія, що не запрацює ні за день, ні за тиждень, ні за місяць...

Ну за місяць нормально. Українському Криму потрібна буде вода. :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 14:02

Бриф по николаевской области

https://t.me/GPRnews/13896
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 14:14

До останнього сподiвався, що вихiд з Кризи знайдуть не через Україну.
Але, нажаль.

Итак. Россия, начав свою "операцию", фактически сделала то, что от неё ожидал Запад.
Как мы и прогнозировали, тотальная блокада росэкономики, конец потокам и ЗВР.
Согласитесь, странное решение, особенно- накануне повышения ставок ФРС.
Складывается впечатление, что Россия - решила спасти мир от Кризиса и взять удар на себя.

Это, на первый взгляд.

Но, давайте проанализируем последствия?
Чего я - боялся больше всего?
Именно этого сценария!

Ведь, с одной стороны, Украину- поддерживает весь мир, дает деньги и оружие, приглашает в ЕС и обещает миллиарды инвестиций на восстановление.
Супер! Просто мечта.

С другой стороны, надо понимать, что Россия -никуда не делась и санкциями, загнана в угол. Соответственно, мы получаем под боком Северную Корею, притом в более страшных образах.

О том, что россия несет многочисленные потери, знают уже и внутри россии, а не только в мире. Следовательно, можно ожидать обстрелов не только военных частей и исполкомов, но и жилых кварталов.

НАТО, насколько я знаю, готовится помогать не только "стингерами", но и самолетами, танками... на которых, посадит добровольцев.

Итак, Третья Мировая Война на территории Украины, почти началась!

Все спрашивают, будет ли применено ЯО?
Думаю, будет. Как той, так и другой стороной.

Просто, умойте лица и посмотрите на Причины Войны.
Капитализм - развивается циклически.
Никакими вливаниями долларов, спасти экономику -невозможно(вспомните 30-е).
Всегда, кризисы перепроизводства - приводили к мировой войне.
Добро Пожаловать!
Ну и, Перенаселение Земли!
Все знают, что творится в мире, потепление в Антарктиде, недостаток природных ресурсов и пр. Человечество - как тараканы, перенаселило небольшую Землю и идет к катастрофе.
На эту тему, проводились симпозиумы,искали выход из ситуации.
Предлагали вирусом "травить тарганов", вот Короновирус, как вариант.
Не дохнут, увы.
Видимо, кто-то принял решение- мочить таки ядерным оружием.
Миллиардов 7-мь, явно будут "утилизировать".

Путин? Скорее всего - ЛОХ! Видимо Запад, пообещал ему, что не вмешается в "спецоперацию..." иначе, вряд ли полез бы. Тупость неимоверная.

Теперь, Путин - Гитлер!
А мочить его, будут в Украине! Всеми средствами вооружения.

И да, племянница в Австралии, видимо - самое правильное решение.
Европу, ЯО - тоже ведь накроет. :(

Я, своих вывез, кого смог... но, не уверен, что выживем.
Если по Киеву, Харькову, Львову ударят из тактического ядерного оружия(а для этого, им достаточно увидеть тыщ 40-к своих солдат мертвыми), то ответный удар НАТО по Москве, мы уже не увидим и не порадуемся разрушенному мавзолею, так как подохнем раньше. :(
Replay
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 14:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Replay написав:!
Ну и, Перенаселение Земли!
феерическая глупость, загуглите плотность населения РФ, напомню именно РФ а не Бангладеш инициатор этой войны.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 14:20

Ну и Китай!
С одной стороны, Китай испуган санкциями и не поддерживает Россию!
С другой, понимают, следующие на очереди - они, Китай.
Тем более, в США это и не скрывают, называя Россию и США основной угрозой для Америки.

Так что, ребята, добро пожаловать в Начало Третьей Мировой Войны!
Интересно, лет через 10-ть, хотя бы несколько человек с форума, выживут?
Replay
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 14:21

  Replay написав:До останнього сподiвався, що вихiд з Кризи знайдуть не через Україну.
Але, нажаль.

Итак. Россия, начав свою "операцию", фактически сделала то, что от неё ожидал Запад.
Как мы и прогнозировали, тотальная блокада росэкономики, конец потокам и ЗВР.
Согласитесь, странное решение, особенно- накануне повышения ставок ФРС.
Складывается впечатление, что Россия - решила спасти мир от Кризиса и взять удар на себя.

Это, на первый взгляд.

Но, давайте проанализируем последствия?
Чего я - боялся больше всего?
Именно этого сценария!

Ведь, с одной стороны, Украину- поддерживает весь мир, дает деньги и оружие, приглашает в ЕС и обещает миллиарды инвестиций на восстановление.
Супер! Просто мечта.

С другой стороны, надо понимать, что Россия -никуда не делась и санкциями, загнана в угол. Соответственно, мы получаем под боком Северную Корею, притом в более страшных образах.

О том, что россия несет многочисленные потери, знают уже и внутри россии, а не только в мире. Следовательно, можно ожидать обстрелов не только военных частей и исполкомов, но и жилых кварталов.

НАТО, насколько я знаю, готовится помогать не только "стингерами", но и самолетами, танками... на которых, посадит добровольцев.

Итак, Третья Мировая Война на территории Украины, почти началась!

Все спрашивают, будет ли применено ЯО?
Думаю, будет. Как той, так и другой стороной.

