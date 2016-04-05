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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 203204205206>
Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 13:53

  Bobua написав:І все це не працювало 8 років. І, є надія, що не запрацює ні за день, ні за тиждень, ні за місяць...

Ну за місяць нормально. Українському Криму потрібна буде вода. :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 14:02

Бриф по николаевской области

https://t.me/GPRnews/13896
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 14:21

Западные пригороды киева

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Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 03 бер, 2022 14:33, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 14:35

Яка красава!
---
Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила про проведення "переклички" серед українських прокурорів з метою виявлення тих, хто втік із країни.

"Скоро проведемо "перекличку" особового складу та зрозуміємо, хто на місцях, хто на війні. Також настав час зробити інвентаризацію мотлоху, який утік від своїх співвітчизників. Де ви, гімнюки, знайшли ці десятки тисяч доларів, якими намагалися підкупити прикордонників, де?",

"Днями доручу створити групу для складання списку "хероїв". Хлопці, ви вже вибачайте, але як кажуть - за законами воєнного часу…", - підсумувала генпрокурор.


https://interfax.com.ua/news/general/806236.html
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 14:42

Успіх

Все хорошо, разная шпиономания. Уже закидали землей все метки наркоторговцев, они в ярости. Пишите.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 14:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Оккупанты обстреляли жилые дома в Чернигове (фото, видео)
"Многие многоквартирные дома повреждены, выбиты окна, повреждены стены, кровли, балконы, кое-где уничтожены стены и перекрытия"

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pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 14:52

vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 14:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В Беларуси замечено передвижение техники ВС РБ с опознавательными знаками — красный прямоугольник

Сегодня в 9:54 (минское время) на трассе М-10 в сторону Пинска недалеко от Дрогичина (Брестская область) была замечена колонна военной техники ВС РБ.

Это 38-я десантно-штурмовая бригада ВС РБ. В сопровождении стояли военные МАЗы, радиостанции на шасси ГАЗ-66, 3 единицы МБТС «Кайман», Волаты с 122-мм нарезными минометами Нона.

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Кроме того, мы стали замечать, что беларусскую военную технику начали обозначать опознавательными знаками — красный прямоугольник на борту.

Для простоты распространения, видео доступно и на YouTube
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 15:15

от що треба зробити якнайшвидше!!!
(в реалії)

https://twitter.com/AFP/status/1499271075594903552
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
КоКо = найкрутіший КЕШБЕК на усе! Зарєструйтесь за посиланням http://lx4.me/c/sCjc1Nas отримуйте +100 грн за кредитку і +50 грн за дебетову КОКО! Ніяких обмежень по заробітку :!: :idea: :idea:
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 15:23

  flyman написав:Бучу знову звільнили від ЗС РФ.
Це вже який, 3й раз?

пампірс поміняв? який вже раз?
change_pm
 
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