Просто, умойте лица и посмотрите на Причины Войны.
Капитализм - развивается циклически.
Никакими вливаниями долларов, спасти экономику -невозможно(вспомните 30-е).
Всегда, кризисы перепроизводства - приводили к мировой войне.
Добро Пожаловать!
Ну и, Перенаселение Земли!
Все знают, что творится в мире, потепление в Антарктиде, недостаток природных ресурсов и пр. Человечество - как тараканы, перенаселило небольшую Землю и идет к катастрофе.
На эту тему, проводились симпозиумы,искали выход из ситуации.
Предлагали вирусом "травить тарганов", вот Короновирус, как вариант.
Не дохнут, увы.
Видимо, кто-то принял решение- мочить таки ядерным оружием.
Миллиардов 7-мь, явно будут "утилизировать".

Путин? Скорее всего - ЛОХ! Видимо Запад, пообещал ему, что не вмешается в "спецоперацию..." иначе, вряд ли полез бы. Тупость неимоверная.

Теперь, Путин - Гитлер!
А мочить его, будут в Украине! Всеми средствами вооружения.

И да, племянница в Австралии, видимо - самое правильное решение.
Европу, ЯО - тоже ведь накроет. :(

Я, своих вывез, кого смог... но, не уверен, что выживем.


Да, люди на южном полушарии имеют шанс выжить.
Если будет продуктов и бензина на 3-4 года запасено.
И частный дом где-то в глубинке Австралии.
Востаннє редагувалось Хомякоид в Чет 03 бер, 2022 14:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 14:21

Западные пригороды киева

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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 14:21

  Replay написав:До останнього сподiвався, що вихiд з Кризи знайдуть не через Україну.
Але, нажаль.

Итак. Россия, начав свою "операцию", фактически сделала то, что от неё ожидал Запад.
Как мы и прогнозировали, тотальная блокада росэкономики, конец потокам и ЗВР.
Согласитесь, странное решение, особенно- накануне повышения ставок ФРС.
Складывается впечатление, что Россия - решила спасти мир от Кризиса и взять удар на себя.

Это, на первый взгляд.

Но, давайте проанализируем последствия?
Чего я - боялся больше всего?
Именно этого сценария!

Ведь, с одной стороны, Украину- поддерживает весь мир, дает деньги и оружие, приглашает в ЕС и обещает миллиарды инвестиций на восстановление.
Супер! Просто мечта.

С другой стороны, надо понимать, что Россия -никуда не делась и санкциями, загнана в угол. Соответственно, мы получаем под боком Северную Корею, притом в более страшных образах.

О том, что россия несет многочисленные потери, знают уже и внутри россии, а не только в мире. Следовательно, можно ожидать обстрелов не только военных частей и исполкомов, но и жилых кварталов.

НАТО, насколько я знаю, готовится помогать не только "стингерами", но и самолетами, танками... на которых, посадит добровольцев.

Итак, Третья Мировая Война на территории Украины, почти началась!

Все спрашивают, будет ли применено ЯО?
Думаю, будет. Как той, так и другой стороной.

Просто, умойте лица и посмотрите на Причины Войны.
Капитализм - развивается циклически.
Никакими вливаниями долларов, спасти экономику -невозможно(вспомните 30-е).
Всегда, кризисы перепроизводства - приводили к мировой войне.
Добро Пожаловать!
Ну и, Перенаселение Земли!
Все знают, что творится в мире, потепление в Антарктиде, недостаток природных ресурсов и пр. Человечество - как тараканы, перенаселило небольшую Землю и идет к катастрофе.
На эту тему, проводились симпозиумы,искали выход из ситуации.
Предлагали вирусом "травить тарганов", вот Короновирус, как вариант.
Не дохнут, увы.
Видимо, кто-то принял решение- мочить таки ядерным оружием.
Миллиардов 7-мь, явно будут "утилизировать".

Путин? Скорее всего - ЛОХ! Видимо Запад, пообещал ему, что не вмешается в "спецоперацию..." иначе, вряд ли полез бы. Тупость неимоверная.

Теперь, Путин - Гитлер!
А мочить его, будут в Украине! Всеми средствами вооружения.

И да, племянница в Австралии, видимо - самое правильное решение.
Европу, ЯО - тоже ведь накроет. :(

Я, своих вывез, кого смог... но, не уверен, что выживем.
Если по Киеву, Харькову, Львову ударят из тактического ядерного оружия(а для этого, им достаточно увидеть тыщ 40-к своих солдат мертвыми), то ответный удар НАТО по Москве, мы уже не увидим и не порадуемся разрушенному мавзолею, так как подохнем раньше. :(

резюме: ми всі помремо (в Австралії трохи папізже)
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 14:22

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  ЛАД написав:Напрасно набросились на Успіх.
Он ничего такого не писал.
Бдительность и шпиономания - разные вещи.

І я так кажу, що нічо такого!
Ну, приколююсь трошки))
А як щось кажу, то конкретики в цьому, майже, нема...

І чого то вас забанили - теж бачуть у вас шпіЙона :mrgreen:

Я ж різними балачками запутую ворога :mrgreen:

Наприклад))
1 день - оділи/взули нас!
2 день - навчили стріляти з автомата!
3 день - навчили нас стріляти з Джавелінів!
4 день - навчили стріляти з рпг!
5 день - розбили нас на різні групи і в різний час їдемо у всіх напрямках :mrgreen:

Далі буде... :D
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  #<1 ... 202203204205
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